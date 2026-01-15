Linvo integra IA en los servicios de gestión patrimonial

Linvo AG

Jan 15, 2026, 13:18 ET

ZURICH, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Linvo, una empresa de gestión patrimonial con sede en Suiza, anunció hoy una iniciativa para integrar la inteligencia artificial en sus servicios de gestión de activos a través de una asociación estratégica de tecnología financiera.

La integración permite a los clientes acceder a la información de su cartera, solicitar servicios y recibir respuestas en tiempo real, sin papeleo ni retrasos. Los asesores utilizarán las mismas herramientas de IA para ofrecer un soporte más rápido y basado en datos.

"Así es como debería funcionar la gestión patrimonial", afirmó Kogan, director de Linvo. "Los clientes no deberían esperar días para obtener respuestas que existen en sus propios datos. Estamos eliminando la fricción entre nuestros clientes y su patrimonio".

"Ahora un cliente puede hacer una pregunta y obtener una respuesta precisa y específica para su cartera de inmediato", afirmó Pelekh, miembro del Comité Ejecutivo de Linvo. "Sin formularios, sin idas y venidas, sin esperas. Solo claridad".

Linvo es una de las primeras firmas suizas de gestión patrimonial en implementar la integración completa de IA en sus operaciones de atención al cliente y de asesoramiento.

Acerca de Linvo 

Linvo es una firma de gestión patrimonial con sede en Zúrich que ofrece gestión personalizada de carteras de inversión para particulares y clientes institucionales con un patrimonio neto ultraalto. Fundada en 2014, Linvo ofrece servicios que abarcan la gestión de carteras, las finanzas corporativas, el asesoramiento en fusiones y adquisiciones y las inversiones alternativas. La firma cuenta con la licencia de FINMA, la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero.

Contacto 

Linvo AG
Gartenstrasse 23
8002 Zurich
Suiza

+41 44 777 17 00
[email protected] 
www.linvo.ch

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2862809/Linvo_AG_Logo.jpg

