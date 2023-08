Stimuleren van innovatieve impact: Optty behaalt B Corp-certificering, Global evolution of Payments Technology en Mastercard "Priceless Planet" Coalition Alliance

SINGAPORE, 15 aug 2023 /PRNewswire/ -- Optty, een in Singapore gevestigd bedrijf op het gebied van betalingstechnologie, maakt met trots bekend de B Corp-certificering te hebben behaald, wat zijn toewijding weerspiegelt om een evenwicht te vinden tussen doel en winst.

De B Corp-certificering wordt toegekend aan bedrijven die voldoen aan de hoogste normen op het gebied van sociale en milieu-impact. Optty sluit zich aan bij deze elitegroep met een solide staat van dienst op het gebied van bijdragen aan duurzame ontwikkeling en initiatieven om de CO 2 -uitstoot te compenseren.

De kern van Optty bestaat uit een solide, enkelvoudige API-integratie die verbinding maakt met zes betalingsarchitecturen, waaronder Buy Now Pay Later, Digital Wallets, Debit and Credit, en meer, met negen architecturen beschikbaar tegen het einde van 2023. Deze technologie beschikt over meer dan 90 afzonderlijke integraties voor achteraf betalen (Buy Now Pay Later), het hoogste aantal dat wereldwijd door een technologieleverancier wordt geleverd, wat van Optty een leider maakt in de fintech-industrie.

Bovendien is de technologie van Optty momenteel beschikbaar in meer dan 120 landen, met een volledige white label-oplossing voor regelingen, banken, gateways en handelaren en plannen om voortdurend wereldwijd uit te breiden.

Een aanvullend onderdeel van Optty's platform dat toonaangevend is, is de ingebouwde technologie waarmee retailers wereldwijd in minder dan een minuut CO 2 -compensatie-, donatie- en round up-diensten aan hun kassa's kunnen toevoegen. Met deze functie kunnen klanten wereldwijd desgewenst een financiële bijdrage aan elke transactie toevoegen, waardoor geld wordt gecreëerd om de CO 2 -impact te compenseren en internationale projecten op het gebied van duurzaamheid en natuurbehoud te financieren.

Nikhil Hirdramani, Sustainability Influencer/Consultant en EO Global Leader, besteedt zijn tijd aan uitvoerbare duurzaamheidsprojecten wereldwijd na meer dan 2 decennia in de textielindustrie te hebben gewerkt. "We bevinden ons in een cruciaal stadium in onze wereldwijde reis, en als leden van de internationale zaken- en ondernemersgemeenschap dragen we een belangrijke verantwoordelijkheid", aldus Hirdaramani. "Ik vind het geweldig om te zien hoe Optty deze verandering omarmt waarin wij de werkelijkheid ervaren. Zakelijk succes en de impact op het milieu sluiten elkaar niet uit, maar zijn juist nauw met elkaar verweven. Optty heeft in de fintech- en betaalsector nieuwe maatstaven gedefinieerd en heeft een wereldwijde trend in gang gezet waarbij impact net zo belangrijk is als winst. Deze veranderde zienswijze herinnert ons eraan dat verandering niet alleen nodig, maar ook mogelijk is."

"Onze B Corp-certificering onderstreept onze inzet voor duurzame bedrijfsvoering en sociale verantwoordelijkheid", aldus Natasha Zurnamer, oprichter en tevens CEO van Optty. "Met het unieke platform van Optty bieden we retailers de mogelijkheid om niet alleen diverse betaalmogelijkheden aan te bieden, maar ook om hun klanten een gemakkelijke manier te bieden om bij elke transactie bij te dragen aan cruciale initiatieven op het gebied van milieuduurzaamheid.

Optty's inzet voor milieuduurzaamheid strekt zich uit tot zijn lidmaatschap van de Mastercard Priceless Planet Coalition. Dit wereldwijde initiatief streeft ernaar bedrijven en consumenten te verenigen in de strijd tegen klimaatverandering. "Mastercard heeft in 2022 indrukwekkende stappen gezet waarbij we met meer dan 130 bedrijven wereldwijd in een uitgebreide portefeuille van 18 projecten verspreid over 19 verschillende markten samenwerken om bosherstelprojecten van de hoogste kwaliteit te ondersteunen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de biodiversiteit op de planeet te bevorderen en de gemeenschappen ervan te laten profiteren die in of nabij herbeboste landschappen wonen", aldus Marie Soon, Vice President of ESG, Asia Pacific, Mastercard. "De investering door Optty in het herbebossingsproject is een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen en een inspirerend voorbeeld voor anderen in de zakenwereld. Deze investering dient als een lichtend voorbeeld van positieve verandering in onze wereld als bedrijven hun krachten bundelen."

"Door onze geavanceerde betalingstechnologie te combineren met duurzaamheid als strategische pijler, is Optty een voorloper in de sector. We transformeren niet alleen de manier waarop betalingen worden gedaan, maar geven elke transactie een doel dat verder gaat dan het uitwisselen van goederen en diensten en sluiten ons aan bij de organisaties waarvan we weten dat ze zich richten op uitvoerbare Impact," voegt Zurnamer toe.

Ga voor meer informatie over Optty, zijn B Corp-certificering en zijn innovatieve platform naar www.optty.com.

Over Optty: Optty is een in Singapore gevestigd bedrijf voor betalingstechnologie dat met zijn geavanceerde betaalplatform een revolutie teweegbrengt in de wereldwijde retail. Met een recordaantal 'Buy Now Pay Later'-integraties en de inzet voor koolstofcompensatie en duurzame projecten stimuleert Optty verandering in de betalingstechnologie-industrie, één transactie per keer.

SOURCE Optty Pte Ltd