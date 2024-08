Liquidaciones antimonopolio de comisiones de corredores de bienes raíces residenciales: si vendió una casa y pagó una comisión a un agente de bienes raíces, puede ser parte de los acuerdos de demanda colectiva

SEATTLE, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration

Se han alcanzado acuerdos propuestos con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios ("NAR") y Home Services of America ("HomeServices"), resolviendo ciertos reclamos, incluso en demandas conocidas como Burnett v. National Association of Realtors, Caso No. 19-CV-00332-SRB (W.D. Missouri); Moehrl v. NAR, Caso No. 1:19 -cv-01610-ARW (N.D. Illinois); Umpa v. NAR, Caso No. 4:23 -cv-00945 (W.D. Missouri); y Gibson v. NAR, Caso No. 23-CV-788-SRB (W.D. Missouri). Las demandas alegan la existencia de un acuerdo anticompetitivo que resultó en que los vendedores de viviendas pagaran comisiones infladas a corredores o agentes de bienes raíces en violación de la ley antimonopolio. Los Acuerdos propuestos también se han alcanzado con otros Demandados en estas acciones, incluidos Anywhere Real Estate, RE/MAX, Keller Williams, Compass, Real Brokerage, Realty ONE, @properties, Douglas Elliman, Redfin, Engel & Völkers, HomeSmart, United Real Estate y algunos de sus afiliados. Aunque el Tribunal de Burnett ha autorizado que se notifiquen los acuerdos propuestos con NAR y HomeServices, este Aviso no expresa la opinión del Tribunal sobre los méritos de las reclamaciones o defensas afirmadas por ninguna de las partes de las demandas. Se pueden llegar a acuerdos adicionales con otros Demandados. Visite www.RealEstateCommissionLitigation.com para obtener más información sobre estos acuerdos y cualquier acuerdo adicional, y para enviar su correo electrónico para recibir todos los avisos futuros.

¿Me veo afectado?

Usted es un Miembro de la Clase del Acuerdo y es elegible para el pago si: (1) vendió una vivienda durante el Intervalo de Fechas Elegible; (2) enumeró la vivienda que se vendió en un servicio de listado múltiple ("MLS") en cualquier lugar de los Estados Unidos; y (3) pagó una comisión a cualquier agente de bienes raíces en relación con la venta de la vivienda. El rango de fechas elegible depende de en qué MLS puso su casa a la venta. Visite www.RealEstateCommissionLitigation.com para ver los rangos de fechas elegibles y obtener más información.

¿Qué proporcionan los acuerdos?

NAR ha acordado pagar al menos $ 418 millones, y HomeServices ha acordado pagar $ 250 millones, en un Fondo del Acuerdo. El valor actual de todos los Acuerdos con estos y otros Demandados es de más de $ 980 millones. El Fondo se distribuirá a los Miembros de la Clase del Acuerdo que califiquen y que presenten un formulario de reclamo aprobado, después de que se hayan deducido los honorarios, gastos, costos de administración del acuerdo y premios por servicios de los abogados adjudicados. Los Demandados conciliadores también han acordado proporcionar Cooperación e implementar Cambios de Práctica, incluido que NAR prohibirá a los vendedores y agentes de listado hacer ofertas de compensación en los MLS del REALTOR® a los agentes compradores. Puede obtener más información sobre los Cambios de Prácticas y la Cooperación en los Acuerdos de Liquidación, que están disponibles en www.RealEstateCommissionLitigation.com.

¿Cómo recibo un pago?

Nota: Si ya ha presentado un Formulario de Reclamación en estos casos para un Acuerdo anterior con otros Demandados, no necesita presentar otra Reclamación.

Debe enviar un formulario de reclamo, con información relacionada y/o evidencia de la venta de su casa y las comisiones pagadas, antes del 9 de mayo de 2025. Los formularios de reclamación se pueden enviar en línea en www.RealEstateCommissionLitigation.com. También puede imprimir un formulario de reclamación en el sitio web y enviarlo por correo a Burnett v. National Association of Realtors, c/o JND Legal Administration, PO Box 91479, Seattle, WA 98111, o por correo electrónico a [email protected].

¿Cuáles son mis otras opciones?

Puede objetar o excluirse (optar por no participar) de los Arreglos antes del 28 de octubre de 2024, o no hacer nada. Si se excluye , no recibirá un pago de liquidación, pero esta es la única opción que le permite demandar a NAR o HomeServices en relación con las comisiones por servicios de corretaje. Si desea objetar , el Tribunal considerará sus puntos de vista al decidir si aprueba o rechaza los acuerdos propuestos. Si el Tribunal no aprueba los acuerdos, no se enviarán pagos de acuerdo y las demandas continuarán. No puede objetar si opta por no participar. Al no hacer nada , no recibirá ningún pago y no podrá demandar a NAR ni a HomeServices en relación con las comisiones por los servicios de corretaje. Para obtener más información, incluida la forma de objetar o excluirse y para leer los términos completos del comunicado, visite www.RealEstateCommissionLitigation.com.

¿Qué sucede después?

El Tribunal celebrará una audiencia el 26 de noviembre de 2024 para considerar si otorga la aprobación final de los acuerdos y los honorarios y costos de adjudicación a los abogados que representan a la clase ("Abogados de la Clase"). El Tribunal ha designado a los bufetes de abogados de Ketchmark y McCreight; Williams Dirks Dameron; Boulware Law; Hagens Berman Sobol Shapiro; Cohen Milstein Sellers & Toll; y Susman Godfrey, como Abogados de la Clase. Los Abogados de la Clase solicitarán al Tribunal que otorgue una cantidad que no exceda un tercio (33.3 %) del Fondo del Acuerdo para los honorarios de los abogados, más los gastos de bolsillo incurridos durante los casos. El Tribunal puede otorgar menos. Los Abogados de la Clase también pueden solicitar una compensación por cada representante de la clase actual y/o anterior. Usted será representado por los Abogados de la Clase en la audiencia, a menos que elija comparecer en persona o a través de su propio abogado, a su propio costo. La comparecencia de su propio abogado no es necesaria para participar en la audiencia.

¿Tienes alguna pregunta?

Este Aviso es solo un resumen. Para obtener más información, visite www.RealEstateCommissionLitigation.com, llame al número gratuito 888-995-0207, envíe un correo electrónico a [email protected], o escriba Burnett v. National Association of Realtors, c/o JND Legal Administration, PO Box 91479, Seattle, WA 98111.

