Liminal BioSciences geeft presentatie op BIO CEO & Investor Conference

LAVAL, Québec en CAMBRIDGE, Engeland, 20 januari 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) ("Liminal BioSciences" of het "bedrijf") heeft aangekondigd dat Bruce Pritchard, Chief Executive Officer bij Liminal BioSciences op dinsdag 7 februari 2023 om 16.30 uur (CET) een bedrijfsoverzicht zal presenteren tijdens de BIO CEO & Investor Conference die plaatsvindt in het New York Marriott Marquis op van 6 tot 9 februari 2023.

Het bedrijf zal beschikbaar zijn voor vergaderingen met deelnemers aan de conferentie. Wie graag een vergadering plant, kan dit doen via het BIO One-on-One Partnering-systeem: https://www.bio.org/events/bio-ceo-investor-digital-conference/partnering of door een e-mail te sturen naar onze zakelijke contactpersoon met behulp van de informatie aan het einde van dit persbericht.

Over Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences is een biofarmaceutisch bedrijf in de ontwikkelingsfase dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van onderscheidende nieuwe therapieën met kleine moleculen voor inflammatoire, fibrotische en metabole ziekten met behulp van ons platform voor het ontdekken van geneesmiddelen met een op data gestuurde benadering. Het bedrijf ontwikkelt momenteel GPR84-antagonisten en OXER1-antagonisten. Naast deze programma's blijft het bedrijf andere ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken om aan zijn pijplijn toe te voegen.

Liminal BioSciences heeft actieve bedrijfsactiviteiten in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Toekomstgerichte verklaringen

Contactpersoon voor zakelijke aangelegenheden:

Shrinal Inamdar

Associate Director Investor Relations and Communications

[email protected], +1 450.781.0115;

Contactgegevens voor de media:

Kaitlin Gallagher

[email protected], +1 212.253.8881

