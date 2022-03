LILYSILK lance sa deuxième collection Printemps 2022 avec de nouveaux modèles emblématiques

À travers une combinaison unique d'Art déco, de tons naturels et de styles modernes comme thématique pour cette saison, l'équipe de LILYSILK continue de repousser les limites de la fantaisie avec goût et sophistication, s'écartant de sa signature minimaliste et neutre pour expérimenter les plis asymétriques et les fronces. La marque lance également trois nouveaux modèles emblématiques : la blouse élégante Pivoine en soie , le caraco versatile Magnolia en soie plissé et la robe Marguerite en soie plissée , ainsi que la jupe minimaliste Coquelicot en soie , le produit le plus sollicité sur Instagram.

La blouse élégante Pivoine en soie est dotée de manches bouffantes et d'un col en V subtil, mais séduisant, avec une écharpe en soie amovible que vous pouvez nouer ou laisser telle quelle selon vos envies. Avec ses plis faits main et son décolleté plongeant, le caraco versatile Magnolia en soie plissé peut être porté aussi bien avec des jeans qu'avec des jupes. La confection fluide et l'ourlet irrégulier de la robe Marguerite en soie plissée lui confèrent un aspect féminin et romantique. La jupe minimaliste Coquelicot en soie, très prisée avec sa coupe en biais, est une version moderne d'un classique des années 90, dotée d'une fermeture éclair latérale dissimulée qui met l'accent sur la silhouette.

Ces créations s'inscrivent dans la lignée du dernier produit emblématique de LILYSILK, la chemise SOS, présentée dans la première collection Printemps 2022. Classique instantané et incontournable pour toutes les femmes modernes, elle procure à celles qui la portent une élégance immédiate et naturelle grâce à sa versatilité de jour comme de nuit, son design agréable et sa qualité de soie exceptionnelle.

« Nous sommes très heureux de lancer cette deuxième collection LILYSILK Printemps 2022 au moment de la célébration de l'équinoxe de printemps, a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. Nous espérons que cette collection pourra insuffler encore plus d'énergie aux femmes, en les inspirant à aimer, chérir et vivre de manière spectaculaire. »

LILYSILK est une marque de produits en soie de renommée mondiale dont la mission est d'encourager les personnes à vivre de façon spectaculaire et plus durable, en prenant soin de ses clients et de la planète. Pour en savoir plus, consultez www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1771026/LILYSILK_Launches_Second_Spring_2022_Collection_New_Iconic_Designs.jpg

