LITEON stellt auf dem MWC'23 in Barcelona innovative private Netzwerklösungen für 5G und darüber hinaus vor.

TAIPEH, 20. Februar 2023 /PRNewswire/ -- LITEON Technology (2301-tw) kündigte an, dass es auf dem MWC'23 seine Stärken bei fortschrittlichen 5G- und Netzwerklösungen demonstrieren wird. LITEON hat die Initiative ergriffen und eine Reihe von 5G-Produkten entwickelt, darunter All-in-One Small Cell, split7.2 O-RU, split2 O-RDU und RIC-Plattform. Diese Lösungen unterstützen die relativ entscheidende und zentrale Lösung des 5G-Privatnetzes mit flexibler Architektur. Da sich das O-RAN-Produkt für die 5G-Industrie als überzeugender erweist als in anderen Bereichen, könnten die FlexFi RAN- und LiteNetics RIC-Produkte von LITEON, die die virtualisierte, aggregierte und offene Architektur umfassen, in einem weitaus größeren Spektrum von Szenarien und unterschiedlichen Architekturen eingesetzt werden. Bisher arbeitet LITEON mit Telekommunikations- und Systemintegrationspartnern zusammen, um mehrere 5G-Privatnetzversuche in den Bereichen Medizin, Fabrik und Campus durchzuführen.

LITEON Launches Innovative Private Network Solutions for 5G and Beyond at MWC 2023

Auf dem MWC 2023 wird LITEON verschiedene Szenarien für vertikale 5G-Anwendungen zeigen, indem es innovative 5G-RAN-Lösungen einsetzt, darunter 5G SA mmWave O-RU, Femtozellen für den Heimgebrauch und leichtgewichtige Outdoor-Kleinzellen, um zu zeigen, dass der Fokus auf 5G-Ideen und -Strategien der nächsten Generation liegt. Darüber hinaus werden LITEON und Telecom-Partner gemeinsam die erste 5G SA mmWave-Lösung für den Innenbereich vorstellen. Sie bietet dem Nutzerunternehmen mehr Kontrolle, eine bessere Servicequalität und eine stärkere Signallösung.

LITEON lädt 5G Private Network- und O-RAN-Ökosystempartner herzlich ein, uns während des MWC 2023 in Barcelona in Halle 5 Stand 5I20 zu besuchen. Die 5G-Privatnetzprodukte von LITEON werden zu 100 % in Taiwan entwickelt und produziert. Mit hoher Flexibilität und der Möglichkeit, Hardware und Software zu integrieren, werden die wettbewerbsfähigen 5G- und darüber hinausgehenden Lösungen von LITEON den Kunden helfen, die Herausforderungen privater Netzwerke zu bewältigen.

