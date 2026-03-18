LILYSILK lance la collection SilkContour™, conçue autour d'un mélange de soie (brevet en instance) pour offrir liberté de mouvement et confort

NEW YORK, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la première marque mondiale d'articles en soie, qui incite les personnes à adopter un mode de vie durable sans renoncer à leurs ambitions, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa collection SilkContour™. Construite autour d'un nouveau mélange à base de soie (brevet en instance) qui facilite les mouvements quotidiens dans des vêtements légers mais performants, la collection réinvente les essentiels de la mode active grâce à une coupe douce et près du corps, confortable comme une seconde peau. Pensée pour le sport au quotidien et les modes de vie dynamiques, elle propose des shorts cyclistes, des pantalons évasés, des leggings et des soutiens-gorges de sport assurant un maintien impeccable, dans les coloris rose poudré, grain de café et noir.

LILYSILK SilkContour™ Collection: A Patent-Pending Silk Blend Designed for Movement and Ease LILYSILK SilkContour™ Collection: A Patent-Pending Silk Blend Designed for Movement and Ease

SilkContour™ est un tissu (brevet en instance) composé d'un mélange de trois fibres : 36 % de soie, 42 % de nylon recyclé et 22 % de LYCRA®. Contrairement aux vêtements gainants traditionnels fondés sur la compression, SilkContour™ épouse en douceur les contours de la peau, sans serrer ni restreindre les mouvements. La texture en tricot double face place le nylon durable à l'extérieur pour la structure, tandis que la soie repose délicatement sur la peau pour offrir un confort respirant et une extensibilité parfaite.

Le tissu est extensible dans les quatre sens, affiche une reprise élastique élevée ainsi qu'une durabilité quotidienne conçue pour résister à l'abrasion et conserver la forme. Il sèche rapidement et est infroissable. Intégrant du nylon recyclé, cette matière reflète également l'engagement continu de LILYSILK en faveur d'une innovation responsable.

Soulignant la polyvalence de la collection, les pièces maîtresses sont faites pour passer en douceur d'un contexte actif à un environnement quotidien. Le short cycliste SilkContour™ combine structure technique et confort respirant afin de proposer un soutien moyen pour les séances d'entraînement difficiles comme dans l'habillement quotidien. Le pantalon évasé à taille haute associe élégance du drapé et élasticité fonctionnelle pour créer une silhouette flatteuse qui évolue en toute fluidité entre cadre sportif et tenue de tous les jours. Les leggings fuselés présentent des lignes de contour et des passepoils contrastés qui mettent en valeur les courbes naturelles du corps tout en conservant une coupe douce et agréable à porter, comme une seconde peau. Le soutien-gorge profilé à encolure dégagée et le soutien-gorge de sport à bretelles spaghetti assurent un soutien moyen grâce à des coutures sculptées et à une doublure en soie à l'intérieur qui équilibrent force et douceur pour concilier stabilité, aisance et raffinement.

« Nous nous sommes longtemps demandé si le confort pouvait aussi se traduire par une certaine finesse », a déclaré David Wang, directeur général de LILYSILK. « Avec SilkContour™, nous voulions créer une collection qui suive les lignes naturelles du corps, sans pincer ni serrer. Il ne s'agit pas de réinventer les vêtements gainants, mais de créer quelque chose qui soit tout simplement agréable à porter. »

La collection SilkContour™ marque l'évolution continue de LILYSILK au-delà des vêtements en soie traditionnels et illustre son expansion dans les essentiels axés sur la performance, qui unissent matières innovantes, durabilité et élégance au quotidien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lilysilk.com, ou suivez @lilysilk sur Instagram.

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