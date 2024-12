LILYSILK fait le bilan d'une année placée sous le signe de la générosité grâce à des partenariats mondiaux avec des organisations à but non lucratif

NEW YORK, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK célèbre son engagement continu à avoir un impact positif, alors qu'elle termine une année riche en retombées grâce à des partenariats stratégiques avec des organisations à but non lucratif de premier plan. En travaillant avec des groupes tels que One Tree Planted, National Breast Cancer Foundation (NBCF), World Woman Foundation, I Support The Girls (ISTG), et Baby2Baby, LILYSILK a un impact significatif sur les causes environnementales, sociales et sanitaires.

LILYSILK a fait des contributions à One Tree Planted, parmi lesquelles un don de 20 000 arbres dans le cadre de l'initiative « Mexico 2023 - Watershed Management » à Veracruz. Grâce à cela, il a été possible de planter 337 000 arbres, de reboiser 234,88 hectares et de sauver neuf espèces sauvages et à 221 familles. En outre, le projet a permis de former 221 personnes, de créer 225 emplois et d'engager 72 femmes dans un travail intéressant. Ces réalisations soulignent l'engagement de LILYSILK en faveur de la préservation de l'environnement et de l'autonomisation des communautés.

Sur le plan de la santé, le partenariat de LILYSILK avec NBCF a apporté un soutien essentiel aux femmes confrontées au cancer du sein. Ce don de 10 718 dollars a permis d'informer 20 femmes sur la santé de leurs seins, de prendre en charge 77 patientes par des « Patient Navigators » et de réaliser 13 mammographies, entre autres programmes à fort impact. Les contributions de LILYSILK ont également permis la distribution de kits HOPE et d'initiatives de bénévoles visant à soutenir les patients tout au long de leur parcours.

L'autonomisation des femmes reste au cœur de la mission de LILYSILK. La collaboration avec la World Woman Foundation positionne LILYSILK comme un partenaire de la mode durable, faisant progresser les initiatives de leadership et de durabilité pour un million de femmes dans le monde. De même, son soutien à ISTG, à qui l'entreprise a fait un don de plus de 8 000 dollars en soutiens-gorge, renforce son engagement à promouvoir la dignité et la confiance des femmes dans le besoin.

Conformément à sa volonté d'aider les familles, LILYSILK est fière de soutenir Baby2Baby en continuant à fournir des articles de première nécessité. Cette année, les contributions de LILYSILK à Baby2Baby ont permis à l'organisation de distribuer 250 000 couches à des familles dans le besoin.

« Nous sommes incroyablement fiers de l'impact positif que nous avons pu avoir cette année », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Nous sommes honorés de collaborer avec ces organisations inspirantes et nous restons fidèles à notre engagement en faveur de la durabilité et de l'autonomisation des communautés. »

Les efforts de LILYSILK vont au-delà des contributions caritatives. En tant que marque qui fabrique ses produits en utilisant les fibres naturelles les plus fines et qui s'engage à ne produire aucun déchet, LILYSILK veille à inscrire la durabilité dans son ADN. Ces valeurs sont à la base de la mission de l'entreprise, qui consiste à inspirer des modes de vie spectaculaires tout en prenant soin des personnes et de la planète.

