LILYSILK marque le troisième anniversaire de son partenariat avec TerraCycle® et augmente ses récompenses pour les acheteurs soucieux de l'environnement

NEW YORK, 4 janvier 2025 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la première marque de soie au monde dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et plus durable, a annoncé le troisième anniversaire de son partenariat avec TerraCycle. En novembre dernier, la collaboration a permis de recycler plus de 2 385 pièces, soit un total de 1 404,5 livres de textiles. LILYSILK invite ses clients à se joindre à une nouvelle initiative de recyclage sans déchet pour célébrer cette étape, en leur offrant des points de fidélité, des remises et des récompenses à durée limitée.

« La célébration de trois années de partenariat avec LILYSILK témoigne de ce qui peut être réalisé lorsque des organisations partageant les mêmes idées travaillent ensemble à la réalisation d'une vision commune », déclare Tom Szaky, fondateur et CEO, TerraCycle. « Grâce à ce programme, nous avons donné aux consommateurs les moyens de collecter et de recycler de manière responsable les textiles qui atteignent leur fin de vie utile ».

Le processus de recyclage est simple : inscrivez-vous sur TerraCycle.com, emballez vos textiles LILYSILK et envoyez-les à TerraCycle à l'aide d'une étiquette d'expédition prépayée. Les textiles sont ensuite nettoyés, triés et recyclés en matières premières pour des produits tels que les rembourrages de matelas, les litières pour animaux de compagnie et les équipements sportifs. Ce programme gratuit permet de réduire les déchets et d'éviter la mise à la décharge de matériaux précieux.

Les participants font l'éloge de son aspect pratique et de son impact. Denise Stovall, cliente de longue date, déclare : « J'étais plus qu'enthousiaste à l'idée de participer au programme de recyclage de LILYSILK. Il s'agit d'une victoire pour la durabilité, un aspect que chaque être humain doit prendre en considération alors que nous progressons tous collectivement pour mieux prendre soin de notre précieuse TERRE ».

« J'ai participé au programme de recyclage de LILYSILK parce que je crois fermement à la mode durable », déclare une autre cliente, Aida G. « Réutiliser (ces tissus) m'a donné un sentiment de responsabilité et de fierté. Il est instructif de contribuer à un cycle qui valorise l'ingéniosité et la protection de l'environnement ».

Nouvelles récompenses et promotions spéciales

Chaque envoi recyclé donne droit à 100 points LILYSILK et à une réduction de 12 % sur la prochaine commande. Les participants gagnent également des points TerraCycle Recycling Rewards, échangeables contre des dons de charité, ce qui leur permet de soutenir des causes importantes tout en promouvant le développement durable. Du 1er janvier au 31 mars 2025, les participants qui recyclent leurs produits LILYSILK non donnables recevront une taie d'oreiller Re-LILYSILK gratuite lors de leur prochaine commande.

« Notre partenariat de trois ans avec TerraCycle® a été une étape importante vers un avenir plus durable », déclare David Wang, CEO de LILYSILK. « Nous sommes reconnaissants du soutien continu de nos clients et nous nous réjouissons d'accueillir davantage de participants dans nos initiatives de recyclage. Ensemble, chaque effort nous rapproche d'un avenir plus heureux et plus vert ».

