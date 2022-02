Linglong Tire y VfL Wolfsburg amplían su asociación

ZHAOYUAN, China, 17 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Recientemente, Wang Feng, presidente y director general de Linglong Tire, asistió a la ceremonia de firma de renovación en línea con Michael Meeske, consejero delegado de VfL Wolfsburg. Linglong Tire permanecerá como el Club de Campeones Global/Socio Principal, Socio Oficial de Neumáticos y Socio Oficial de Fundas de Maillots. Además, Linglong también se convierte en el socio oficial del equipo Clima de VfL Wolfsburg y el proyecto Wolfsburg United.

Durante la celebración de la ceremonia de firma, Michael Meeske expresó su sincero agradecimiento a Linglong por su apoyo y cooperación a lo largo de los años. "Estamos agradecidos con Linglong Tire por su continuo apoyo al VfL Wolfsburg durante los últimos ocho años. El club está obligado y dispuesto a traer más sorpresas a Linglong en el proceso de nuestra cooperación continua en los próximos tres años".

Wang Feng expresó su gratitud a todos los invitados que participaron en esta ceremonia en línea. "Linglong Tire y VfL Wolfsburg han estado explorando activamente y logrando avances desde que comenzaron la cooperación en el año 2014, que se ha ido profundizando continuamente. Estamos muy contentos de que el club y Linglong puedan continuar manteniendo una estrecha relación y explorando oportunidades de cooperación no solo en los negocios, deportes y carreras juveniles, sino también en áreas estrechamente relacionadas con el desarrollo humano sostenible y la protección del clima".

Wang mencionó que VfL Wolfsburg es el patrocinador oficial de la Race to Zero de las Naciones Unidas. Como socio de la Race to Zero del VfL Wolfsburg, Linglong trabajará con el club para contribuir más hacia la "Race to Zero".

Linglong ha estado explorando de forma activa el desarrollo sostenible. Ha conseguido un buen rendimiento en el desarrollo verde y bajo en carbono a partir de la etapa de producción. Además de construir un sistema integral de ciclo de vida de neumáticos ecológicos mediante el énfasis en la adquisición de materias primas, el control de la producción y el análisis de la cadena de suministro, la empresa también utiliza equipos inteligentes, de alta eficiencia y respetuosos con el medio ambiente para promover el desarrollo ecológico mediante la investigación y el desarrollo de productos y para ayudar a construir un ecosistema global de neumáticos respetuosos con el medio ambiente.

Como empresa internacional, Linglong Tire también participa activamente en actividades de bienestar público. La compañía ha realizado contribuciones continuas en los campos del desarrollo de la juventud, la protección del medio ambiente, el socorro en casos de desastre y la prevención y el control de pandemias. En Tailandia, Linglong ha llevado a cabo conjuntamente más de 100 eventos públicos con escuelas y comunidades en los aspectos de cuidado de ancianos, bienestar, educación, deportes, cultura, donaciones, etc., que han sido muy apreciados y elogiados por las organizaciones tailandesas y la población local. A través de su fábrica serbia, Linglong lanza activamente eventos de bienestar público en su comunidad local, incluido el patrocinio de la Premier League de fútbol de Serbia, el uso de sus derechos de patrocinio para promover actividades deportivas infantiles locales, la organización de la "China-EU Elite Chess Competition" para promover el intercambio de los deportes intelectuales y proporcionando una variedad de becas y oportunidades de pasantías para estudiantes locales.

En el futuro, Linglong Tire espera seguir fomentando el espíritu deportivo junto con el VfL Wolfsburg. Las dos partes llevarán a cabo una cooperación más significativa sobre la base del concepto compartido de crear un entorno ecológico y harán más esfuerzos conjuntos para lograr la Race to Zero.

