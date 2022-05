Liminal BioSciences rapporteert de financiële resultaten en zakelijke hoogtepunten voor het eerste kwartaal van 2022

Geplande fase 1a Single Ascending Dose ('SAD') klinische studie van fezagepras zal naar verwachting in Q2 van 2022 beginnen

Afronding van de analyse van de veiligheids- en farmacokinetische (PK) data van het fase 1 Multiple Ascending Dose (MAD) klinische studie van fezagepras

Volledige terugbetaling van de gewaarborgde lening van 39,1 miljoen dollar en vrijgave van zekerheden op de activa van het bedrijf

Nettoverlies van 11,2 miljoen dollar in het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2022 in vergelijking met 20,8 miljoen dollar in het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2021

LAVAL, QC en CAMBRIDGE, Engeland, 11 mei 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) ('Liminal BioSciences' oftewel de 'onderneming') rapporteerde vandaag haar financiële resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2022.

'In het eerste kwartaal van 2022 hebben we reeds aanzienlijke voortgang geboekt door de schulden van het bedrijf te elimineren en hebben we ons datagedreven ontwikkelingsplan voor onze pijplijn verfijnd,' aldus Bruce Pritchard, Chief Executive Officer van Liminal BioSciences. 'We kijken ernaar uit om in het derde kwartaal van 2022 meer informatie te kunnen verstrekken over de resultaten van de geplande fase 1a SAD klinische studie van fezagepras, ontworpen als een directe vergelijking met natriumfenylbutyraat. Daarnaast hebben wij ook aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de identificatie van krachtige, kleine molecuul-antagonisten van GPR84, waaronder potentieel selectieve kandidaten voor ontwikkeling vanuit verschillende structurele klassen tot de GPR84-antagonisten waarvoor reeds data zijn gepubliceerd. We verwachten deze ontwikkelingen voor de rest van 2022 te kunnen voortzetten. Daarnaast zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden om onze bedrijfsstructuur te stroomlijnen en om activa die niet tot onze core business behoren te gelde te maken, terwijl we blijven werken aan onze doelstelling om waarde te creëren voor onze aandeelhouders.'

Financiële resultaten eerste kwartaal 2022Alle cijfers in deze paragraaf zijn in vermeld Canadese dollars.

bedroegen op 31 maart 2022 terwijl ons werkkapitaal, oftewel de huidige activa na aftrek van de kortlopende schulden 42,7 miljoen dollar bedroeg. Tijdens het eerste kwartaal van 2022 betaalden we onze gewaarborgde leningen ter waarde van in totaal 39,1 miljoen dollar terug, waarmee de geconsolideerde leningsovereenkomst met Structure Alpha LP (SALP) werd beëindigd; hierdoor is de zekerheid die was toegekend aan SALP over de activa van het bedrijf, inclusief intellectueel eigendom, vrijgegeven waardoor de garanties die zijn uitgegeven krachtens de herstructureringsovereenkomst zijn geannuleerd en de overeenkomst inzake de royalty's tussen onze onderneming en SALP is beëindigd. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen 4,4 miljoen dollar over het eerste kwartaal van 2022, in vergelijking met 4,9 miljoen dollar over het eerste kwartaal van 2021. De daling van de uitgaven voor R&D (O&O) is voornamelijk het gevolg van een daling van de uitgaven voor klinische studies van derden van 1,3 miljoen dollar, die zijn gecompenseerd door een stijging van de preklinische onderzoekskosten van derden van 0,3 miljoen dollar, het ontbreken van door de overheid toegekende subsidies in de huidige periode, in vergelijking met 0,4 miljoen dollar in dezelfde periode van het vorige jaar, en met de opname in de balans van een uitgave in verband met een vooruitbetaling in het kader van overeenkomst inzake royalty's van 0,4 miljoen dollar.

bedroegen 4,9 miljoen dollar over het eerste kwartaal van 2022 in vergelijking met 8,1 miljoen dollar miljoen over het eerste kwartaal van 2021, wat een daling van 40% betekent. De daling van de administratiekosten is in de eerste plaats te danken aan een daling van de uitgaven van 2,5 miljoen dollar als gevolg van de verlaagde verzekeringspremies van directeuren en medewerkers doordat de statutaire zetel van het bedrijf in het tweede deel van 2021 verhuisde van naar en een vermindering van de op aandelen gebaseerde betalingskosten van 0,6 miljoen dollar. Het nettoverlies van de lopende activiteiten exclusief belastingen bedroeg 11,4 miljoen dollar over het eerste kwartaal van 2022 in vergelijking met 14,0 miljoen dollar over het eerste kwartaal van 2021. De daling van het verlies was voornamelijk te danken aan de verlaging van de administratiekosten.

was een inkomen van 0,2 miljoen dollar over het eerste kwartaal van 2022 in vergelijking met een verlies van 6,8 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2021. Deze daling was voornamelijk te wijten aan het feit dat we het hele kwartaal dat eindigde op 31 maart 2021 de gevolgen ervoeren van de activiteiten van het plasma-afgeleid therapeutische segment, waarbij in het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2022 inkomsten of verliezen uit onze beëindigde activiteiten hoofdzakelijk werden beïnvloed door veranderingen in de leasing-last en voorzieningen in de contracten en ontwikkelingen van de productiemaatschappij, restanten van het van plasma afgeleide therapeutische segment en veroorzaakt door de stijgende inflatie en wisselende diskontokoersen. Het nettoverlies was een verlies van 11,2 miljoen dollar over het eerste kwartaal van 2022 in vergelijking met een verlies van 20,8 miljoen dollar over het eerste kwartaal van 2021.

Over Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences is een biofarmaceutisch bedrijf actief in klinische onderzoeken dat zich richt op het ontwikkelen van onderscheidende nieuwe therapieën met kleine moleculen voor inflammatoire, fibrotische en metabole ziekten met behulp van ons platform voor geneesmiddelenontwikkeling en een datagestuurde aanpak. Fezagepras, de belangrijkste productkandidaat voor kleine moleculen van de onderneming, heeft een fase 1 MAD klinische studie doorlopen en de onderneming verwacht in het tweede kwartaal van 2022 een fase 1a SAD klinische studie te kunnen uitvoeren om vergelijkende data te verstrekken ter ondersteuning van haar ontwikkelingsplan. Daarnaast ontwikkelt de onderneming momenteel ook een selectieve GPR84-kandidaatantagonist en een selectieve OXER1-kandidaatantagonist. Onze GPR84- en OXER1-antagonistprogramma's bevinden zich momenteel in de preklinische fase.

Liminal BioSciences heeft actieve bedrijfsactiviteiten in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Artikel 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Artikel 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Een aantal van de toekomstgerichte verklaringen kan worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte woorden. Verklaringen die niet historisch van aard zijn, inclusief de woorden "anticiperen", "verwachten", "suggereren", "plannen", "geloven", "van plan zijn", "schatten", "doelen", "projecteren", "zou moeten, " "zou kunnen", "zouden", "kunnen", "zullen", "voorspellen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Deze verklaringen omvatten uitspraken met betrekking tot de doelstellingen, strategieën en bedrijven van Liminal BioSciences die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Toekomstgerichte informatie omvat onder meer uitspraken over: vooruitgang van de productkandidaten van Liminal Biosciences, de resultaten van verwachte klinische onderzoeken; de analyse van onze klinische onderzoeksgegevens; de potentiële ontwikkeling van de R&D-programma's van Liminal Biosciences; de eigenschappen van onze kandidaat-geneesmiddelen; de timing van de start of de aard van preklinische en klinische proeven en potentiële therapeutische gebieden; ons vermogen om actief mogelijkheden te identificeren om onze zakelijke structuur te stroomlijnen en activa die niet tot onze core business behoren te gelde te maken en dergelijke kansen te verwezenlijken of ons vermogen om waarde op te bouwen voor onze aandeelhouders en kosten te verlagen die verband houden met contracten gerelateerd aan eerdere activiteiten van de organisatie.

Deze uitspraken zijn 'toekomstgericht"' omdat ze zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen over de markten waarin we actief zijn en op verschillende schattingen en veronderstellingen. Werkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen in deze toekomstgerichte verklaringen als bekende of onbekende risico's van invloed zijn op ons bedrijf, of als onze schattingen of veronderstellingen onnauwkeurig blijken te zijn. Tot de factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierin beschreven of geprojecteerde resultaten, behoren, maar zijn niet beperkt tot, risico's die verband houden met: het vermogen van het bedrijf om kandidaat-producten te ontwikkelen, te produceren en met succes op de markt te brengen, indien ooit; de impact van de COVID-19-pandemie op het personeelsbestand, de bedrijfsvoering, klinische ontwikkeling, regelgevende activiteiten en financiële en andere bedrijfseffecten van het bedrijf; de beschikbaarheid van fondsen en middelen om R&D-projecten, klinische ontwikkeling, productieactiviteiten of commercialiseringsactiviteiten na te streven; de succesvolle en tijdige start of voltooiing van klinische proeven; het vermogen om te profiteren van financieringsmogelijkheden of zakelijke kansen in de farmaceutische industrie; het vermogen van het bedrijf om de tekortkoming in de Nasdaq-notering op te lossen en de naleving van de Nasdaq-noteringsregels te herstellen; onzekerheden die in het algemeen verband houden met onderzoek en ontwikkeling, klinische proeven en gerelateerde beoordelingen en goedkeuringen van regelgevende instanties; en algemene veranderingen in de economische omstandigheden. U vindt een meer gedetailleerde beoordeling van deze risico's, onzekerheden en andere risico's die ertoe kunnen leiden dat feitelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van onze huidige verwachtingen in de deponeringen en rapporten die het bedrijf maakt bij de US Securities and Exchange Commission en Canadian Securities Administrators, waaronder in het jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2021, evenals andere deponeringen en rapporten die Liminal Biosciences van tijd tot tijd kan maken. Dergelijke risico's kunnen worden versterkt door de aanhoudende COVID-19-pandemie en eventuele gerelateerde effecten op de activiteiten van Liminal BioSciences en de wereldeconomie. Als gevolg daarvan kunnen we niet garanderen dat een gegeven toekomstgerichte verklaring werkelijkheid wordt. Bestaande en potentiële beleggers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen en schattingen, die alleen gelden vanaf de datum daarvan. We aanvaarden geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, zelfs niet als er nieuwe informatie beschikbaar komt, als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden, tenzij vereist door toepasselijke wet- en regelgeving.

Zakelijke contactpersoon, Shrinal Inamdar, Manager, Investor Relations and Communications, [email protected], +1 450.781.0115

