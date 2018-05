Live Nation Entertainment lance le fonds Women Nation pour investir dans les entreprises de musique en direct fondées par des femmes

Rapino a déclaré : « En tant que leader du divertissement en direct, nous voulons aborder cette question de manière significative, modifier la dynamique et élargir le terrain de jeu. Le fonds Women Nation est une première étape vers une plus grande autonomie des nouvelles entrepreneures et la création d'un plus grand nombre d'opportunités pour les femmes dans le secteur des activités de musique en direct. »

« Les femmes sont sous-représentées dans l'écosystème du divertissement, mais nous le constatons en particulier dans l'industrie de la musique », a déclaré Stacy Smith, Ph.D., la fondatrice et directrice de l'Annenberg Inclusion Initiative à l'Université de Californie du Sud. « L'un des moyens essentiels de relancer les efforts envers la parité hommes-femmes est de financer les femmes entrepreneures. J'applaudis Live Nation pour leur leadership et pour engager leurs ressources de manière à pouvoir marquer un changement réel. »

Le fonds Women Nation identifiera, financera et fera croître le pool de festivals, d'événements et de sociétés de promotion dirigés par des femmes à travers le monde. Les entreprises participantes doivent avoir été fondées par des femmes et être orientées sur la promotion de concerts, les festivals et la gestion de salles de spectacle en direct. L'équipe d'évaluation du fonds Women Nation est composée de dirigeantes dotées d'une expertise dans divers domaines, comme Anna Sjolund (codirectrice générale/promotrice en chef, Live Nation Suède), Amy Corbin (promotrice, C3), Virginia Davis (fondatrice, G Major Management), Amy Howe (directrice d'exploitation, Ticketmaster), Lesley Olenik (vice-présidente, Touring), Maura Gibson (présidente, Frontgate Ticketing), Kelly Chappel (vice-présidente, Touring) et Carrie Davis (directrice de la communication). Les entreprises sélectionnées par le fonds auront accès aux ressources de Live Nation comme des conseils stratégiques, des contacts dans le secteur et du mentorat dans les secteurs d'activités et les domaines fonctionnels.

Pour en savoir plus et déposer un dossier de candidature au fonds Women Nation, veuillez consulter : https://womennationfund.livenation.com/

