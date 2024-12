LILYSILK feiert ein Jahr des Zurückgebens durch globale gemeinnützige Partnerschaften

NEW YORK, 11. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK feiert sein fortwährendes Engagement für einen positiven Einfluss, indem es ein eindrucksvolles Jahr des Zurückgebens durch strategische Partnerschaften mit führenden gemeinnützigen Organisationen abschließt. Durch die Zusammenarbeit mit Gruppen wie One Tree Planted, National Breast Cancer Foundation (NBCF), World Woman Foundation, I Support The Girls (ISTG) und Baby2Baby setzt sich LILYSILK für umwelt-, sozial- und gesundheitsrelevante Anliegen ein.

Source: I Support The Girls

Zu den Beiträgen von LILYSILK zu One Tree Planted gehört eine Spende von 20.000 Bäumen im Rahmen der Initiative „Mexico 2023 – Watershed Management" in Veracruz. Damit werden 337.000 Bäume gepflanzt, 234,88 Hektar aufgeforstet und neun Wildtierarten und 221 Familien unterstützt. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Projekts 221 Personen geschult, 225 Arbeitsplätze geschaffen und 72 Frauen in sinnvolle Arbeit vermittelt. Diese Erfolge unterstreichen das Engagement von LILYSILK für die Erhaltung der Umwelt und die Stärkung der Gemeinschaft.

Im Bereich der Gesundheit hat die Partnerschaft von LILYSILK mit NBCF Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, entscheidende Unterstützung ermöglicht. Mit einer Spende in Höhe von 10.718 US-Dollar hat die Marke unter anderem 20 Frauen eine Aufklärung über ihre Brustgesundheit finanziert, 77 Patientinnen durch Patientennavigatoren unterstützt und 13 Mammographien ermöglicht. Die Beiträge von LILYSILK unterstützten auch die Verteilung von HOPE-Kits und von Freiwilligen getragene Initiativen, die darauf abzielen, die Patienten auf ihrer Reise zu unterstützen.

Die Stärkung von Frauen steht im Mittelpunkt der Mission von LILYSILK. Durch die Zusammenarbeit mit der World Woman Foundation positioniert sich LILYSILK als nachhaltiger Modepartner, der Führungs- und Nachhaltigkeitsinitiativen für eine Million Frauen auf der ganzen Welt fördert. Auch die Unterstützung von ISTG durch eine Spende von BHs im Wert von über 8.000 Dollar unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Förderung von Würde und Selbstvertrauen von Frauen in Not.

Im Rahmen seines Engagements für Familien unterstützt LILYSILK mit Stolz Baby2Baby bei der weiteren Versorgung mit lebenswichtigen Artikeln. In diesem Jahr haben die Spenden von LILYSILK an Baby2Baby dazu beigetragen, dass die Organisation 250.000 Windeln an bedürftige Familien verteilen konnte.

„Wir sind unglaublich stolz auf die positive Wirkung, die wir in diesem Jahr erzielen konnten", sagte David Wang, Geschäftsführer von LILYSILK. „Wir fühlen uns geehrt, mit diesen inspirierenden Organisationen zusammenzuarbeiten und bleiben unserem Engagement für Nachhaltigkeit und die Stärkung der Gemeinschaft treu."

Die Bemühungen von LILYSILK gehen über wohltätige Spenden hinaus. Die Marke LILYSILK stellt ihre Produkte aus den feinsten Naturfasern her und hat sich zu einer abfallfreien Produktion verpflichtet. Damit stellt sie sicher, dass Nachhaltigkeit in ihrer DNA verankert ist. Diese Werte sind die Grundlage für die Mission des Unternehmens, ein spektakuläres Leben zu führen und dabei die Menschen und den Planeten zu schützen.

