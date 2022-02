Linglong Tire et VfL Wolfsburg prolongent leur partenariat

ZHAOYUAN, Chine, 17 février 2022 /PRNewswire/ -- Tout récemment, M. Wang Feng, directeur et président de Linglong Tire, a assisté à la cérémonie de signature du renouvellement du partenariat en ligne avec M. Michael Meeske, PDG du VfL Wolfsburg. Linglong Tire restera le partenaire du Global Club of Champions/Top Partner, le partenaire officiel pour les pneumatiques et le partenaire officiel pour les manches des maillots. En outre, Linglong devient également le partenaire officiel de l'équipe de climat du VfL Wolfsburg et du projet Wolfsburg United.

Lors de la cérémonie de signature, M. Michael Meeske, a exprimé sa sincère gratitude à Linglong pour son soutien et sa coopération au fil des ans. « Nous tenons à remercier Linglong Tire pour son soutien continu envers le VfL Wolfsburg ces huit dernières années. Le club est tenu et désireux de surprendre davantage Linglong dans le cadre de notre collaboration prolongée au cours des trois prochaines années ».

M. Wang Feng a exprimé sa gratitude à tous les invités qui ont participé à cette cérémonie en ligne. « Linglong Tire et le VfL Wolfsburg ont activement exploré et accompli des percées depuis le début de leur coopération en 2014, laquelle n'a cessé de se renforcer. Nous sommes très heureux que le club et Linglong puissent continuer à entretenir des relations étroites et à explorer des possibilités de coopération non seulement dans les domaines des affaires, des sports et de la jeunesse, mais aussi dans des domaines étroitement liés au développement humain durable et à la protection du climat ».

M. Wang a mentionné que le VfL Wolfsburg est le partenaire officiel de la Race to Zero (Objectif zéro) des Nations Unies. En tant que partenaire Race to Zero (Objectif zéro) du VfL Wolfsburg, Linglong travaillera avec le club pour contribuer davantage à l'« Objectif zéro ».

Linglong s'est activement engagé dans le développement durable. La société est performante en matière de développement écologique et à faible émission de carbone dès le stade de la production. Outre la mise en place d'un système complet de cycle de vie des pneus durables en mettant l'accent sur l'approvisionnement en matières premières, le contrôle de la production et l'analyse de la chaîne d'approvisionnement, l'entreprise utilise également des équipements intelligents, à haut rendement et respectueux de l'environnement afin de promouvoir le développement écologique par le biais de la recherche et du développement de produits, et de contribuer à la mise en place d'un écosystème écologique mondial pour les pneus.

En tant qu'entreprise internationale, Linglong Tire participe également activement aux activités de bien-être public. L'entreprise a apporté des contributions continues dans les domaines du développement de la jeunesse, de la protection de l'environnement, de l'aide aux sinistrés et de la prévention et du contrôle des pandémies. En Thaïlande, Linglong a organisé conjointement plus de 100 événements publics avec des écoles et des communautés dans les domaines des soins aux personnes âgées, du bien-être, de l'éducation, des sports, de la culture, des dons, etc., qui ont été très appréciés et salués par les organisations thaïlandaises et les populations locales. Par l'intermédiaire de son usine serbe, Linglong organise fréquemment des événements publics d'aide sociale dans sa communauté locale, notamment en parrainant la première ligue de football serbe, en utilisant ses droits de parrainage pour promouvoir les activités sportives des enfants locaux, en accueillant la « Chine-UE Elite Chess Competition » (Compétition d'échecs des élites Chine/UE) pour promouvoir l'échange de sports intellectuels, et en offrant diverses bourses d'études et possibilités de stages aux étudiants locaux.

À l'avenir, Linglong Tire espère continuer à promouvoir l'esprit du sport avec le VfL Wolfsburg. Les deux parties mèneront une coopération plus significative sur la base d'un concept commun de création d'un environnement écologique, et feront davantage d'efforts conjoints pour réaliser leur Objectif zéro.

SOURCE Linglong Tire