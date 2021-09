Linha completa de monitores para gaming da GIGABYTE recebe grandes elogios por seu brilhante desempenho

TAIPEI, 16 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, fabricante líder de placas-mãe e placas gráficas, entrou no mercado de monitores para gaming em 2019. Com base em suas décadas de experiência em hardware para gaming e em seu controle de qualidade de alto padrão, em apenas três anos a GIGABYTE se tornou uma concorrente séria, gerando números de vendas excepcionais no mundo todo. Modelos como o FV43U e o FO48U estabelecem até um recorde de "produto esgotado" em seu primeiro dia de vendas na Newegg. Seguindo uma abordagem de marca dupla, a AORUS se concentra no segmento de gaming de alto padrão, com especificações de classe esports e tecnologias centradas nos gamers para atender às necessidades dos entusiastas de jogos, enquanto a GIGABYTE oferece opções duráveis e de alto desempenho a gamers convencionais.