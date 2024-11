LLCP annonce la clôture réussie d'un fonds de continuation multi-actifs de 575 millions de dollars

BEVERLY HILLS, Calif., 22 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Levine Leichtman Capital Partners (« LLCP ») est satisfait d'annoncer la clôture d'une transaction de fonds de continuation multi-actifs de 575 millions de dollars. LLCP LMM Acquisition Fund, L.P. a été créé pour acquérir des participations dans trois sociétés du portefeuille — Blue Ridge Associates, Milton Industries et Resolution Economics — auprès de LLCP Lower Middle Market Fund, L.P. (« LMM II »). Hamilton Lane (Nasdaq : HLNE) a agi en tant qu'investisseur principal et a été soutenu par un syndicat diversifié d'investisseurs institutionnels.

La transaction est conçue pour donner plus de temps et de capital supplémentaire afin d'aider chaque société du portefeuille à atteindre son potentiel de croissance tout en offrant une option de liquidité aux LMM II LPs intéressés par la cristallisation de la performance dans l'ensemble du portefeuille. LMM II sera entièrement réalisé à la fin de la transaction.

Michael Weinberg, Managing Partner, et Andrew Schwartz, Partner, chez LLCP, ont indiqué : « Nous apprécions le soutien de Hamilton Lane et sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec les équipes de direction de Blue Ridge Associates, Milton Industries et Resolution Economics. Nous sommes fiers de la réussite de chacune de ces sociétés et croyons fermement en leurs perspectives d'avenir. Grâce à cette transaction, nous sommes heureux de fournir des liquidités complètes à nos investisseurs de manière accélérée et de réaliser pleinement LMM II ».

Ryan Smith, directeur général de l'équipe d'investissement secondaire chez Hamilton Lane, a indiqué : « Nous sommes ravis de soutenir ces sociétés de portefeuille de LLCP de haute qualité dans leur prochaine étape de croissance. Cette transaction met en évidence la valeur unique d'Hamilton Lane en tant que partenaire stratégique, fournissant l'échelle, l'expertise et l'expérience pour faciliter des solutions convaincantes pour les GPs et les LPs. »

Les trois actifs du LLCP Continuation Fund (« CV Portfolio ») sont les suivants :

Blue Ridge Associates , un fournisseur de premier plan de solutions et de services technologiques pour l'administration et la tenue des dossiers des ESOPs et des plans 401 (k) associés. Les offres de services exhaustives de la société et ses administrateurs professionnels hautement expérimentés répondent aux besoins complexes et essentiels des plans ESOP et autres plans de retraite qualifiés, ce qui a valu à la société la réputation d'être l'un des fournisseurs de services de la plus haute qualité sur le marché.

, un fournisseur de premier plan de solutions et de services technologiques pour l'administration et la tenue des dossiers des ESOPs et des plans 401 (k) associés. Les offres de services exhaustives de la société et ses administrateurs professionnels hautement expérimentés répondent aux besoins complexes et essentiels des plans ESOP et autres plans de retraite qualifiés, ce qui a valu à la société la réputation d'être l'un des fournisseurs de services de la plus haute qualité sur le marché. Milton Industries , un fournisseur de premier plan de produits de haute technicité pour des applications pneumatiques et hydrauliques sur divers marchés finaux, notamment les services automobiles, la maintenance industrielle, la réparation et l'exploitation (MRO), l'armée/l'aviation, l'agriculture et d'autres secteurs. La société compte des milliers de clients et dispose d'un large portefeuille de produits comprenant des coupleurs, des jauges, des mandrins, des soufflettes, des filtres, des régulateurs, des lubrificateurs, des tuyaux et des raccords, des outils spécialisés et des équipements de gestion des fluides.

, un fournisseur de premier plan de produits de haute technicité pour des applications pneumatiques et hydrauliques sur divers marchés finaux, notamment les services automobiles, la maintenance industrielle, la réparation et l'exploitation (MRO), l'armée/l'aviation, l'agriculture et d'autres secteurs. La société compte des milliers de clients et dispose d'un large portefeuille de produits comprenant des coupleurs, des jauges, des mandrins, des soufflettes, des filtres, des régulateurs, des lubrificateurs, des tuyaux et des raccords, des outils spécialisés et des équipements de gestion des fluides. Resolution Economics, une société de conseil spécialisée qui fournit des analyses économiques et statistiques ainsi que des témoignages d'experts et d'autres services de conformité à des cabinets d'avocats et à des entreprises de premier plan dans les domaines du travail et de l'emploi et des litiges commerciaux. La société se spécialise dans les recours collectifs très complexes et, à ce titre, emploie une main-d'œuvre hautement spécialisée.

Robert W. Baird & Co. a agi en tant que conseiller financier exclusif de LLCP et Kirkland & Ellis, LLP a fourni des conseils juridiques à LLCP dans le cadre de la transaction.

À propos de Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui investit depuis 40 ans dans divers secteurs ciblés, notamment les services aux entreprises, le franchisage et les unités multiples, l'éducation et la formation, ainsi que les produits d'ingénierie et la fabrication. LLCP utilise une stratégie d'investissement différenciée de type « Structured Private Equity », combinant des investissements en dette et en capital dans les sociétés de son portefeuille. LLCP estime qu'en investissant dans une combinaison de titres de créance et d'actions, il offre aux équipes de gestion un capital de croissance dans une structure d'investissement très adaptée et flexible qui peut constituer une alternative plus attrayante que le capital-investissement traditionnel.

L'équipe mondiale de LLCP, composée de professionnels de l'investissement, est dirigée par 10 associés qui travaillent chez LLCP depuis 20 ans en moyenne. Depuis sa création, LLCP a géré environ 15,2 milliards de dollars de capital institutionnel à travers 15 fonds d'investissement et a investi dans plus de 100 sociétés de portefeuille. LLCP gère actuellement 9 milliards de dollars d'actifs et possède des bureaux à Los Angeles, New York, Chicago, Miami, Londres, Stockholm, Amsterdam et Francfort. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.LLCP.com.

À propos de Hamilton Lane

Hamilton Lane est l'une des plus grandes sociétés d'investissement sur les marchés privés au monde, offrant des solutions innovantes aux investisseurs institutionnels et privés du monde entier. Se consacrant exclusivement à l'investissement sur les marchés privés depuis plus de 30 ans, la société emploie actuellement environ 730 professionnels travaillant dans des bureaux situés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Hamilton Lane gère et supervise plus de 947 milliards de dollars d'actifs, dont plus de 131 milliards de dollars d'actifs discrétionnaires et environ 816 milliards de dollars d'actifs non discrétionnaires, au 30 septembre 2024. Hamilton Lane est spécialisée dans l'élaboration de programmes d'investissement flexibles qui permettent aux clients d'accéder à l'ensemble des stratégies, secteurs et zones géographiques des marchés privés. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.HamiltonLane.com.

