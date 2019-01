Linie Hainan Airlines uruchomią 25 lutego bezpośrednie połączenie na trasie Dublin-Shenzhen

PEKIN, 21 stycznia 2019 r. /PRNewswire/ -- Linie Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (zwane dalej liniami Hainan Airlines) planują uruchomienie bezpośredniego połączenia z Shenzhen do Dublina począwszy od 25 lutego 2019 r. Trasa, na której planowane są dwa loty w obie strony tygodniowo w poniedziałki i piątki obsługiwana będzie przez samolot Boeing 787 Dreamliner charakteryzujący się przestrzennym i wygodnym układem kabiny. W klasie biznes znajdą się fotele rozkładające się do 180 stopni, a każde miejsce w samolocie wyposażone będzie w specjalny system rozrywki na życzenie. Pasażerom serwowane będą apetyczne dania tak kuchni zachodniej, jak i orientalnej. Ponadto na pokładzie dozwolone będzie korzystanie z przenośnych urządzeń elektronicznych.

Trasa Dublin-Shenzhen jest już drugim bezpośrednim połączeniem linii Hainan Airlines między Chinami kontynentalnymi a Irlandią po uruchomieniu trasy Pekin-Dublin-Edynburg-Pekin oraz trzecim połączeniem międzynarodowym uruchomionym z Shenzhen w tym roku. Linie Hainan Airlines obsługują obecnie ponad dziesięć międzynarodowych tras z Shenzhen, w tym między innymi loty w obie strony w kierunku Brisbane, Brukseli, Madrytu, Oakland, Osaki, Tel Awiwu, Vancouver i Zurychu.

Bilety na loty na trasie Dublin-Shenzhen można już rezerwować. Pasażerowie mogą znaleźć dodatkowe informacje na temat rezerwacji na oficjalnej stronie internetowej linii www.hnair.com .

Rozkład lotów linii Hainan Airlines na trasie Shenzhen-Dublin (czasy lokalne):

Numer lotu Samolot Rozkład Miasto początkowe Godzina odlotu Godzina przylotu Miasto docelowe HU755 B787 Poniedziałek/piątek Shenzhen 1:30 7:00 Dublin HU756 B787 Poniedziałek/piątek Dublin 9:00 5:30 +1 Shenzhen

Uwaga! Dokładny rozkład można sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej linii Hainan Airlines.

Źródła dodatkowych informacji:

Strona internetowa: www.hnair.com lub www.hainanairlines.com

lub Konto Weibo: https://www.weibo.com/hnair

Konto WeChat: HNairlines

