Liminal BioSciences annonce ses résultats financiers du troisième trimestre 2021

Clôture de la vente d'un bon d'examen prioritaire des maladies pédiatriques rares pour un produit brut de 105 millions de dollars américains

Clôture de la cession des activités thérapeutiques dérivées du plasma restante de la société à Kedrion S.p.A

Achèvement de la phase clinique de l'essai clinique de Phase 1 à doses multiples croissantes pour le fezagepras

LAVAL, Québec et CAMBRIDGE, Angleterre, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2021, clos le 30 septembre 2021.

« En plus d'ajouter une somme importante de trésorerie à notre bilan ce trimestre, nous avons également supprimé des coûts considérables relatifs à nos opérations grâce à la cession de nos activités thérapeutiques dérivées du plasma », a déclaré Bruce Pritchard, directeur général de Liminal BioSciences. « Désormais, nous avons hâte de concentrer tous nos efforts et nos ressources sur notre stratégie de R&D en matière de petites molécules ainsi que sur l'examen des données complètes de l'essai clinique de phase 1 à doses multiples croissantes du fezagepras. Nous prévoyons d'en terminer notre évaluation d'ici la fin du quatrième trimestre 2021. »

Pour une description plus complète de la cession de Prometic Biotherapeutics Inc. (« PBT »), veuillez consulter les rapports de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis(www.sec.gov) et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (www.sedar.com).

Principales priorités de l'entreprise et de R&D

Liminal BioSciences continue de prendre des mesures de précaution en réponse à la pandémie de COVID-19 en cours afin de protéger la santé de ses employés et de leurs familles, des patients, des sujets impliqués dans les essais cliniques de phase 1 et des communautés locales. La société n'a connu que des perturbations limitées de ses activités commerciales liées à la pandémie de COVID-19. Voici les dernières nouvelles concernant l'entreprise :

La société a terminé la phase clinique de son essai clinique de phase 1 à doses multiples croissantes (« MAD ») et est en train d'évaluer l'ensemble des données pharmacocinétiques (« PK ») de l'essai clinique de phase 1 MAD. Liminal BioSciences prévoit de terminer cette analyse avant la fin du quatrième trimestre de 2021. La société prévoit d'actualiser le marché sur tout autre plan de développement du fezagepras au cours du premier trimestre de l'année 2022.

Résultats financiers du troisième trimestre 2021 sélectionnés

La société a présenté les résultats pour la période actuelle et la période comparative de son ancien segment thérapeutique dérivé du plasma comme une activité abandonnée à la suite de la cession de cette activité. Tous les chiffres contenus dans cette section sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

La trésorerie s'élevait à 116,7 millions de dollars au 30 septembre 2021, tandis que le fonds de roulement de la société, c'est-à-dire les actifs courants nets du passif courant, était de 113,3 millions de dollars au 30 septembre 2021.

s'élevait à 116,7 millions de dollars au 30 septembre 2021, tandis que le fonds de roulement de la société, c'est-à-dire les actifs courants nets du passif courant, était de 113,3 millions de dollars au 30 septembre 2021. Les dépenses en matière de recherche et développement (R&D) des activités poursuivies se sont élevées à 5,0 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021, contre 3,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2020. L'augmentation des coûts est attribuable à l'essai clinique de phase 1 MAD pour le fezagepras qui a débuté en décembre 2020, ainsi qu'à d'autres augmentations des coûts précliniques et des coûts d'amortissement associées à une diminution des subventions gouvernementales. Ces augmentations ont été partiellement compensées par une diminution de 0,5 million de dollars des charges liées aux paiements basés sur les actions.

des activités poursuivies se sont élevées à 5,0 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021, contre 3,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2020. L'augmentation des coûts est attribuable à l'essai clinique de phase 1 MAD pour le fezagepras qui a débuté en décembre 2020, ainsi qu'à d'autres augmentations des coûts précliniques et des coûts d'amortissement associées à une diminution des subventions gouvernementales. Ces augmentations ont été partiellement compensées par une diminution de 0,5 million de dollars des charges liées aux paiements basés sur les actions. Les dépenses administratives des activités poursuivies ont atteint 9,4 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021, contre 7,5 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2020. Cette augmentation est due à une hausse des frais d'assurance des administrateurs et des dirigeants, des primes et des indemnités de fin de contrat ainsi qu'à une réduction des subventions gouvernementales. Ces hausses ont été partiellement compensées par une diminution des frais de conseil.

des activités poursuivies ont atteint 9,4 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021, contre 7,5 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2020. Cette augmentation est due à une hausse des frais d'assurance des administrateurs et des dirigeants, des primes et des indemnités de fin de contrat ainsi qu'à une réduction des subventions gouvernementales. Ces hausses ont été partiellement compensées par une diminution des frais de conseil. Les coûts financiers ont atteint 1,9 million de dollars pour le troisième trimestre de 2021, contre 0,8 million de dollars pour le troisième trimestre de 2020, en raison d'émissions de dette à long terme au troisième trimestre de 2020.

ont atteint 1,9 million de dollars pour le troisième trimestre de 2021, contre 0,8 million de dollars pour le troisième trimestre de 2020, en raison d'émissions de dette à long terme au troisième trimestre de 2020. La perte nette des activités poursuivies et le net d'impôt sur le revenu représentaient 9,7 millions de dollars au troisième trimestre 2021 contre 11,3 millions au troisième trimestre 2020. La réduction de la perte est principalement due à des gains sur la variation de la juste valeur du passif des bons de souscription de 5,1 millions de dollars et à un gain de change de 1,3 million de dollars, qui ont dépassé la hausse des coûts de R&D, des dépenses administratives et des coûts financiers.

représentaient 9,7 millions de dollars au troisième trimestre 2021 contre 11,3 millions au troisième trimestre 2020. La réduction de la perte est principalement due à des gains sur la variation de la juste valeur du passif des bons de souscription de 5,1 millions de dollars et à un gain de change de 1,3 million de dollars, qui ont dépassé la hausse des coûts de R&D, des dépenses administratives et des coûts financiers. Le gain sur la vente de filiales s'est élevé à 129,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021, contre zéro en 2020, grâce à la vente du bon d'examen prioritaire ( « PRV ») pour un produit brut de 132,9 millions de dollars (105 millions de dollars américains) et des bénéfices reçus sur la vente de notre filiale Prometic Bioproduction Inc. ( « PBP ») juillet 2021.

s'est élevé à 129,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021, contre zéro en 2020, grâce à la vente du bon d'examen prioritaire ( « PRV ») pour un produit brut de 132,9 millions de dollars (105 millions de dollars américains) et des bénéfices reçus sur la vente de notre filiale Prometic Bioproduction Inc. ( « PBP ») juillet 2021. La perte liée aux activités abandonnées s'est établie à 37,9 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021, contre 12,0 millions de dollars en 2020. Cette augmentation est principalement due à un paiement effectué par PBT à PBP, qui appartient désormais à Kedrion S.p.A., d'un montant de 39,5 millions de dollars, représentant 30 % du produit net du bon d'examen prioritaire, pour les services de R&D antérieurs. Cette augmentation a été partiellement compensée par un gain de 2,5 millions de dollars résultant d'une réduction de la durée d'un crédit-bail. En outre, les dépenses d'exploitation ont été inférieures en comparaison puisque PBP n'a été inclus dans les résultats du trimestre que jusqu'à la date de la vente, le 9 juillet 2021. La société a également enregistré une baisse des coûts d'exploitation en raison de la fermeture de son usine de Rockville, MD , États-Unis, à la fin de 2020.

s'est établie à 37,9 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021, contre 12,0 millions de dollars en 2020. Cette augmentation est principalement due à un paiement effectué par PBT à PBP, qui appartient désormais à Kedrion S.p.A., d'un montant de 39,5 millions de dollars, représentant 30 % du produit net du bon d'examen prioritaire, pour les services de R&D antérieurs. Cette augmentation a été partiellement compensée par un gain de 2,5 millions de dollars résultant d'une réduction de la durée d'un crédit-bail. En outre, les dépenses d'exploitation ont été inférieures en comparaison puisque PBP n'a été inclus dans les résultats du trimestre que jusqu'à la date de la vente, le 9 juillet 2021. La société a également enregistré une baisse des coûts d'exploitation en raison de la fermeture de son usine de , États-Unis, à la fin de 2020. Le bénéfice net a atteint 82,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021, contre une perte de 23,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2020.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique axée sur la découverte et le développement de nouveaux candidats-médicaments à base de petites molécules pour le traitement de patients souffrant de fibroses ou de maladies inflammatoires dont les besoins médicaux non satisfaits sont importants. Le principal produit candidat à base de petites molécules de la société, fezagepras (PBI-4050) a terminé la phase clinique de l'essai clinique de phase 1 à doses multiples croissantes et Liminal BioSciences est en train d'évaluer l'ensemble des données pharmacocinétiques de l'essai clinique de phase 1 MAD. La société prévoit de terminer cette analyse avant la fin du quatrième trimestre de 2021. La société prévoit d'actualiser le marché sur tout autre plan de développement du fezagepras au cours du premier trimestre de l'année 2022. En outre, la Société développe actuellement un candidat antagoniste sélectif du GPR84 et un candidat antagoniste sélectif oral de l'OXER1. Nos programmes d'antagonistes du GPR84 et OXER1 sont actuellement au stade préclinique.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l'article 27A de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933, dans sa version modifiée, et de l'article 21E de la Loi sur les bourses des valeurs mobilières de 1934 dans sa version modifiée. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique, comprenant les mots « anticiper », « s'attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l'intention », « estime », « cible », « projette », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « sera », « prévoir » et d'autres expressions similaires sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Lesdites déclarations comprennent celles sur les objectifs, les stratégies et les activités de Liminal BioSciences, assujetties à des risques et à des incertitudes. Les informations prospectives comprennent des déclarations concernant, entre autres, l'élaboration des produits candidats de Liminal Biosciences, le résultat de l'analyse de l'essai clinique de phase 1 à doses multiples croissantes, le développement potentiel des programmes de R&D de Liminal Biosciences et le calendrier de lancement ou la nature des essais précliniques et cliniques.

Ces déclarations sont de nature « prospective » puisqu'elles sont fondées sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux prévus dans le cadre de ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans le présent document figurent, sans s'y limiter, les risques associés à ce qui suit : la capacité de la Société à développer, fabriquer et commercialiser avec succès des produits candidats, si jamais elle en a ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la main-d'œuvre, les opérations commerciales, le développement clinique, les activités réglementaires et les impacts financiers et autres de la Société ; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre les projets de R&D, le développement clinique, les opérations de fabrication ou les activités de commercialisation ; le lancement ou l'achèvement réussi et en temps voulu des essais cliniques ; la capacité de Liminal BioSciences à tirer parti des opportunités de financement ou des opportunités commerciales dans l'industrie pharmaceutique ; les incertitudes associées généralement à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes ; et les changements généraux des conditions économiques. Vous trouverez une analyse plus exhaustive de ces risques, incertitudes et autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles dans les documents et rapports déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment le rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que d'autres documents et rapports que la Société déposera ponctuellement. De tels risques peuvent être amplifiés par la pandémie de COVID-19 actuelle et par tout impact liés à la pandémie sur les activités de Liminal BioSciences et l'économie mondiale. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la réalisation de toute déclaration prospective. Les investisseurs actuels et éventuels sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux estimations, qui valent uniquement en date du présent document. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même si de nouvelles informations sont portées à notre attention, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois et réglementations applicables en matière de valeurs mobilières ne l'exigent.

