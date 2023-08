L'innovation au service de l'impact : Optty obtient la certification B Corp, l'évolution mondiale de la technologie des paiements et l'alliance de la coalition « Priceless Planet » de Mastercard

SINGAPOUR, 16 août 2023 /PRNewswire/ -- Optty, société de technologie de paiement basée à Singapour, est ravie d'annoncer avoir obtenu la certification B Corp, qui témoigne de son engagement à concilier objectifs et profits.

La certification B Corp est attribuée aux entreprises qui respectent les normes les plus élevées en matière d'impact social et environnemental. Optty rejoint ce groupe d'élite avec un solide palmarès de contributions au développement durable et d'initiatives de compensation carbone.

Au cœur d'Optty se trouve une intégration API robuste et unique qui se connecte à six architectures de paiement, y compris le paiement différé, les portefeuilles numériques, le débit et le crédit, et plus encore, avec neuf architectures disponibles d'ici fin 2023. Cette technologie compte plus de 90 intégrations de paiement différé, le nombre le plus élevé parmi tous les fournisseurs de technologie au niveau mondial, ce qui fait d'Optty un leader dans l'industrie de la fintech.

En outre, la technologie d'Optty est actuellement disponible dans plus de 120 pays, avec une solution complète en marque blanche pour les systèmes, les banques, les passerelles et les commerçants, et des projets d'expansion mondiale continue.

La technologie intégrée à la plateforme d'Optty est une composante supplémentaire de premier plan qui permet aux détaillants mondiaux d'ajouter des services de compensation carbone, de don et de collecte à leurs caisses en moins d'une minute. Cette fonctionnalité permet aux clients du monde entier de contribuer à chaque transaction, s'ils le souhaitent, créant ainsi des fonds pour compenser l'impact carbone et financer des projets de développement durable et de conservation dans le monde entier, et soutient l'intégration complète des organismes de bienfaisance et des technologies de don du monde entier.

Nikhil Hirdaramani, influenceur et consultant en matière de développement durable et leader mondial de l'OT, consacre son temps à travailler sur des projets de développement durable concrets à l'échelle mondiale, après avoir passé plus de 20 ans dans l'industrie textile. « Nous nous trouvons à un moment critique de notre parcours mondial et, en tant que membres de la communauté internationale des affaires et de l'entrepreneuriat, nous avons une responsabilité importante, a déclaré M. Hirdaramani. Je suis ravi de voir Optty adopter ce changement de modèle. La réussite commerciale et l'impact sur l'environnement ne s'excluent pas mutuellement, mais sont au contraire profondément liés. Optty a établi de nouvelles références dans l'industrie de la fintech et des paiements, suscitant une tendance mondiale qui donne la priorité à l'impact autant qu'au profit. Cette démarche nous rappelle à tous que le changement n'est pas seulement nécessaire, il est possible. »

« Notre certification B Corp souligne notre engagement en faveur de pratiques commerciales durables et de la responsabilité sociale, a commenté Natasha Zurnamer, fondatrice et PDG d'Optty. Grâce à la plateforme unique d'Optty, nous permettons aux détaillants non seulement de proposer diverses options de paiement, mais aussi d'offrir à leurs clients un moyen facile de contribuer à des initiatives environnementales cruciales à chaque transaction. »

L'engagement d'Optty en faveur de la durabilité environnementale s'étend à son adhésion à la coalition Priceless Planet de Mastercard. Cette initiative mondiale vise à unir les entreprises et les consommateurs dans la lutte contre le changement climatique. « Mastercard a fait des progrès impressionnants tout au long de l'année 2022, en formant des partenariats avec plus de 130 entreprises dans le monde entier dans un vaste portefeuille de 18 projets répartis sur 19 marchés différents pour soutenir les projets de restauration forestière de la plus haute qualité avec un potentiel maximal pour atténuer les émissions mondiales de GES, promouvoir la biodiversité de la planète et bénéficier aux communautés qui vivent dans ou à proximité des paysages reboisés, a indiqué Marie Soon, vice-présidente de l'ESG pour l'Asie-Pacifique chez Mastercard. L'investissement d'Optty dans le projet de reforestation témoigne d'une citoyenneté d'entreprise responsable et constitue un exemple inspirant pour les autres membres de la communauté des affaires. C'est un exemple éloquent de la façon dont les entreprises peuvent être de puissants acteurs d'un changement positif dans notre monde. »

« La combinaison de notre technologie de paiement de pointe et de notre engagement en faveur du développement durable fait d'Optty un précurseur dans le secteur. Nous ne nous contentons pas de transformer la manière dont les paiements sont effectués ; nous donnons à chaque transaction un but qui va au-delà de l'échange de biens et de services et nous rejoignons les entreprises qui se concentrent sur un impact concret », a ajouté Mme Zurnamer.

Pour en savoir plus sur Optty, sa certification B Corp et sa plateforme innovante, rendez-vous sur www.optty.com.

À propos d'Optty : Optty est une société de technologie de paiement basée à Singapour qui révolutionne le commerce de détail mondial grâce à sa plateforme de paiement avancée. Avec un nombre record d'intégrations de paiement différé et un engagement dans la compensation carbone et les projets durables, Optty fait évoluer l'industrie de la technologie de paiement, une transaction à la fois.

SOURCE Optty Pte Ltd