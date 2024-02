Liu Kang z Huawei: technologia 5.5G źródłem dodatkowych korzyści dla przemysłu

BARCELONA, Hiszpania, 29 lutego 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas tegorocznych targów MWC w Barcelonie Liu Kang, prezes działu marketingu i sprzedaży rozwiązań teleinformatycznych Huawei, wygłosił przemówienie zatytułowane „Technologie 5.5G źródłem dodatkowych korzyści dla przemysłu". Miało to miejsce na konferencji poświęconej zaawansowanej technologii 5G, odbywającej się pod hasłem: „Dopełnienie możliwości dla przedsiębiorstw". Liu Kang zaznaczył, że standard 5G stał się niezbędny do cyfryzacji przemysłu, a przejście na 5.5G 10-krotnie zwiększy możliwości sieci. To, jak zauważył, skłoni poszczególne sektory przemysłu do przyspieszenia inteligentnej cyfrowej transformacji i dalszego odblokowania możliwości rozwojowych.

Liu Kang delivering a keynote speech

Operatorzy wspierani przez podstawowe funkcje 5.5G, takie jak łącze zwrotne o przepustowości 10 Gb/s, łącze nadawcze o przepustowości 1 Gb/s, deterministyczna sieć, obsługa 100 miliardów połączeń internetu rzeczy (IoT) i natywne rozwiązania inteligentne, zapewniają użytkownikom korporacyjnym skuteczniejsze usługi łączności i szerszy zakres zintegrowanych usług teleinformatycznych. Wspomniane rozwiązania zapewnią skuteczne wsparcie dla podstawowych procesów produkcyjnych przedsiębiorstw, a także umożliwią łączenie obiektów we wszystkich scenariuszach i bardziej niezawodny inteligentny transport, wpływając tym samym na przyspieszenie rozwoju zarówno społecznego, jak i gospodarczego.

Udostępnienie udoskonalonych usług łączności w celu poprawy łączności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Infrastruktura FWA, wspierana przez technologię 5.5G, będzie nieustannie ewoluować w kierunku FWA², charakteryzującej się niskimi opóźnieniami na poziomie 20 ms i wysoką niezawodnością. Operatorzy zastąpią linie mikrofalowe i linie miedziane o niskiej prędkości usprawnionymi usługami łączności, rozszerzając usługi FWA od zastosowań domowych do korporacyjnych, zwiększając łączność MŚP i maksymalizując wartość sieci.

Szersza dostępność zintegrowanych usług teleinformatycznych w celu przyspieszenia cyfryzacji przemysłu

Zaawansowane możliwości standardu 5.5G gwarantują prędkość 300 Mb/s, opóźnienia na poziomie 20 ms i niezawodność na poziomie 99,999%. Co więcej, poprzez obsługę dodatkowych wymagań branżowych, takich jak sieci, obliczenia, chmura i IoT, 5.5G stworzy „możliwości X" dla różnych branż, stymulując cyfryzację i automatyzację kolejnych zastosowań w przyszłości.

Zapewnienie skutecznego wsparcia dla podstawowych procesów produkcyjnych przedsiębiorstw w celu zwiększenia wydajności produkcji

Technologia 5.5G umożliwia uzyskanie szybkości łącza do 1 Gb/s, opóźnienia na poziomie zaledwie 4 ms i niezawodności na poziomie 99,999%. Takie możliwości mogą skutecznie wspierać podstawowe procesy produkcyjne przedsiębiorstw, znacznie zwiększając ich wydajność. Jako przykład można podać produkcję w kopalniach węgla: wiele podziemnych kopalń dysponuje w pełni zmechanizowanym przodkiem wydobywczym o długości przekraczającej 100 metrów. Wyjątkowa przepustowość łącza nadawczego 5.5G umożliwia wprowadzenie ponad 100 kamer o rozdzielczości HD do przesyłania materiałów wideo w czasie rzeczywistym, natomiast technologia sztucznej inteligencji jest wykorzystywana do łączenia panoramicznych nagrań wideo z w pełni zmechanizowanych przodków wydobywczych. Takie inteligentne rozwiązanie kopalniane oparte na technologii 5.5G pozwala „widzieć wszystko i wyraźnie" w operacjach podziemnych. W ten sposób można zwiększyć bezpieczeństwo i higienę pracy w górnictwie podziemnym.

Dotrzymywanie kroku wymaganiom IoT we wszystkich sytuacjach w celu pobudzenia rozwoju rynku 100 miliardów połączeń IoT

Zaawansowane rozwiązania wykorzystujące technologię 5.5G można zaobserwować w takich obszarach, jak przepustowość łącza nadawczego, opóźnienia, pozycjonowanie i pasywne tagowanie, umożliwiające spełnienie wymagań IoT we wszystkich zastosowaniach. Zmniejszające się koszty RedCap i pasywnych urządzeń IoT przyczyniają się do szybszego zwiększenia skali działalności na tym rynku i dążenia do osiągnięcia 100 miliardów połączeń.

Poprawa bezpieczeństwa jazdy i wydajności zarządzania ruchem dzięki współpracy pojazdu z drogą

Według szacunków do końca 2023 r. całkowita liczba pojazdów podłączonych do sieci osiągnie 350 milionów. Makrosieci standardu 5.5G zapewniają niskie opóźnienia na poziomie 20 ms i wysoką niezawodność wynoszącą 99%, co przekłada się na przyspieszenie łączności między pojazdem a drogą dla zwiększenia bezpieczeństwa jazdy i wydajności zarządzania ruchem. Rozwiązanie to zostało kompleksowo zweryfikowane w Szanghaju i przewiduje się, że poprawi wydajność zarządzania ruchem o 30% oraz skróci średni czas dojazdu do pracy o 20%. Liu Kang podkreślił, że nawiązanie ścisłej współpracy z przemysłem ma fundamentalne znaczenie dla odblokowania korzyści płynących z technologii 5.5G. Koncern Huawei zobowiązał się do współpracy z partnerami branżowymi i ekosystemowymi w celu zbadania szerokiego zakresu zastosowań technologii 5.5G i zainicjowania nowej ery inteligentnych połączeń między aplikacjami przemysłowymi. Takie podejście umożliwi wszystkim uczestnikom czerpanie korzyści z rozwoju standardu 5.5G i osiągnięcie wspólnego sukcesu.