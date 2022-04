LILYSILK lance sa collection été 2022, « Be the Sunshine »

Inspirée par le choc des mondes naturel et industriel, la collection imagine une confrontation entre un littoral sauvage et des ruines d'acier qui parsèment une plage. Baigné par le soleil, le bleu somptueux de l'océan s'écrase sur le rivage, bouillonnant jusqu'aux structures en fer rouillé laissées par l'homme. En conséquence, la collection joue avec de grands volumes et des couches, illustrant le choc par le biais du tissu.

Le sergé de soie est le matériau vedette de la collection été 2022. Tissu de soie très texturé, le sergé de soie présente un motif de côtes diagonales distinctif et un nombre de fils élevé, ce qui le rend plus ferme et plus durable que les autres soies. Combinant la force utilitaire du tissage sergé avec la force naturelle de la soie, il est incroyablement résistant aux plis tout en offrant un toucher doux et lisse à la peau.

Deux pièces phares de la collection été 2022, la blouse Cedar et le top Ajuga, sont disponibles en sergé de soie. Elles sont également disponibles dans la couleur principale de la collection, le bleu royal. Inspirée de la mer, cette nuance royale frise le saphir en termes de teinte, et est à la fois vive et envoûtante. Il convient à tous les types de teints et peut être associé à toute une série de couleurs neutres, notamment le noir, le blanc ou le gris.

Une autre pièce remarquable de la collection est l'ensemble pyjama en satin de soie Golden Lily. Le motif s'inspire du travail de William Morris, le célèbre designer textile britannique, et joue avec le logo de LILYSILK. Le résultat est une combinaison étonnante d'esquisses de lys sur un tissu de soie dorée, qui donne une impression à la fois moderne et classique.

Fidèle à sa philosophie "zéro déchet", LILYSILK a également créé une série d'accessoires à partir de matériaux excédentaires, dont deux masques pour les yeux, des pochettes, et quatre types de chouchous.

« Rien ne définit l'été autant que le soleil », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Avec cette collection, l'équipe de conception de LILYSILK a transmis la chaleur et la positivité du soleil à travers ces fabuleux dessins, motifs, matériaux et couleurs. Nous espérons que nos clients vont "Be the sunshine" et profiter des jours plus longs et plus chauds de la saison avec la collection été 2022 de LILYSILK. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1801474/LILYSILK_Releases_Its_2022_Summer_Collection__Be_Sunshine.jpg

SOURCE LILYSILK