LILYSILK ist erste Wahl für Kelly Clarkson in ihrer beliebten Talkshow

NEW YORK, 1. März 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, deren Ziel es ist, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, wird Kelly Clarksons erste Wahl für ihre Garderobe im Jahr 2024 sein, wenn sie ihre gleichnamige Talkshow, die Kelly Clarkson Show, moderiert. Die beliebte Grammy-Preisträgerin sah im Januar und Februar in mehreren stilvollen LILYSILK-Teilen spektakulär aus, darunter der Solomon-Pullover, das Vivi-Strickkleid, die Polka Dots Georgette-Bluse und das Amalfi-Streifen-Seidenhemd.

Am 11. Januar begeisterte Kelly das Publikum mit einer gefühlvollen Darbietung von Avery Annas Just Cause I Love You in dem eleganten Solomon-Sweater aus der LILYSILK-Frühlingskollektion 2023. Dieses Hemd mit Rollkragen und mittleren Ärmeln besteht zu 90 % aus Seide und zu 10 % aus Kaschmir. Es fühlt sich angenehm auf der Haut an und formt den Körper für einen eleganten Look.

Am 18. Januar trug Kelly das elegante schwarze Vivi-Strickkleid von LILYSILK mit goldenen Accessoires und sang den Klassiker von En Vogue, Don't Let Go (Love). Die schulterfreie Silhouette ist aus gesponnenem Seidengarn gefertigt, wobei der in Falten gelegte Rock in Rippenstricktechnik für ein Gefühl der Fluidität sorgt.

Am 9. Februar stand Kelly erneut auf der Bühne, um den Song My Love Mine All Mine von Mitski zu singen. Diesmal trug sie die Polka Dots Georgette-Bluse aus der Herbstkollektion 2023 von LILYSILK. Der besonders leichte Georgette sorgt für einen angenehmen Tragekomfort und dezente Transparenz, während die langen Schleifenärmel und die dekorativen Rüschen an der Knopfleiste für einen Hauch von Leichtigkeit und Frische sorgen.

Am 12. Februar gab Kelly eine fesselnde Performance von It Was A Sin von The Revivalists und trug dabei ein Amalfi-Streifen-Seidenhemd aus der LILYSILK Frühlingskollektion 2023, einem der Bestseller von LILYSILK, in einem ähnlichen Stil wie Jessica Alba und Emma Roberts. Der Kontrast zwischen klassischem Marineblau und naturweißen vertikalen Streifen bringt die Schönheit eines lebendigen und auffälligen Looks zur Geltung und zeigt einen hochwertigen Modegeschmack.

„Zu sehen, wie unsere Entwürfe in der Kelly Clarkson Show zum Leben erweckt werden, war eine aufregende Erfahrung. Kelly ist die ideale Muse für LILYSILK, da sie die zeitlose Anziehungskraft und den nachhaltigen Ethos unserer Kreationen verkörpert", kommentiert David Wang, CEO bei LILYSILK. „Es ist eine große Ehre, unsere Produkte auf einer so prominenten Plattform präsentieren zu können. Wir freuen uns darauf, die Menschen weiterhin zu motivieren, die Eleganz und das Umweltbewusstsein von Seide in ihren Alltag zu integrieren."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2351248/Kelly_Clarkson_spectacular_stylish_LILYSILK_pieces_hosting_eponymous_daytime_talk.jpg