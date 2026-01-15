Linvo intègre l'IA dans ses services de gestion de patrimoine

ZURICH, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Linvo, une société de gestion de patrimoine basée en Suisse, a annoncé aujourd'hui une initiative visant à intégrer l'intelligence artificielle dans ses services de gestion d'actifs par le biais d'un partenariat stratégique fintech.

L'intégration permet aux clients d'accéder aux informations sur leur portefeuille, de demander des services et de recevoir des réponses en temps réel, sans paperasserie ni délai. Les conseillers utiliseront les mêmes outils d'IA pour fournir un soutien plus rapide et axé sur les données.

« C'est ainsi que la gestion de patrimoine devrait fonctionner », a déclaré M. Kogan, directeur de Linvo. « Les clients ne doivent pas attendre des jours pour obtenir des réponses qui se trouvent dans leurs propres données. Nous supprimons les frictions entre nos clients et leur patrimoine. »

« Un client peut désormais poser une question et obtenir immédiatement une réponse précise et adaptée à son portefeuille », a déclaré M. Pelekh, membre du comité exécutif de Linvo. « Pas de formulaires, pas de va-et-vient, pas d'attente. Juste de la clarté. »

Linvo est l'une des premières sociétés suisses de gestion de fortune à intégrer pleinement l'IA dans ses activités de conseil et de contact avec la clientèle.

À propos de Linvo

Linvo est une société de gestion de patrimoine basée à Zurich qui propose une gestion personnalisée de portefeuilles d'investissement pour les particuliers très fortunés et les clients institutionnels. Fondée en 2014, Linvo offre des services couvrant la gestion de portefeuille, la finance d'entreprise, le conseil en fusions et acquisitions et les investissements alternatifs. L'entreprise est agréée par la FINMA, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

