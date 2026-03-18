LILYSILK stellt SilkContour™ vor, das auf einer zum Patent angemeldeten Seidenmischung basiert, die für Bewegung und Leichtigkeit sorgt

NEW YORK, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die sich dafür einsetzt, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, gab heute die Einführung der SilkContour™ Collection bekannt. Die Kollektion basiert auf einer neuen, zum Patent angemeldeten Seidenmischung, die für die alltägliche Bewegung und leichte Funktionskleidung entwickelt wurde. Die weiche, körpernahe Passform und der hautnahe Tragekomfort machen die Kollektion zu einer Neuinterpretation aktiver Essentials. Sie wurde für den täglichen Sport und einen dynamischen Lebensstil entwickelt und umfasst Biker-Shorts, Schlaghosen, Leggings und stützende Sport-BHs in den Farben Rosé, Kaffeebohne und Schwarz.

LILYSILK SilkContour™ Collection: A Patent-Pending Silk Blend Designed for Movement and Ease LILYSILK SilkContour™ Collection: A Patent-Pending Silk Blend Designed for Movement and Ease

SilkContour™ ist ein zum Patent angemeldetes Dreifach-Mischgewebe, das aus 36 % Seide, 42 % recyceltem Nylon und 22 % LYCRA® besteht. Im Gegensatz zu herkömmlicher Shapewear, die auf Kompression setzt, schmiegt sich SilkContour™ sanft an, ohne zu drücken oder die Bewegung einzuschränken. Die Double-Face-Strickkonstruktion verleiht dem strapazierfähigen Nylon nach außen hin Struktur, während die Seide sanft auf der Haut liegt und für atmungsaktiven Komfort und raffinierten Elastizität sorgt.

Der Stoff bietet Vier-Wege-Elastizität mit hoher Rücksprungkraft, schnelltrocknende Eigenschaften und Knitterfreiheit sowie eine alltagstaugliche Strapazierfähigkeit, die auf Abriebfestigkeit und Formbeständigkeit ausgelegt ist. Durch die Verwendung von recyceltem Nylon spiegelt das Material auch das kontinuierliche Engagement von LILYSILK für verantwortungsvolle Innovationen wider.

Ausgewählte Key Pieces zeigen die Vielseitigkeit der Kollektion, die nahtlos sowohl beim Training als auch im Alltag funktioniert. Die SilkContour™ Second Skin Short kombiniert eine technische Struktur mit atmungsaktivem Komfort und bieten eine mittlere Unterstützung sowohl für harte Trainingseinheiten als auch für das Tragen im Alltag. Die Drape Flow Pant vereint elegante Drapierung mit funktionellem Stretch, um eine schmeichelhafte Silhouette zu schaffen, die sich sowohl in aktiven Situationen als auch im Alltag tragen lässt. Die Streamline Pant ist mit Konturlinien und Kontrastpaspeln versehen, die die natürlichen Kurven des Körpers betonen und gleichzeitig für eine glatte, hautnahe Passform sorgen. Der Streamline und der Air Touch Bra bieten eine mittlere Unterstützung durch geformte Nähte und mit Seide gefütterte Innenseiten, die ein Gleichgewicht zwischen Stärke und Weichheit schaffen, um Stabilität zu gewährleisten, ohne auf Leichtigkeit oder Raffinesse zu verzichten.

„Wir haben uns lange gefragt, ob sich Komfort auch raffiniert anfühlen kann", sagt David Wang, CEO von LILYSILK. „Mit SilkContour™ wollten wir etwas schaffen, das den natürlichen Linien des Körpers folgt, ohne zu kneifen oder zu quetschen. Es geht nicht darum, Shapewear neu zu erfinden, sondern darum, etwas zu schaffen, das sich einfach gut anfühlt."

Die SilkContour™ Collection markiert die Weiterentwicklung von LILYSILK über die traditionelle Seidenbekleidung hinaus und markiert die Expansion in sportliche Essentials, die Materialinnovation, Nachhaltigkeit und alltägliche Eleganz vereinen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.lilysilk.com und wenn Sie @lilysilk auf Instagram folgen.

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