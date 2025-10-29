LILYSILK lance les soldes pour le Black Friday 2025, célébrant l'élégance et la gratitude avec des coups de cœur durables

NEW YORK, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la plus grande marque de soie au monde, dont l'objectif est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et à avoir un mode de vie plus durable, a officiellement lancé ses soldes pour le Black Friday 2025. Les soldes, qui ont débuté le 27 octobre, mettent en avant le mélange de savoir-faire, de confort et de design écologique propre à la marque, qui remercie chaleureusement sa communauté mondiale.

LILYSILK Launches 2025 Black Friday Sale, Celebrating Elegance and Gratitude with Sustainable Favorites

Parmi les pièces vedettes de cette année figure le cardigan en cachemire brossé ultra-doux, fabriqué à partir de 100 % de cachemire mongol de qualité A et brossé à l'aide de techniques japonaises avancées. Sa texture douce comme un nuage et sa silhouette raffinée en font une pièce essentielle à porter sur d'autres vêtements, qui passe sans effort des journées de travail aux week-ends.

La jupe en laine facile d'entretien redéfinit le vêtement en laine avec l'aspect pratique du lavage en machine. Conçue pour flatter toutes les morphologies, sa maille stretch respirante et sa silhouette fluide offrent un confort sans compromis et sont parfaites pour une tenue de bureau ou une élégance décontractée.

L'innovante veste zippée Heirloom '89 de LILYSILK rejoint également la gamme. Elle est fabriquée en SILKERRY™, un tissu éponge exclusif comprenant des boucles de soie 100 % naturelle qui touchent la peau, offrant une douceur instantanée, une régulation de la température et une capacité d'évacuation de l'humidité. Cette veste à fermeture éclair bidirectionnelle affiche une structure décontractée et un style raffiné chaque fois qu'elle est portée.

Des articles appréciés des célébrités font également partie des soldes. Selena Gomez a récemment été aperçue portant la chemise en soie élégamment taillée, une pièce essentielle, à la coupe ajustée et nette, confectionnée en soie lavable en machine, parfaite pour les professionnels modernes à la recherche d'élégance et d'aisance. Dans son clip vidéo Sunset Blvd, elle portait le pull en cachemire brossé à col en V fabriqué en cachemire mongol duveteux, doté d'une taille cintrée légèrement ajustée.

Jasmine Tookes , mannequin américain, a partagé son look avec la blouse ras-du-cou en charmeuse de soie et le pantalon en soie à coupe biais intégrale. Ces pièces sont fabriquées en charmeuse 100 % soie réversible et coupées pour se draper sans effort, incarnant un minimalisme raffiné à chaque mouvement.

Les autres offres comprennent jusqu'à 25 % de réduction sur des coups de cœur prêt-à-porter, jusqu'à 60 % de réduction sur certaines collections et une offre « Achetez un article, recevez-en un avec 50 % de réduction » sur certaines taies d'oreiller en soie.

« En cette période de gratitude, nous adressons nos plus sincères remerciements à notre communauté », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « La confiance de nos clients nous inspire dans notre recherche permanente de l'excellence, où les matériaux les plus nobles sont mis à l'honneur par une création réfléchie et où chaque pièce est fabriquée pour résister à l'épreuve du temps. »

Ces offres exclusives sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks et offrent jusqu'à 60 % de réduction sur une collection sélectionnée d'articles de luxe pour la mode et la maison. Explorez la sélection complète et découvrez-en plus sur www.lilysilk.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806938/LILYSILK_Launches_2025_Black_Friday_Sale_Celebrating_Elegance_Gratitude_Sustainable.jpg