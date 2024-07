LILYSILK lance officiellement la collection automne 2024, « The Milanese Touch ».

NEW YORK, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la première marque de soie au monde ayant pour mission d'inspirer les gens à vivre une vie extraordinaire et durable, dévoile sa collection automne 2024, « The Milanese Touch». Arborant l'élégance et le savoir-faire milanais, cette collection célèbre la sensibilité unique de Milan en matière de mode, avec des matériaux de haute qualité et des modèles raffinés qui matérialisent un coup de crayon minimaliste. Les teintes vibrantes inspirées par le style de rue dynamique de Milan et la palette chaude de l'automne vous invitent à embrasser l'esprit élégant de Milan.

Points forts de la collection automne 2024

Corporate Belle Style :

Blazer Sprezzatura Executive : Ce blazer en mélange de laine et de soie est conçu pour les affaires et les réunions formelles, offrant un raffinement urbain avec un ourlet légèrement évasé et une taille ajustée. Le tissu assure à la fois grandeur et respirabilité, idéal pour une apparence distinctive et haut de gamme.

Pantalon Sprezzatura Urbane : Alliant nonchalance (sprezzatura) et fonctionnalité, ce pantalon slim à taille haute présente une silhouette à la fois contemporaine et urbaine. Le motif à carreaux Glen classique ajoute un attrait sophistiqué, parfait pour l'environnement professionnel.

Jupe stiletto Sprezzatura Glen Check : Polyvalente et chic, cette jupe présente une longueur moyenne et une élégante fente sur le devant pour faciliter les mouvements. La coupe ajustée met en valeur la silhouette, ce qui en fait un vêtement idéal pour les environnements professionnels et décontractés.

Collection Baby Cachemire ultra-douce :

Cardigan à col roulé en cachemire à mailles torsadées : Ce cardigan luxueux, fabriqué à partir de 100 % de baby cachemire, présente un design en tricot côtelé et une patte de boutonnage, ce qui permet de passer sans effort d'une situation professionnelle à une situation décontractée. La broderie du logo LILYSILK sur l'ourlet gauche ajoute une touche d'élégance.

Gilet sans manches en cachemire : Fabriqué en baby cachemire ultra-doux, ce gilet douillet peut être porté seul ou superposé pour un look collégial et sportif.

Pull baby cachemire en tricot torsadé : Ce pull décontracté et surdimensionné est parfait pour les superpositions du début de l'automne.

Un autre point fort de la collection est le trenchcoat imperméable classique, qui témoigne de la perfection de LILYSILK dans les détails. Ce trenchcoat intemporel, doté d'une patte de boutonnage cachée et de boutons en corne, offre une silhouette élégante et moderne, adaptée aux affaires comme aux voyages. Parmi les autres pièces remarquables, notons la robe coupe-vent en sergé de soie avec ceinture et la robe sans manches en soie plissée accordéon, toutes deux conçues pour rehausser votre garde-robe avec élégance et polyvalence.

« Nous sommes ravis de présenter « The Milanese Touch », notre collection d'automne qui célèbre le style et la grâce de Milan », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Avec le plaid en laine de soie et les pièces ultra-douces en baby-cachemire, cette collection incarne l'engagement de LILYSILK en faveur de l'élégance et de la qualité exceptionnelle dans les moindres détails ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2467120/LILYSILK_Officially_Launches_Fall_2024_Collection_The_Milanese_Touch.jpg