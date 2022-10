LILYSILK lance sa collection d'hiver 2022 pour faire rayonner les fêtes de fin d'année

LOS ANGELES, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la plus importante marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre de façon spectaculaire et durable, lance sa collection hiver 2022 en ce 21 octobre 2022. Cette nouvelle série de modèles extraordinaires incarne parfaitement l'ambiance des fêtes, avec des pièces en laine et en cachemire en vedette, en plus des vastes collections existantes 100 % soie.

LILYSILK réinvente ses styles emblématiques pour permettre aux clients de rayonner sous le feu des projecteurs avec des pièces séduisantes conçues pour une période de fêtes, de célébrations et de voyage. Inspirée par la joie et l'exubérance des années folles, cette collection propose des silhouettes chics, des détails épurés et des couleurs classiques influencées par les danseuses légendaires et les sirènes du cinéma des années 1920.

Les nouvelles pièces iconiques de LILYSILK pour célébrer les fêtes de fin d'année avec style

La blouse en dentelle Armeria - Gracieuse et féminine, la blouse en dentelle Armeria, conçue pour former une silhouette intemporelle et ajustée, est ornée d'une délicate pièce de dentelle sur les manches et d'une patte de boutonnage dissimulée pour une touche luxueuse et vintage.

Le chemisier Cervina - Un classique élégant idéal pour le jour ou pour la nuit, ce chemisier sans boutonnage de luxe est fabriqué en double georgette de soie pour une tenue simple et sophistiquée. Élégant en toute simplicité, ses manches fluides et sa manchette ajustée soulignent le drapé de soie blanche pour une touche vintage.

La robe Aster - Une robe dos-nu à décolleté licou pour une silhouette féminine avec une mousseline de soie 10 momme pour une touche de transparence et de mouvement. Cette robe mi-mollet ultralégère et souple permet une démarche gracieusement chaloupée, de jour comme de nuit.

Le blazer en tricot Incana - Le blazer classique se fait plus luxueux dans sa version tricot en laine, une version magnifiée et polyvalente. Méticuleusement conçu avec une ceinture à la taille qui souligne la silhouette et avantage toutes les formes.

Le pull à rayures Tarra - Un col roulé intemporel en laine délicieusement douce et épaisse, avec une coupe ample idéale pour la superposition par temps frais. Ses mailles en spirales sur le col, son ourlet et ses manchettes font de ce pull intemporel une pièce d'exception.

« La période des fêtes arrive enfin et nous sommes tellement impatients. Pensez à des sorties glamour avec des amis, des réunions de famille, des soirées chics et sortez sans complexes votre tenue la plus festive, a déclaré le PDG de LILYSILK, David Wang. Enveloppez-vous dans LILYSILK et faites de cette période la plus merveilleuse de l'année ! »

