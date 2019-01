Od 25. februára bude na trase Dublin-Šen-čen premávať pravidelná linka spoločnosti Hainan Airlines

PEKING, 21. januára 2019 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (ďalej len „Hainan Airlines") zavedie od 25. februára 2019 pravidelnú linku na trase Šen-čen-Dublin. Dvakrát za týždeň vždy v pondelok a piatok bude na tejto trase k dispozícii spiatočný let lietadlom Boeing 787 Dreamliner s priestranným a pohodlným usporiadaním kabíny pre pasažierov. Trieda business bude vybavená sedadlami so 180-stupňovým sklápaním, pričom každé sedadlo v lietadle je vybavené exkluzívnym zábavným systémom na vyžiadanie a každý cestujúci si bude môcť vybrať zo skvelej ponuky jedál západnej aj orientálnej kuchyne. Na palube bude možné používanie prenosných elektronických zariadení.

Trasa Dublin-Šen-čen je druhou priamou linkou aerolínií Hainan Airlines medzi Čínou a Írskom po spustení linky Peking-Dublin-Edinburg-Peking a treťou medzinárodnou trasou tejto leteckej spoločnosti premávajúcou zo Šen-čenu v tomto roku. Spoločnosť Hainan Airlines v súčasnosti prevádzkuje viac ako desať medzinárodných liniek zo Šen-čenu do Brisbane, Bruselu, Madridu, Oaklandu, Osaky, Tel Avivu, Vancouveru a Zürichu, ako aj iných destinácií.

Letenky z Dublinu do Šen-čenu je možné už teraz rezervovať. Cestujúci nájdu viac informácií o rezerváciách na oficiálnej webovej stránke leteckej spoločnosti: www.hnair.com .

Časový harmonogram letov spoločnosti Hainan Airlines na trase Šen-čen-Dublin (Všetky časy sú miestne):

Let č. Typ lietadla Letový harmonogram Miesto odletu Čas odletu Čas príletu Miesto príletu HU755 B787 Pondelok/Piatok Šen-čen 1:30h 7:00h Dublin HU756 B787 Pondelok/Piatok Dublin 9:00h 17:30h+1 Šen-čen

Poznámka: Konkrétny časový rozpis nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Hainan Airlines.

