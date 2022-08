Liminal BioSciences rapporteert de financiële resultaten en zakelijke hoogtepunten voor het tweee kwartaal van 2022

55,8 dollar miljoen aan contanten en contante equivalenten op 30 juni 2022

Stopzetting van de ontwikkeling van fezagepras

Nettoverlies van de lopende activiteiten van $ 6,5 miljoen in het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2022, in vergelijking met $ 12,6 miljoen in het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2021

LAVAL, QC en CAMBRIDGE, Engeland, 11 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) ('Liminal BioSciences' oftewel de 'onderneming') rapporteerde vandaag haar financiële resultaten voor het tweede kwartaal dat eindigde op 30 juni 2022.

Liminal organiseert op woensdag 10 augustus 2022 om 8.30 uur (ET) een telefonische vergadering en webcast om de financiële resultaten te bespreken. De telefoonnummers voor toegang tot de telefonische vergadering zijn 888 390 0620 en 416 764 8651. Een audioweergave van de vergadering is beschikbaar vanaf woensdag 10 augustus 2022 om 11.30 uur (ET). De nummers voor toegang tot de audioweergave zijn 416 764 8677 en 1 888 390 0541 met het volgende wachtwoord (617941 #). Een live audiowebcast van de telefonische vergadering is beschikbaar door hier te klikken.

"Zoals aangekondigd op 21 juli 2022, hebben we onze gestelde mijlpaal bereikt van het verkrijgen van duidelijke gegevens van de klinische fase 1a-studie van de enkelvoudige dosis van fezagepras in het begin van het eerste kwartaal van 2022," aldus Bruce Pritchard, Chief Executive Officer van de Liminal BioSciences. "Het besluit om de ontwikkeling van fezagepras te stoppen, stelt ons in staat om onze middelen te richten op onze huidige pijplijn, waaronder onze preklinische GPR84- en OXER1-antagonist-programma's. We kijken ernaar uit om onze belangrijkste kandidaat voor het GPR84-antagonist-programma van het bedrijf te nomineren, wat naar verwachting eind 2022 zal gebeuren."

Financiële resultaten voor het tweede kwartaal van 2022

Alle bedragen in deze sectie zijn in Canadese dollars.

De contante en contante equivalenten van $ 55,8 miljoen op 30 juni 2022, terwijl ons werkkapitaal, dat wil zeggen de huidige activa, zonder de huidige verplichtingen, $ 35,0 miljoen bedroeg.

van miljoen op 30 juni 2022, terwijl ons werkkapitaal, dat wil zeggen de huidige activa, zonder de huidige verplichtingen, miljoen bedroeg. De onderzoeks- en ontwikkelingskosten bedroegen $ 3,9 miljoen voor de tweede kwartalen van zowel als 2022 en 2021, met een stijging van de professionele en preklinische kosten van $ 0,2 miljoen elk, waardoor de afschrijvingskosten voor immateriële activa met $ 0,4 miljoen zijn gedaald.

bedroegen miljoen voor de tweede kwartalen van zowel als 2022 en 2021, met een stijging van de professionele en preklinische kosten van miljoen elk, waardoor de afschrijvingskosten voor immateriële activa met miljoen zijn gedaald. De administratiekosten bedroegen $ 4,6 miljoen over het tweede kwartaal van 2022 in vergelijking met $ 8,6 miljoen over het tweede kwartaal van 2021, wat een daling van 46% betekent. De daling van de administratiekosten is in de eerste plaats te danken aan een daling van de uitgaven van 2,5 miljoen dollar als gevolg van de verlaagde verzekeringspremies van directeuren en medewerkers doordat de statutaire zetel van het bedrijf in het tweede deel van 2021 verhuisde van Quebec naar Ontario en een vermindering van de op aandelen gebaseerde betalingskosten van $ 0,6 miljoen en personeelskosten van $ 0,4 miljoen.

bedroegen miljoen over het tweede kwartaal van 2022 in vergelijking met miljoen over het tweede kwartaal van 2021, wat een daling van 46% betekent. De daling van de administratiekosten is in de eerste plaats te danken aan een daling van de uitgaven van 2,5 miljoen dollar als gevolg van de verlaagde verzekeringspremies van directeuren en medewerkers doordat de statutaire zetel van het bedrijf in het tweede deel van 2021 verhuisde van naar en een vermindering van de op aandelen gebaseerde betalingskosten van miljoen en personeelskosten van miljoen. Nettoverlies van de lopende activiteiten bedroeg $ 6,5 miljoen in het tweede kwartaal van 2022, in vergelijking met $ 12,6 miljoen in het tweede kwartaal van 2021. De daling van het verlies was voornamelijk te wijten aan een daling van de administratiekosten van $ 3,9 miljoen, een daling van de verzekeringskosten, een daling van de financieringskosten van $ 0,8 miljoen als gevolg van de terugbetaling van de langlopende schuld van het bedrijf en een stijging van de valutawinst van $ 1,3 miljoen.

bedroeg miljoen in het tweede kwartaal van 2022, in vergelijking met miljoen in het tweede kwartaal van 2021. De daling van het verlies was voornamelijk te wijten aan een daling van de administratiekosten van miljoen, een daling van de verzekeringskosten, een daling van de financieringskosten van miljoen als gevolg van de terugbetaling van de langlopende schuld van het bedrijf en een stijging van de valutawinst van miljoen. Totale inkomen (verlies) van beëindigde activiteiten was een inkomen van $ 0,3 miljoen dollar over het tweede kwartaal van 2022 in vergelijking met een verlies van $ 19,5 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2021. Deze daling was voornamelijk te wijten aan het feit dat het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2021 de bedrijfsresultaten omvatte van de plasma-inzamelingsactiviteiten voor ongeveer de helft van het kwartaal, tot het moment van verkoop, en die van de Ryplazim ® activiteiten voor het hele kwartaal eindigend op 30 juni 2021, waar tijdens het kwartaal eindigend op 30 juni 2022 onze inkomsten of verliezen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten voornamelijk werden beïnvloed door wijzigingen in de contract- en ontwikkelingsproductieorganisatie, of CDMO, leaseverplichting en -voorziening, restanten van het van plasma afgeleide therapeutische segment, veroorzaakt door de stijgende inflatie en wisselende diskontokoersen. Deze operationele verliezen, die in het tweede kwartaal van 2022 met $ 30,5 miljoen zijn gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021, werden gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de winst op de verkoop van de beëindigde activiteiten, met $ 10,7 miljoen, omdat we deze transacties alleen in het tweede kwartaal van 2021 hadden.

was een inkomen van miljoen dollar over het tweede kwartaal van 2022 in vergelijking met een verlies van miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2021. Deze daling was voornamelijk te wijten aan het feit dat het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2021 de bedrijfsresultaten omvatte van de plasma-inzamelingsactiviteiten voor ongeveer de helft van het kwartaal, tot het moment van verkoop, en die van de Ryplazim activiteiten voor het hele kwartaal eindigend op 30 juni 2021, waar tijdens het kwartaal eindigend op 30 juni 2022 onze inkomsten of verliezen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten voornamelijk werden beïnvloed door wijzigingen in de contract- en ontwikkelingsproductieorganisatie, of CDMO, leaseverplichting en -voorziening, restanten van het van plasma afgeleide therapeutische segment, veroorzaakt door de stijgende inflatie en wisselende diskontokoersen. Deze operationele verliezen, die in het tweede kwartaal van 2022 met miljoen zijn gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021, werden gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de winst op de verkoop van de beëindigde activiteiten, met miljoen, omdat we deze transacties alleen in het tweede kwartaal van 2021 hadden. Het nettoverlies was $ 6,2 miljoen dollar over het tweede kwartaal van 2022, tegenover een verlies van $ 32,1 miljoen dollar over het tweede kwartaal van 2021.

Ontwikkelingen na het kwartaal

In juli 2022 hebben we de ontwikkeling van fezagepras, onze kandidaat voor een klein molecuul product, gestaakt. De beslissing om de ontwikkeling van fezagepras te staken, is gebaseerd op de resultaten van de klinische fase 1a enkele oplopende dosis ("SAD"), die erop wees dat fezagepras significant inferieur was in vergelijking met natriumfenylbutyraat als een stikstofopvanger. De klinische Fase 1a SAD-studie van fezagepras, die in mei 2022 van start ging, was ontworpen als een directe vergelijking met natriumfenylbutyraat om ons te voorzien van verdere gegevens om te bepalen of fezagepras de moeite waard is om te ontwikkelen voor een van de vele mogelijke indicaties waarbij stikstofverwijdering gunstig is. De aanbeveling om het ontwikkelingsprogramma voor fezagepras te stoppen, was niet gebaseerd op veiligheidsproblemen.

In augustus 2022 hebben we voor een nominaal bedrag, 100% van de openstaande preferente en gewone aandelen van onze dochteronderneming, Pathogen Removal Diagnostic Technologies Inc., of PRDT, overgenomen, waardoor het bedrijf nu voor 100% de controle over PRDT heeft. PRDT bezit bepaalde technologie voor de reductie van prion, die als een niet-kernactief van het bedrijf wordt beschouwd, en is de licentienemer van bepaalde technologie voor de vermindering van prion. Als gevolg van de overname van het minderheidsbelang in PRDT, zullen we vanaf de datum van de transactie geen saldo meer presenteren met betrekking tot het minderheidsbelang op onze geconsolideerde balans van de financiële positie of in het geconsolideerde overzicht van de transacties.

Over Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences is een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat zich richt op het ontwikkelen van onderscheidende nieuwe therapieën met kleine moleculen voor inflammatoire, fibrotische en metabole ziekten met behulp van ons platform voor geneesmiddelenontwikkeling en een datagestuurde aanpak. Het bedrijf ontwikkelt momenteel GPR84-antagonisten en OXER1-antagonisten. In aanvulling op deze programma's blijft het bedrijf andere ontwikkelingsmogelijkheden verkenning om toe te voegen aan het assortiment.

Liminal BioSciences heeft actieve bedrijfsactiviteiten in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Artikel 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Artikel 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Een aantal van de toekomstgerichte verklaringen kan worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte woorden. Verklaringen die niet historisch van aard zijn, inclusief de woorden "anticiperen", "verwachten", "suggereren", "plannen", "geloven", "van plan zijn", "schatten", "doelen", "projecteren", "zou moeten, " "zou kunnen", "zouden", "kunnen", "zullen", "voorspellen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Deze verklaringen omvatten die met betrekking tot de doelstellingen, strategieën en bedrijven van Liminal BioSciences die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Toekomstgerichte informatie omvat onder meer uitspraken over: vooruitgang van de productkandidaten van Liminal Biosciences, waaronder het moment waarop een hoofdproductkandidaat wordt aangewezen voor het GPR84-antagonistenprogramma van het bedrijf; de potentiële ontwikkeling van de O&O-programma's van het bedrijf; de timing van de start of de aard van preklinische en klinische onderzoeken en potentiële therapeutische gebieden; en ons vermogen waarde te genereren voor onze aandeelhouders en de kosten te verlagen met betrekking tot contracten die verband houden met voorgaande activiteiten van de organisatie. Werkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen in deze toekomstgerichte verklaringen als bekende of onbekende risico's van invloed zijn op ons bedrijf, of als onze schattingen of veronderstellingen onnauwkeurig blijken te zijn. Tot de factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierin beschreven of geprojecteerde resultaten, behoren, maar zijn niet beperkt tot, risico's die verband houden met: het vermogen van het bedrijf om kandidaat-producten te ontwikkelen, te produceren en met succes op de markt te brengen, indien ooit; de impact van de COVID-19-pandemie op het personeelsbestand, de bedrijfsvoering, klinische ontwikkeling, regelgevende activiteiten, en financiële en andere zakelijke invloeden; de beschikbaarheid van fondsen en middelen om R&D-projecten, klinische ontwikkeling, productieactiviteiten of commercialiseringsactiviteiten na te streven; de succesvolle en tijdige start of voltooiing van klinische proeven; het vermogen om te profiteren van financieringsmogelijkheden of zakelijke kansen in de farmaceutische industrie; het vermogen van het bedrijf om de tekortkoming in de Nasdaq-notering op te lossen en de naleving van de Nasdaq-noteringsregels te herstellen; onzekerheden die in het algemeen verband houden met onderzoek en ontwikkeling, klinische proeven en gerelateerde beoordelingen en goedkeuringen van regelgevende instanties; en algemene veranderingen in de economische omstandigheden. U vindt een meer gedetailleerde beoordeling van deze risico's, onzekerheden en andere risico's die ertoe kunnen leiden dat feitelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van onze huidige verwachtingen in de deponeringen en rapporten die het bedrijf maakt bij de US Securities and Exchange Commission en Canadian Securities Administrators, waaronder in het jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2021, evenals andere deponeringen en rapporten die Liminal Biosciences van tijd tot tijd kan maken. Dergelijke risico's kunnen worden versterkt door de aanhoudende COVID-19-pandemie en eventuele gerelateerde effecten op de activiteiten van Liminal BioSciences en de wereldeconomie. Als gevolg daarvan kunnen we niet garanderen dat een gegeven toekomstgerichte verklaring werkelijkheid wordt. Bestaande en potentiële beleggers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen en schattingen, die alleen gelden vanaf de datum daarvan. We aanvaarden geen verplichting om enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht bij te werken, zelfs als er nieuwe informatie beschikbaar komt, als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden, tenzij vereist door toepasselijke wet- en regelgeving.

Zakelijke contactpersoon: Shrinal Inamdar, Manager, Investor Relations and Communications

