L'impact profond de MolecuLight sur la cicatrisation des plaies mis en évidence par une recherche clinique de pointe

PITTSBURGH, Aug. 6, 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Corp., le leader mondial de la technologie d'imagerie par fluorescence pour la détection en temps réel des bactéries nocives dans le traitement des plaies, annonce la publication d'une recherche clinique évaluée par des pairs soulignant le pouvoir transformateur de MolecuLight dans la guérison d'un plus grand nombre de lésions de pression avec moins de complications infectieuses chez 167 bénéficiaires de Medicare dans 55 établissements de soins de longue durée et de soins infirmiers qualifiés basés aux États-Unis.

Publié par Martha R. Kelso et ses collègues, l'article intitulé "Improving Wound Healing and Infection Control in Long-term Care with Bacterial Fluorescence Imaging" figure dans la dernière édition du journal Advances in Skin & Wound Care . Les auteurs font état d'une amélioration impressionnante de l'évolution des lésions dues à la pression chez des patients incroyablement complexes et difficiles à guérir. Cela témoigne de la puissance de la technologie MolecuLight, qui continue à prouver son efficacité même chez les patients les plus difficiles.

Lorsque l'on compare les résultats des patients qui ont été traités selon l'approche standard de soins uniquement avec ceux pour lesquels la fluorescence en temps réel de MolecuLight a été intégrée dans ces soins, ceux du groupe ayant bénéficié de l'imagerie MolecuLight ont vu 71 % de plaies en plus guéries à 12 semaines, ont guéri 28 % plus rapidement et avaient 1,8 fois plus de chances de guérir de leur plaie à 12 semaines. Les chercheurs ont également étudié l'incidence des complications infectieuses graves, notamment la cellulite, l'ostéomyélite, la gangrène, la septicémie et l'hospitalisation liée à la plaie. Ils ont constaté une diminution de 75 % des complications infectieuses lorsque les soins aux patients étaient guidés à l'aide de MolecuLight.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée de partager avec le monde, par le biais de résultats concrets, ce que nous avons expérimenté de première main avec nos patients en SLD/SNF", remarque Martha R. Kelso, auteur principal de cette étude. "Les effets positifs de la technologie MolecuLight sur tous les patients, même ceux qui sont gravement malades et affaiblis, sont remarquables. Augmenter les taux de guérison, raccourcir les délais de guérison et éviter les complications, c'est ainsi que vous faites la différence. Tous les patients méritent le meilleur ! J'espère qu'en partageant ces résultats remarquables avec nos collègues du traitement des plaies, ils pourront eux aussi participer à ce bouleversement tant attendu du traitement des plaies".

Anil Amlani, PDG de MolecuLight, a exprimé son enthousiasme face à ces résultats révolutionnaires. "Nous sommes ravis de voir des preuves aussi convaincantes de l'impact que notre technologie peut avoir sur les résultats des patients, en particulier dans une population de patients aussi vulnérable et systématiquement négligée." Il poursuit : "Les améliorations significatives de la cicatrisation des plaies et la réduction spectaculaire des complications infectieuses soulignent le potentiel de MolecuLight à révolutionner le traitement des plaies, dans n'importe quel lieu de service et dans les contextes cliniques les plus difficiles. Cette recherche est un autre exemple de notre engagement à améliorer les soins aux patients et à faire progresser le domaine du traitement des plaies".

À propos de MolecuLight Inc. et de ses dispositifs d'imagerie des plaies

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale présente dans le monde entier qui fabrique et commercialise les appareils d'imagerie de la plaie MolecuLight i:X®et DX™ . Il s'agit des seuls appareils d'imagerie au point de service de classe II homologués par la FDA pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies. Ils fournissent également une mesure numérique précise de la plaie pour une prise en charge complète de la plaie, étayée par des preuves cliniques solides, dont plus de 100 publications évaluées par des pairs.

