LILYSILK es la mejor elección para Kelly Clarkson en su popular programa de entrevistas diurno

NUEVA YORK, 29 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK , la marca de seda líder en el mundo, con la misión de inspirar a las personas a vivir vidas espectaculares y sostenibles, se ha convertido en la elección de vestuario preferida de Kelly Clarkson en 2024 mientras presenta su programa de entrevistas diurno homónimo, The Kelly Clarkson Show. La popular cantante ganadora del Grammy ha lucido espectacular durante enero y febrero con varias prendas elegantes de LILYSILK, incluido el suéter Solomon, el vestido de punto Vivi, la blusa Polka Dots Georgette y la camisa de seda a rayas Amalfi.

El 11 de enero, Kelly cautivó al público con una sentida interpretación de J Just Cause I Love You de Avery Anna adornada con el elegante Solomon Sweater de la colección LILYSILK Primavera 2023. Confeccionada con 90 % de seda y 10 %de cachemira, esta camisa de manga media con cuello alto se siente suntuosa sobre la piel y ayuda a moldear el cuerpo para una apariencia elegante.

El 18 de enero, vestida con el sofisticado Black Vivi Knit Dress de LILYSILK combinado con accesorios dorados, Kelly interpretó el clásico Don't Let Go (Love) de En Vogue. Esta silueta con hombros descubiertos está confeccionada con hilo de seda hilado y la falda plisada diseñada con técnica de punto acanalado crea una sensación de fluidez.

El 9 de febrero, Kelly regresó al escenario con una interpretación fascinante de My Love Mine All Mine de Mitski, esta vez con la Polka Dots Georgette Blouse de la colección LILYSILK Otoño 2023. El georgette, especialmente ligero, garantiza un ajuste cómodo y una sutil transparencia, mientras que las mangas largas con lazo y los volantes decorativos en el cierre de botones añaden un toque de ligereza y frescura.

El 12 de febrero, Kelly ofreció una interpretación cautivadora de It Was A Sin de The Revivalists mientras lucía una Amalfi Stripe Silk Shirt de la colección LILYSILK Primavera 2023, uno de los más vendidos de LILYSILK, en un estilo similar al de Jessica Alba y Emma Roberts . El contraste del clásico azul marino y las atrevidas rayas verticales blancas naturales resalta la belleza de una apariencia vívida y destacada, mostrando un gusto de moda más premium.

"Ver nuestros diseños cobrar vida en The Kelly Clarkson Show ha sido una experiencia estimulante. Kelly encarna el atractivo atemporal y el espíritu sostenible de nuestras creaciones, lo que la convierte en la musa ideal para LILYSILK", comentó David Wang, consejero delegado de LILYSILK. "Es un gran honor que nuestros productos aparezcan en una plataforma tan destacada y estamos ansiosos por seguir motivando a las personas a incorporar la elegancia y la conciencia ambiental de la seda en sus vidas cotidianas".