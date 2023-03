Linx fatura prêmio de Melhor Plataforma de E-commerce na ABComm 2023

Evento homenageou empresas que se destacaram no varejo online em 2022

SÃO PAULO, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Linx, empresa líder em tecnologia para o varejo, foi eleita a melhor plataforma de e-commerce na última edição do Prêmio ABComm. Promovido pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o evento reconheceu os melhores profissionais e empresas do segmento de varejo online em 2022.

Com votos de empresas que atuam no comércio eletrônico, a solução que se destacou foi o Linx Commerce, plataforma de e-commerce de alta performance e de fácil gerenciamento, que apresenta uma variedade de recursos que garantem a estabilidade e promovem a integração com marketplaces. Atualmente, a solução conta com mais de 700 clientes ativos e performando, 50 parceiros de negócios, 5,5 milhões de pedidos e R$ 3,3 bilhões transacionados nos últimos 12 meses, além de estabilidade e segurança de 99,9% uptime.

Para o diretor executivo da vertical de Digital da Linx, Daniel Mendez, a conquista é resultado de investimentos constantes em inovação. "Não poderíamos estar mais orgulhosos e felizes com esse reconhecimento. Esse prêmio vem do trabalho diário de uma equipe focada em evoluir constantemente o nosso produto para trazer mais segurança, estabilidade e eficiência para a operação digital dos varejistas", comemora.

O CEO da Linx, Gilsinei Hansen, reforça ainda que a empresa possui uma vasta gama de soluções voltadas ao comércio eletrônico que permite à empresa estar sempre próxima das necessidades dos clientes.

"Oferecemos uma estrutura confiável com plataformas intuitivas e que possuem integração com outras soluções, como a plataforma de omnichannel Linx Omni OMS, de mídia (Ads), vitrines personalizadas e ferramenta de busca (Impulse), além de hub de integração com marketplaces. Assim, conseguimos estar ao lado do varejista em todas as necessidades do negócio", explica Hansen. Ao todo, as soluções Linx atendem oito dos dez maiores varejos via e-commerce no país.

Sobre a Linx

Empresa da plataforma de software Stone Co., a Linx é especialista em tecnologia para o varejo e líder no mercado de software de gestão, com 45,6% de market share do mercado varejista, conforme atesta o IDC. Toda a expertise da Linx é focada em um varejo de — e para — pessoas, conectando o indivíduo à facilidade, inteligência e experiência desejada do mundo online ao offline.

Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa .

Informações à imprensa:

[email protected]

Luis Garcia (11) 97036-0705

Victor Hugo (11) 99694-8464

Thamyris Barbosa (11) 95959-0225

FONTE Linx

SOURCE Linx