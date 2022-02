Linglong Tire und der VfL Wolfsburg verlängern Partnerschaft

ZHAOYUAN, China, 17. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Kürzlich nahm Herr Wang Feng, Chairman und Präsident von Linglong Tire, an der Unterzeichnungszeremonie für die Online-Verlängerung mit Herrn Michael Meeske, Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, teil. Linglong Tire bleibt der Global Club of Champions/Top-Partner, der offizielle Reifenpartner und der offizielle Partner für Trikotärmel. Außerdem wird Linglong auch Offizieller Teampartner Klima des VfL Wolfsburg und des Projekts Wolfsburg United.

Bei der Unterzeichnungszeremonie sprach Michael Meeske Linglong seinen aufrichtigen Dank für die jahrelange Unterstützung und Zusammenarbeit aus. „Wir sind Linglong Tire für seine kontinuierliche Unterstützung des VfL Wolfsburg in den vergangenen acht Jahren sehr dankbar. Der Verein ist verpflichtet und gewillt, Linglong in den kommenden drei Jahren im Rahmen unserer weiteren Zusammenarbeit weitere Überraschungen zu bescheren."

Wang Feng bedankte sich bei allen Gästen, die an dieser Online-Zeremonie teilgenommen haben. „Linglong Tire und der VfL Wolfsburg haben seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2014 diese kontinuierlich vertieft, aktiv nach Innovationen gesucht und Durchbrüche erzielt. Wir freuen uns sehr, dass der Klub und Linglong weiterhin eine enge Beziehung pflegen und Kooperationsmöglichkeiten nicht nur in den Bereichen Wirtschaft, Sport und Jugend, sondern auch in Bereichen, die eng mit der nachhaltigen menschlichen Entwicklung und dem Klimaschutz verbunden sind, erkunden und ausarbeiten."

Herr Wang erwähnte, dass der VfL Wolfsburg offizieller Partner des Race to Zero der Vereinten Nationen ist. Als Race to Zero-Partner des VfL Wolfsburg wird Linglong mit dem Verein zusammenarbeiten, um einen größeren Beitrag zum „Race to Zero" zu leisten.

Linglong hat sich aktiv um eine nachhaltige Entwicklung bemüht. Es zeigt gute Leistungen bei der umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Entwicklung, indem es bereits in der Produktionsphase ansetzt. Das Unternehmen baut nicht nur ein komplettes Ökoreifen-Lebenszyklus-System auf, indem es den Schwerpunkt auf die Beschaffung von Rohstoffen, die Produktionskontrolle und die Analyse der Lieferkette legt, sondern setzt auch umweltfreundliche, hocheffiziente und intelligente Geräte ein, um die grüne Entwicklung durch Produktforschung und -entwicklung zu fördern und den Aufbau eines globalen Ökosystems für Reifen zu unterstützen.

Als internationales Unternehmen beteiligt sich Linglong Tire auch aktiv an Aktivitäten für das Gemeinwohl. Das Unternehmen hat kontinuierlich Beiträge in den Bereichen Jugendförderung, Umweltschutz, Katastrophenhilfe sowie Pandemieprävention und -bekämpfung geleistet. In Thailand hat Linglong gemeinsam mit Schulen und Gemeinden mehr als 100 öffentliche Veranstaltungen in den Bereichen Altenpflege, Wohlfahrt, Bildung, Sport, Kultur, Spenden usw. durchgeführt, die von thailändischen Organisationen und der lokalen Bevölkerung sehr geschätzt und gelobt wurden. Über sein serbisches Werk initiiert Linglong aktiv gemeinnützige Veranstaltungen in der lokalen Gemeinschaft, wie z. B. das Sponsoring der serbischen Fußball Premier League, die Nutzung seiner Sponsoringrechte zur Förderung lokaler Kindersportaktivitäten, die Ausrichtung des „China-EU-Eliteschachwettbewerbs" zur Förderung des Austauschs von intellektuellem Sport und die Bereitstellung einer Vielzahl von Stipendien und Praktikumsmöglichkeiten für lokale Studenten.

Linglong Tire hofft, auch in Zukunft gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg den Geist des Sports zu fördern. Die beiden Parteien werden auf der Grundlage des gemeinsamen Konzepts der Schaffung eines ökologischen Umfelds enger zusammenarbeiten und sich gemeinsam stärker um die Verwirklichung des Race to Zero bemühen.

SOURCE Linglong Tire