LILYSILK fête ses 12 ans d'histoire et de croissance

LOS ANGELES, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- La première marque de soie au monde, LILYSILK, est ravie d'annoncer que la société célèbre ses 12 années de croissance au cours desquelles elle a renforcé l'identité de la marque en tant qu'expert en vêtements en soie et innovateur engagé dans la création de vêtements féminins ultra-confortables et chics à base de tissus de soie luxueux.

Cette nouvelle étape est marquée par un logo réimaginé représentant une couronne de lys composée de deux lettres flottantes « S » entourant le « I » qui symbolise une silhouette féminine. La nouvelle icône courbée célèbre la beauté féminine qui s'illumine d'une élégance soyeuse et annonce une nouvelle page pour LILYSILK, qui continue à fabriquer les meilleurs produits en soie pour ses clients du monde entier.

« Ces 12 années ont été extraordinaires, grâce au soutien de nos clients et partenaires qui nous ont aidés à passer d'une réalisation à l'autre. Nous tenons à vous remercier tous d'avoir été à nos côtés à chaque étape de notre parcours », déclare David Wang, PDG de LILYSILK.

Cette année, LILYSILK s'est appuyé sur son héritage de conception classique tout en associant des améliorations pour inspirer un nouveau changement. La marque a lancé un nouvel imprimé, le lys vintage, et une nouvelle couleur, le « blanc de lys ». Pour une plus grande flexibilité, la chemise SOS (Silk Oversize Style) , dont le design met l'accent sur la fonctionnalité et la durabilité pour créer une « chemise de tous les jours » ultime. LILYSILK s'est également associé à Mika Ninagawa , une icône du cinéma et de la photographie au Japon, pour lancer une gamme spéciale d'été.

Les nouveaux modèles ont fait sensation instantanément et ont figuré sur la liste des vêtements préférés des célébrités de premier plan, comme Viola Davis . Une autre pièce superbe, le foulard en soie rectangulaire Lily a également été portée par Anne Hathaway lors du 75e Festival de Cannes.

Au-delà de son glamour placé sous les feux de la rampe, LILYSILK est également un pourvoyeur de mode durable, qui mène une multitude d'initiatives pour réduire son empreinte carbone et relever les défis environnementaux du secteur de la mode. LILYSILK utilise des matériaux naturels de qualité supérieure pour tous ses produits, notamment son produit breveté LILYÁUREA™ , un tissu en soie non teint et extrêmement respectueux de la peau, qui brille d'une couleur dorée étonnamment vive.

Le dernier effort de LILYSILK en matière de développement durable est le partenariat conclu avec TerraCycle® , un fournisseur de solutions de recyclage de premier plan dans le monde, afin de réaliser son premier circuit de distribution écologique pour ses activités commerciales aux États-Unis. Ce partenariat s'inscrit dans le prolongement de son mouvement Zéro Déchet qui vise à recycler et à réutiliser les tissus non distribuables, renforçant ainsi sa capacité à réaliser une fabrication à la demande et une forte biodégradabilité de l'emballage des produits.

