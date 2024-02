L'industrie lourde du Shandong organise une conférence mondiale des PDG pour célébrer deux décennies de croissance internationale

WEIFANG, Chine, 6 février 2024 /PRNewswire/ -- Le 5 février, des dirigeants du monde entier se sont réunis à Weifang, en Chine, pour la cinquième conférence mondiale des PDG de Shandong Heavy Industry — Weichai Power, un événement qui a attiré 58 cadres et hauts dirigeants des divisions opérationnelles du Shandong Heavy Industry Group (ci-après dénommé le « Groupe ») dans 14 pays et régions. La réunion a permis aux dirigeants internationaux, ainsi qu'à leurs homologues des marques nationales du Groupe, de définir l'orientation future du conglomérat et d'explorer des stratégies pour parvenir à une croissance cohérente dans les différentes industries du monde.

Tan Xuguang, président du Shandong Heavy Industry Group et de Weichai Power, a animé l'événement et a prononcé un discours intitulé « Earning Respect of Global Customers Through Strength » (Gagner le respect des clients mondiaux grâce à notre force). Dans ses remarques, M. Tan a évoqué le parcours impressionnant du Groupe au cours des 20 dernières années, une période caractérisée par son expansion internationale grâce à des réorganisations stratégiques et à l'intégration de diverses cultures d'entreprise, ce qui a conduit à une collaboration efficace et à des succès partagés entre ses différents secteurs d'activité. « L'aspiration à créer une entreprise de classe mondiale et à assurer le bien-être de nos 150 000 employés dans le monde entier est le rêve qui nous lie », a déclaré M. Tan.

L'acquisition de Zhuzhou Torch Spark Plug par Weichai Power en 2005 a marqué le début du parcours du Shandong Heavy Industry Group vers l'intégration et l'avancement industriels mondiaux, dans une démarche stratégique qui a ouvert la voie à une transformation substantielle du secteur. Spécialisé à l'origine dans la fabrication de moteurs, le Groupe a rapidement évolué, plaçant la barre plus haut avec l'introduction du premier assemblage de motopropulseur de référence au monde. Cette évolution a catalysé l'expansion dans divers secteurs, notamment les véhicules commerciaux, les machines agricoles, les équipements de construction, la logistique intelligente et les engins de transport maritime. Cette diversification délibérée a non seulement renforcé la position de Shandong Heavy Industry en tant que pionnier dans le domaine de l'équipement industriel, mais a également consolidé sa stature de conglomérat multinational de premier plan en Chine, avec une formidable empreinte internationale. Les recettes d'exploitation annuelles du groupe ont atteint 72 milliards de dollars, et son indice de transnationalité, qui s'élève à 48,57 %, témoigne de sa portée mondiale.

Le Shandong Heavy Industry Group a été à l'avant-garde de la promotion d'une collaboration ouverte, en élargissant systématiquement son alliance de marques stratégiques. Le portefeuille du conglomérat comprend désormais des noms reconnus tels que Weichai Power, China National Heavy Duty Truck, Shaanxi Heavy Duty Automobile, Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology, Shantui Construction Machinery Co. et Zhongtong Bus. Au-delà des réussites nationales, le groupe détient des participations importantes dans des entreprises mondiales de premier plan : Ferretti (Italie), KION Group et Linde Hydraulics (Allemagne), Dematic et PSI (États-Unis) et Moteurs Baudouin (France). Avec des centres d'innovation technologique établis dans plus de 10 pays, Shandong Heavy Industry fournit des produits et des services dans plus de 150 pays et régions. Le groupe est leader sur le marché mondial des moteurs pour poids lourds, des transmissions pour poids lourds et des ventes de poids lourds, tandis que ses chariots élévateurs industriels et ses yachts de luxe sont célébrés comme des marques internationales de premier plan. En 2023, le Groupe a enregistré une hausse sans précédent de 33 % de ses recettes d'exploitation d'une année sur l'autre et un doublement de son bénéfice, marquant ainsi sa performance financière la plus réussie de son histoire.

Se tournant vers l'avenir, M. Tan a souligné l'importance cruciale de réunir un groupe d'élite de PDG pour élever l'organisation à une position de premier plan au niveau mondial. Il a plaidé en faveur d'une transformation complète de la fonction de PDG, les exhortant à devenir des entrepreneurs technologiquement compétents qui incarnent les rôles de penseurs visionnaires, d'ingénieurs qualifiés, d'exécutants persévérants et d'émissaires culturels. En adoptant une perspective globale, une orientation stratégique et une approche systématique, ces dirigeants ont pour mission de générer une valeur accrue pour les clients et de positionner l'entreprise comme une puissance mondialement respectée dans le secteur de l'équipement industriel, a expliqué M. Tan.