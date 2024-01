L'institut RIKEN choisit le système Quantinuum Model H1 pour sa plateforme de supercalculateur quantique hybride à grande échelle au Japon

Cet engagement permet au RIKEN et à ses collaborateurs d'accéder sur place à l'ordinateur quantique à piège à ions de Quantinuum, à la pointe de la technologie

Accélération du développement d'applications pour les ordinateurs quantiques et les superordinateurs par les chefs de projet au RIKEN, Soft B ank, l'Université de Tokyo et l'Université d'Osaka

BROOMFIELD, Colorado. et LONDRES, 10 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Quantinuum , la plus grande société d'informatique quantique intégrée au monde et RIKEN, la plus grande institution de recherche complète du Japon, qui abrite un centre de calcul de haute performance (HPC) de premier plan, ont annoncé un accord dans lequel Quantinuum fournira à RIKEN l'accès à la technologie d'informatique quantique à piège à ions de la série H1, la plus performante de Quantinuum. Dans le cadre de cet accord, Quantinuum installera le matériel sur le campus de RIKEN à Wako, dans la préfecture de Saitama.

Ce déploiement s'inscrit dans le cadre du projet du RIKEN visant à créer une plateforme hybride de calcul quantique et de haute performance composée de systèmes de calcul haute performance, tels que le supercalculateur Fugaku et les ordinateurs quantiques. La plateforme matérielle intégrée soutiendra un programme de recherche logicielle à grande échelle dans le cadre duquel les chercheurs du RIKEN - en collaboration avec Softbank, l'Université de Tokyo et l'Université d'Osaka - développeront les outils logiciels et les applications nécessaires pour intégrer les ordinateurs quantiques et les superordinateurs de la manière la plus efficace possible.

L'objectif du projet est que le RIKEN et ses collaborateurs démontrent les avantages de ces plates-formes informatiques hybrides pour le déploiement de services dans l'ère post-5G. Ce projet est commandé par la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), une agence nationale de recherche et de développement relevant du ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'industrie.

« Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés pour participer à ce projet ambitieux et avancé au Japon », a déclaré le Dr Rajeeb Hazra, PDG de Quantinuum. « Quantinuum a fait ses preuves en tant que leader commercial dans le domaine de l'informatique quantique, et nous espérons apporter notre savoir-faire technique et opérationnel et contribuer à la réalisation des objectifs du projet. Notre ordinateur quantique de la série H est particulièrement bien placé pour permettre aux chercheurs du monde [1] entier de réaliser des développements révolutionnaires. Nous sommes ravis que cet engagement permette aux chercheurs du RIKEN et d'autres institutions japonaises de bénéficier de toute la puissance et de toutes les capacités de notre ordinateur quantique de la série H. »

« Les ordinateurs quantiques avancés du NISQ passent maintenant au stade pratique, car le nombre de qubits augmente et la fidélité s'améliore. Du point de vue du calcul ahute performance (HPC), les ordinateurs quantiques sont des dispositifs qui accélèrent les applications scientifiques exécutées conventionnellement sur des superordinateurs et permettent des calculs qui ne peuvent pas encore être résolus par des superordinateurs. Le RIKEN s'est engagé à développer un logiciel système pour l'informatique hybride quantique et de calcul haute performance, en tirant parti de ses capacités de recherche scientifique globales et de son expérience dans le développement et l'exploitation de superordinateurs de pointe, tels que Fugaku », a déclaré le Dr Mitsuhisa Sato, directeur adjoint du RIKEN Center for Computational Science / directeur de la Quantum HPC Collaborative Platform Division.

À propos du RIKEN

RIKEN, une agence nationale de recherche et de développement, est la plus grande institution de recherche globale du Japon, réputée pour ses recherches de haute qualité dans un large éventail de disciplines scientifiques. Fondé en 1917, à l'origine en tant que fondation de recherche privée, le RIKEN s'est rapidement développé en taille et en portée, englobant aujourd'hui un réseau de centres de recherche et d'instituts de classe mondiale à travers le Japon.

À propos de Quantinuum

Quantinuum, la plus grande entreprise quantique intégrée au monde, est à l'origine de puissants ordinateurs quantiques et de solutions logicielles avancées. La technologie de Quantinuum est à l'origine de percées dans les domaines de la découverte de matériaux, de la cybersécurité et de l'IA quantique de nouvelle génération. Avec près de 500 employés, dont plus de 370 scientifiques et ingénieurs, Quantinuum mène la révolution de l'informatique quantique sur tous les continents.

