MolecuLight's tiefgreifender Einfluss auf die Wundheilung in bahnbrechender klinischer Forschung hervorgehoben

PITTSBURGH, Aug. 6, 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Corp., der weltweit führende Anbieter von Fluoreszenz-Imaging-Technologie für die Echtzeit-Detektion von schädlichen Bakterien in der Wundversorgung, gibt die Veröffentlichung einer von Experten begutachteten klinischen Studie bekannt, die die transformative Kraft von MolecuLight bei der Heilung von mehr Druckverletzungen mit weniger Infektionskomplikationen bei 167 Medicare-Empfängern in 55 US-amerikanischen Langzeitpflege- und Fachpflegeeinrichtungen hervorhebt.

Kelso LTC-SNF outcomes (CNW Group/MolecuLight)

Der von Martha R. Kelso und Kollegen veröffentlichte Artikel mit dem Titel "Improving Wound Healing and Infection Control in Long-term Care with Bacterial Fluorescence Imaging" (Verbesserung der Wundheilung und Infektionskontrolle in der Langzeitpflege mit bakterieller Fluoreszenz-Bildgebung) ist in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Advances in Skin & Wound Care erschienen. Die Autoren berichten von einer beeindruckenden Verbesserung der Ergebnisse bei Druckverletzungen bei unglaublich komplexen und heilungsgestörten Patienten. Dies ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der MolecuLight-Technologie, die ihre Effektivität selbst bei den schwierigsten Patientengruppen immer wieder unter Beweis stellt.

Beim Vergleich der Ergebnisse von Patienten, die nur nach der Standardbehandlung behandelt wurden, mit denen, bei denen die MolecuLight-Echtzeitfluoreszenz in die Behandlung integriert wurde, heilten in der mit MolecuLight behandelten Gruppe 71 % mehr Wunden bis zu 12 Wochen, sie heilten 28 % schneller und hatten eine 1,8-mal höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihre Wunde bis zu 12 Wochen heilte. Die Forscher untersuchten auch die Häufigkeit schwerer Infektionskomplikationen wie Zellulitis, Osteomyelitis, Gangrän, Sepsis und wundbedingte Krankenhausaufenthalte und stellten fest, dass die Infektionskomplikationen um 75 % zurückgingen, wenn die Patientenpflege mit Hilfe von MolecuLight durchgeführt wurde.

"Wir freuen uns sehr, der Welt anhand konkreter Ergebnisse mitzuteilen, was wir aus erster Hand mit unseren LTC/SNF-Patienten erfahren haben", bemerkt Martha R. Kelso, Hauptautorin dieser Studie. "Die positiven Auswirkungen der MolecuLight-Technologie auf alle Patienten, selbst auf schwer kranke und geschwächte, sind herausragend. Durch die Erhöhung der Heilungsraten, die Verkürzung der Heilungszeiten und die Vermeidung von Komplikationen können Sie etwas bewirken. Alle Patienten haben das Beste verdient! Ich hoffe, dass diese bemerkenswerten Ergebnisse unseren Kollegen in der Wundversorgung mitgeteilt werden, damit auch sie sich an dieser dringend benötigten Veränderung in der Wundversorgung beteiligen können."

Anil Amlani, CEO von MolecuLight, zeigte sich begeistert von diesen bahnbrechenden Ergebnissen. "Wir sind begeistert, dass wir so überzeugende Beweise für die Auswirkungen unserer Technologie auf die Ergebnisse der Patienten sehen, insbesondere bei einer so gefährdeten und systematisch vernachlässigten Patientengruppe. Er fährt fort: "Die signifikanten Verbesserungen bei der Wundheilung und die drastische Verringerung von Infektionskomplikationen unterstreichen das Potenzial von MolecuLight, die Wundversorgung zu revolutionieren, und zwar an jedem Ort und vor jedem noch so schwierigen klinischen Hintergrund. Diese Forschung ist ein weiteres Beispiel für unser Engagement, die Patientenversorgung zu verbessern und den Bereich der Wundbehandlung voranzubringen.

