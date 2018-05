Live Nation Entertainment lanceert Women Nation Fund om te investeren in door vrouwen opgerichte bedrijven voor livemuziek

Rapino licht toe: "Als de leider in live-entertainment willen wij dit probleem op een betekenisvolle manier aanpakken, de dynamiek veranderen en het speelveld vergroten. Het Women Nation Fund is een eerste stap in de richting van het sterker maken van nieuwe ondernemers en het creëren van meer mogelijkheden voor vrouwen in deze tak van de livemuziek-business."

"In het gehele entertainment-ecosysteem zijn vrouwen ondervertegenwoordigd, maar dat zien we met name in de muziekindustrie," aldus Dr. Stacy Smith, oprichter en directeur van het Annenberg Inclusion Initiative op de University of Southern California. "De eerste cruciale stap naar gendergelijkheid is het financieren van vrouwelijke ondernemers. Ik prijs Live Nation voor hun leiderschap en de inzet van hun middelen op een manier die daadwerkelijk iets kan veranderen."

Het Women Nation Fund zal de pool van door vrouwen geleide festivals, events en promotiebedrijven van over de hele wereld aanwijzen, financieren en uitbreiden. Toetredende ondernemingen moeten door een of meer vrouwen zijn opgericht en zijn georiënteerd op concertpromotie, festivals of het management van muziekpodia. Het evaluatieteam van Women Nation bestaat uit Live Nationʹs vrouwelijke leidinggevenden met uiteenlopende domeinkennis, waaronder Anna Sjolund (mede-algemeen directeur/hoofdpromotor van Live Nation Zweden), Amy Corbin (promotor bij C3), Virginia Davis (oprichter van G Major Management), Amy Howe (COO bij Ticketmaster), Lesley Olenik (vicevoorzitter van Touring), Maura Gibson (voorzitter van Frontgate Ticketing), Kelly Chappel (vicevoorzitter van) and Carrie Davis (Chief Communications Officer). Ondernemingen die worden geselecteerd door het fonds krijgen toegang tot Live Nationʹs middelen, zoals strategisch advies, haar netwerk en mentorschap in verschillende bedrijfssegmenten en functiegebieden.

Kijk voor meer informatie en aanmelding voor het Women Nation Fund op https://womennationfund.livenation.com/

