LILYSILK vertieft Nachhaltigkeitsstrategie mit dem Zero Waste Report, Verbesserungen in der Lieferkette und erweiterten Partnerschaften zum Weltumwelttag

NEW YORK, 6. Juni 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die sich für ein nachhaltiges Leben einsetzt, ist stolz darauf, anlässlich des Weltumwelttages bedeutende Fortschritte bei ihren Umweltinitiativen bekannt zu geben. Das Unternehmen hat seinen Zero Waste Report 2023 veröffentlicht, umweltfreundliche Verpackungen eingeführt und seine Partnerschaften mit Schwerpunkt auf Umweltverantwortung und kommunaler Unterstützung ausgebaut.

LILYSILK veröffentlicht den Zero Waste Report 2023: Ein Jahr im Zeichen der Nachhaltigkeit

Zur Jahresmitte 2024 feiert LILYSILK nicht nur seine modischen Erfolge, sondern auch seine großen Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit. Die LILYSILK Zero Waste-Bewegung bleibt ihren Grundprinzipien treu: null Abfall, null Ausschuss und null Inventar. In diesem Jahr haben wir die Partnerschaft von LILYSILK mit TerraCycle® mit geschätzten 1.999 gesammelten und recycelten Seiden- und Kaschmirartikeln mit einem Gewicht von ca. 1.178 Pfund bis Ende Mai erfolgreich abgeschlossen. Detaillierte Ergebnisse sind im vollständigen Bericht zu finden.

Nachhaltige Verbesserung der Lieferkette: Umweltverträgliche Verpackung

LILYSILK engagiert sich für nachhaltige Verpackungen und hat im Jahr 2023 wichtige Schritte unternommen, indem 120,4 Tonnen herkömmlicher Kartonverpackungen in Papiertüten umgewandelt wurden, wodurch etwa 227 Bäume eingespart wurden. Die Einführung von Biokunststoffbeuteln aus nachwachsenden Rohstoffen, die sich in industriellen Kompostieranlagen zersetzen, bedeutet zudem eine erhebliche Verringerung des Abfalls und der Abhängigkeit von erdölbasierten Produkten.

Aufwertung und Ausweitung nachhaltiger Partnerschaften

LILYSILK hat auch seine Bemühungen zur Wiederaufforstung durch seine Zusammenarbeit mit One Tree Planted verstärkt. Im Jahr 2023 pflanzte das Unternehmen erfolgreich 35.000 Bäume in Brasilien und Mexiko, was den lokalen Ökosystemen und Gemeinden zugute kam. Diese Bemühungen haben zahlreiche Familien, Wildtierarten und Arbeitsplätze unterstützt.

Darüber hinaus hat LILYSILK im Rahmen seiner Partnerschaft mit Thread Together, einer gemeinnützigen Organisation in Australien, die bedürftigen Menschen Kleidung zur Verfügung stellt, neue überschüssige Ware im Wert von über 10.000 AUD gespendet, um bedürftigen Menschen zu helfen und damit diejenigen zu unterstützen, die durch die Umstände und nicht durch ihre Wahl an den Rand gedrängt wurden.

„Unser Engagement für Nachhaltigkeit ist unerschütterlich, und an diesem Weltumwelttag sind wir stolz darauf, mehrere Schlüsselinitiativen vorzustellen, die unser Engagement für den Umweltschutz demonstrieren", sagt David Wang, Geschäftsführer von LILYSILK. „Durch die Veröffentlichung unseres jährlichen Zero Waste Reports, die Verbesserung unserer Lieferkette und den Ausbau unserer Partnerschaften unternehmen wir konkrete Schritte, um unsere Umweltauswirkungen zu verringern und eine nachhaltigere Zukunft zu fördern."

