L'indice Artprice100© des artistes Blue-chip en hausse de +3 % sur 2022 Vs S&P 500 -19 %

PARIS, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L'indice Artprice100© symbolise un nouveau rapport à la création artistique, qui ne remplace en rien le lien traditionnel unissant un collectionneur à ses œuvres mais propose d'investir dans les plus grands artistes pour profiter financièrement de leur succès.

Artprice100© vs. S&P 500 – Base 100 en janvier 2000

Artprice100© vs. S&P 500 - Base 100 in January 2000 Artprice Global Index - Base 100 in January 2000

Artprice Global Index – Base 100 en janvier 2000

« Acquérir des chefs-d'œuvre n'a jamais paru plus inabordable, avec des prix à huit ou neuf chiffres en dollars... Mais en même temps cela n'a jamais été aussi facile, grâce à des solutions de fractionalisation des œuvres en pleine démocratisation », analyse thierry Ehrmann, Président d'Artmarket.com et Fondateur d'Artprice.

Dans ce contexte, l'Artprice100© constitue un indicateur indispensable : un exercice purement théorique simulant un investissement dans les 100 artistes les plus performants du Marché de l'Art, sans considération esthétique ou préférentielle. Au 1er janvier de l'année 2022, un portefeuille des 100 artistes les plus dynamiques aux enchères sur les cinq exercices précédents (2017-2021) a été arrêté sur base du produit de ventes aux enchères ainsi que sur un critère de liquidité : pour chaque artiste, au moins dix œuvres (hors estampes et multiples) doivent avoir été adjugées annuellement. Cf la constitution de l'Artprice100© à la fin de communiqué.

Situation économique et tendances du Marché de l'Art

L'année 2022 aura été marquée par de nombreuses entraves d'origines sanitaires, politiques, économiques et énergétiques. Le S&P 500 a chuté de -19 % entre 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022, tandis que les crypto-monnaies sont entrées dans un marché baissier (Bear Market) qui a fortement ralenti les transactions de NFT.

Pourtant, le Marché de l'Art a connu une année faste, l'une des meilleure de son histoire. Une performance qu'Artprice attribue en grande partie aux Maisons de Ventes américaines, lesquelles enregistrent un chiffre d'affaires record avec des résultats sensationnels en peinture, mais aussi en photographie et en tapisserie. De très belles performances en France, en Allemagne ainsi qu'à Hong Kong ont stabilisé les ventes aux enchères de Fine Art à l'échelle mondiale, comme le révélera le Rapport complet du Marché de l'Art en 2022 qui sera publié au début du mois de mars 2023 sur www.artprice.com.

Parmi les principales tendances de l'année 2022, Artprice identifie une compétition plus intense que jamais visant les chefs-d'œuvre issus des plus prestigieuses collections : Hubert de Givenchy, Thomas Ammann, Yusaku Maezawa, Paul G. Allen, etc. Les résultats 2022 révèlent également un appétit féroce pour les très jeunes artistes, l'Art Ultra-Contemporain, auquel Artprice a consacré son dernier Rapport annuel d'automne :

L'Indice Global Artprice perd -18 % mais l'Artprice100© gagne +3 %

À l'inverse du marché très haut de gamme, le contexte économique a toutefois poussé les acheteurs globalement à davantage de prudence. Avec 1 million de lots enregistrés par la société Artprice by Artmarket.com sur l'exercice 2022, l'offre n'a jamais été aussi dynamique, avec plus de la moitié des transactions (56 % des lots vendus) conclues sous le seuil des 1 000$, frais inclus.

Tandis que l'indice des 100 artistes Blue-chip affiche une légère croissance au cours des douze derniers mois, l'ensemble des prix du Marché de l'Art se contracte de -18 % : la même contraction pratiquement que le S&P 500. Les causes sont diverses et variées, à commencer par la suspension des ventes en Chine et l'affaiblissement de l'Euro face au Dollar.

De nombreuses œuvres qui ont électrisé les salles de ventes en 2022 échappent par ailleurs cette année au calcul de l'Artprice Global Index. Les pièces extrêmement rares comme Les Poseuses (1888) de Georges Seurat ou les toiles toutes fraîches, à l'instar de Happening (2014) d'Avery Singer n'entrent pas dans le calcul des Indices Globaux, ni selon la méthode des ventes répétées ni la méthode hédoniste. Il n'y a en effet pas suffisamment d'œuvres similaires en circulation ou bien il y a trop peu de recul encore pour interpoler la valeur de ces pièces de façon régulière (annuelle ou trimestrielle).

Enfin, la progression de l'indice Artprice100© peut elle-même paraître faible au regard des résultats spectaculaires enregistrés en 2022 pour les artistes Blue-chip. Cependant, cet indice prend en considération l'ensemble des œuvres des 100 signatures les plus performantes et les plus liquides du Marché de l'Art passées en ventes. Or, elles ne partagent pas toutes le succès des pièces les plus mythiques.

À titre d'exemple, la troisième meilleure vente de l'année 2022 revient à Paul Cézanne pour La Montagne Sainte-Victoire (1888-1890) : achetée en 2001 pour 38,5 m$, cette toile a été de nouveau adjugée 137,8 m$ (frais inclus) cette année parmi la collection Paul G. Allen. Quelques jours plus tard cependant, un autre tableau de Cézanne, Maisons au Chou, à Pontoise (vers 1881), acquis 6,8 m$ en 2007 a été revendu 3,7 M$ par Christie's (le 17 novembre 2022 à New York).

Il ressort d'une étude comparée de l'Artprice100© et de l'Indice Global Artprice que les artistes Blue-chip ont réussi à traverser une année fragile économiquement, en assurant même une légère croissance. Parmi les pièces de ces artistes Blue-chip, les chefs-d'œuvre les plus rares ont de toute évidence fait preuve des meilleurs rendements.

Constitution de l'Artprice100© : Artiste et poids dans le portefeuille en 2022

1. Pablo PICASSO (1881-1973). 8,6%

2. Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988). 4,4%

3. Andy WARHOL (1928-1987). 4,2%

4. Claude MONET (1840-1926). 4,0%

5. ZAO Wou-Ki (1921-2013). 3,8%

6. QI Baishi (1864-1957). 2,8%

7. Gerhard RICHTER (1932-). 2,6%

8. FU Baoshi (1904-1965). 2,2%

9. WU Guanzhong (1919-2010). 2,1%

10. David HOCKNEY (1937-). 2,1%

11. Yayoi KUSAMA (1929-). 1,9%

12. Roy LICHTENSTEIN (1923-1997). 1,7%

13. René MAGRITTE (1898-1967). 1,7%

14. Vincent VAN GOGH (1853-1890). 1,7%

15. Cy TWOMBLY (1928-2011). 1,7%

16. Alberto GIACOMETTI (1901-1966). 1,6%

17. SAN Yu (1895/1901-1966). 1,6%

18. Alexander CALDER (1898-1976). 1,5%

19. Marc CHAGALL (1887-1985). 1,5%

20. Willem DE KOONING (1904-1997). 1,4%

21. Joan MIRO (1893-1983). 1,4%

22. Yoshitomo NARA (1959-). 1,3%

23. CUI Ruzhuo (1944-). 1,3%

24. Jean DUBUFFET (1901-1985). 1,2%

25. Lucio FONTANA (1899-1968). 1,1%

26. BANKSY (1974-). 1,1%

27. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920). 1,1%

28. Joan MITCHELL (1925-1992). 1,1%

29. Henri MATISSE (1869-1954). 1,0%

30. Fernand LEGER (1881-1955). 1,0%

31. Wassily KANDINSKY (1866-1944). 1,0%

32. Paul CEZANNE (1839-1906). 1,0%

33. Ed RUSCHA (1937-). 0,9%

34. Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919). 0,9%

35. CHU Teh-Chun (1920-2014). 0,9%

36. Peter DOIG (1959-). 0,9%

37. George CONDO (1957-). 0,8%

38. PAN Tianshou (1897-1971). 0,8%

39. Christopher WOOL (1955-). 0,8%

40. François-Xavier LALANNE (1927-2008). 0,8%

41. KAWS (1974-). 0,7%

42. LIN Fengmian (1900-1991). 0,7%

43. Jeff KOONS (1955-). 0,7%

44. Pierre SOULAGES (1919-2022). 0,7%

45. Henry MOORE (1898-1986). 0,6%

46. Frank STELLA (1936-). 0,6%

47. Keith HARING (1958-1990). 0,6%

48. Edgar DEGAS (1834-1917). 0,6%

49. Camille PISSARRO (1830-1903). 0,6%

50. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008). 0,6%

51. Paul GAUGUIN (1848-1903). 0,6%

52. PU Ru (1896-1963). 0,6%

53. Morton Wayne THIEBAUD (1920-2021). 0,6%

54. ZHOU Chunya (1955-). 0,6%

55. Richard PRINCE (1949-). 0,5%

56. Sigmar POLKE (1941-2010). 0,5%

57. ZENG Fanzhi (1964-). 0,5%

58. Louise BOURGEOIS (1911-2010). 0,5%

59. Rudolf STINGEL (1956-). 0,5%

60. Damien HIRST (1965-). 0,5%

61. Paul SIGNAC (1863-1935). 0,5%

62. Constantin BRANCUSI (1876-1957). 0,5%

63. LIU Ye (1964-). 0,5%

64. Tsuguharu FOUJITA (1886-1968). 0,4%

65. Georgia O'KEEFFE (1887-1986). 0,4%

66. Georg BASELITZ (1938-). 0,4%

67. Auguste RODIN (1840-1917). 0,4%

68. Whan-Ki KIM (1913-1974). 0,4%

69. Salvador DALI (1904-1989). 0,4%

70. Fernando BOTERO (1932-). 0,4%

71. Ufan LEE (1936-). 0,4%

72. Nicolas DE STAL (1914-1955). 0,4%

73. Jasper JOHNS (1930-). 0,4%

74. Ernst Ludwig KIRCHNER (1880-1938). 0,4%

75. Adrian GHENIE (1977-). 0,4%

76. Norman Perceval ROCKWELL (1894-1978). 0,4%

77. Bernard BUFFET (1928-1999). 0,4%

78. Albert OEHLEN (1954-). 0,4%

79. Sam FRANCIS (1923-1994). 0,4%

80. Helen FRANKENTHALER (1928-2011). 0,3%

81. ZHANG Xiaogang (1958-). 0,3%

82. Donald JUDD (1928-1994). 0,3%

83. DONG Qichang (1555-1636). 0,3%

84. WU Hufan (1894-1968). 0,3%

85. Takashi MURAKAMI (1962-). 0,3%

86. Brice MARDEN (1938-). 0,3%

87. Agnès MARTIN (1912-2004). 0,3%

88. Egon SCHIELE (1890-1918). 0,3%

89. Pierre BONNARD (1867-1947). 0,3%

90. Kazuo SHIRAGA (1924-2008). 0,3%

91. Yves KLEIN (1928-1962). 0,3%

92. Tamara DE LEMPICKA (1898-1980). 0,3%

93. Francis PICABIA (1879-1953). 0,3%

94. Max ERNST (1891-1976). 0,3%

95. Gustav KLIMT (1862-1918). 0,3%

96. Ellsworth KELLY (1923-2015). 0,3%

97. Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002). 0,3%

98. Robert MOTHERWELL (1915-1991). 0,3%

99. WEN Zhengming (1470-1559). 0,3%

100. Tom WESSELMANN (1931-2004). 0,3%

Copyright 1987-2023 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

SOURCE Artmarket.com