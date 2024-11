LLCP sluit het Multi-Asset Continuation Fund ter waarde van $ 575 miljoen succesvol af

BEVERLY JILLS, Calif., 22 november 2024 /PRNewswire/ -- Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP") kondigt met genoegen de afsluiting aan van een transactie van een multi-asset continuation fonds van 575 miljoen dollar. LLCP LMM Acquisition Fund, L.P. werd opgericht om belangen werven in drie portefeuillebedrijven. Dit zijn Blue Ridge Associates, Milton Industries en Resolution Economics van LLCP Lower Middle Market Fund, L.P. ("LMM II"). Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE) trad op als hoofdinvesteerder en werd ondersteund door een divers syndicaat van institutionele investeerders.

De transactie is bedoeld om meer tijd en extra kapitaal te verschaffen om elk portfoliobedrijf te helpen zijn groeipotentieel te realiseren en tegelijkertijd een liquiditeitsoptie te bieden aan Limited Partners (LPs) van LMM II die geïnteresseerd zijn in het uitkristalliseren van de prestaties in de gehele portefeuille. LMM II zal volledig gerealiseerd zijn na voltooiing van de transactie.

Michael Weinberg, Managing Partner, en Andrew Schwartz, Partner, bij LLCP, zeiden: "We zijn Hamilton Lane dankbaar voor zijn steun en zijn verheugd om onze samenwerking met de managementteams van Blue Ridge Associates, Milton Industries en Resolution Economics voort te zetten. We zijn trots op het succes dat elk van deze bedrijven heeft behaald en geloven sterk in hun toekomstperspectieven. Met deze transactie zijn we blij dat we onze investeerders versneld volledige liquiditeit kunnen bieden en LMM II volledig kunnen realiseren."

Ryan Smith, Managing Director van het Secondary Investment Team bij Hamilton Lane: "We zijn heel enthousiast om deze LLCP-portfoliobedrijven van hoge kwaliteit te ondersteunen in hun volgende groeifase. Deze transactie benadrukt de unieke waarde van Hamilton Lane als strategische partner, die schaal, expertise en ervaring biedt om aantrekkelijke oplossingen te bieden voor zowel General Partners (GPs) als Limited Partners (LPs)."

De drie activa in het LLCP Continuation Fund ("CV Portfolio") omvatten:

Blue Ridge Associates , een toonaangevende leverancier van technologische oplossingen en diensten voor het beheer en de administratie van aandelenbezit van werknemers (ESOPs) en bijbehorende 401(k)-plannen. Het uitgebreide dienstenaanbod van het bedrijf en de zeer ervaren professionele beheerders voldoen aan de complexe en bedrijfskritische behoeften van ESOP en andere gekwalificeerde pensioenregelingen, waardoor het bedrijf een reputatie heeft opgebouwd als een van de meest hoogwaardige dienstverleners in de markt.

Milton Industries , een toonaangevende leverancier van hoogtechnologische producten voor pneumatische en hydraulische toepassingen in diverse eindmarkten, waaronder voertuigdiensten, industrieel onderhoud, reparatie en exploitatie (MRO), defensie/luchtvaart, landbouw en andere sectoren. Het bedrijf heeft duizenden klanten en een breed productassortiment, waaronder koppelingen, meters, klauwplaten, blaaspistolen, filters, regelaars, smeertoestellen, slangen en fittingen, speciale gereedschappen en apparatuur voor vloeistofbeheer.

Resolution Economics, een gespecialiseerd adviesbureau dat economische en statistische analyses, expertgetuigenissen en andere nalevingsdiensten levert aan toonaangevende advocatenkantoren en bedrijven in arbeids- en commerciële geschillen. Het bedrijf is gespecialiseerd in zeer complexe class action-rechtszaken en heeft daarom zeer gespecialiseerd personeel in dienst.

Robert W. Baird & Co. trad op als exclusief financieel adviseur van LLCP en Kirkland & Ellis, LLP leverde juridisch advies aan LLCP over de transactie.

Over Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC is een private-equitybedrijf voor het middensegment van de markt dat al 40 jaar investeert in verschillende doelsectoren, waaronder zakelijke diensten, franchising & multi-unit, onderwijs en training en Engineered Products & Manufacturing. LLCP maakt gebruik van een gedifferentieerde Structured Private Equity-investeringsstrategie, waarbij investeringen in vreemd en eigen vermogen in portfoliobedrijven worden gecombineerd. LLCP is van mening dat door te investeren in een combinatie van schuld en eigen vermogen, het managementteams kan voorzien van benodigd groeikapitaal in een zeer aangepaste, flexibele investeringsstructuur die een aantrekkelijker alternatief kan zijn dan traditionele private equity.

LLCP's wereldwijde team van toegewijde beleggingsprofessionals wordt geleid door 10 partners die gemiddeld 20 jaar bij LLCP werken. Sinds de oprichting heeft LLCP ongeveer US$ 15,2 miljard aan institutioneel kapitaal beheerd via 15 beleggingsfondsen en geïnvesteerd in meer dan 100 bedrijven in portefeuille. LLCP beheert momenteel US$ 9 miljard aan activa en heeft kantoren in Los Angeles, New York, Chicago, Miami, Londen, Stockholm, Amsterdam en Frankfurt. Ga voor meer informatie naar www.LLCP.com.

Over Hamilton Lane

Hamilton Lane is een van de grootste beleggingsondernemingen voor de particuliere markt ter wereld en biedt innovatieve oplossingen voor beleggers in de institutionele en private kapitaalmarkt wereldwijd. Het bedrijf houdt zich al meer dan 30 jaar exclusief bezig met beleggen in particuliere markten en heeft momenteel ongeveer 730 professionals in dienst die werkzaam zijn in kantoren in Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific en het Midden-Oosten. Hamilton Lane heeft per 30 september 2024 meer dan $ 947 miljard aan activa onder beheer en toezicht, bestaande uit meer dan $ 131 miljard aan discretionaire activa en ongeveer $ 816 miljard aan niet-discretionaire activa. Hamilton Lane is gespecialiseerd in het ontwikkelen van flexibele beleggingsprogramma's die klanten toegang bieden tot het volledige spectrum van particuliere marktstrategieën, sectoren en regio's. Ga voor meer informatie naar www.HamiltonLane.com.

Contact: Cathy Thomas; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2349427/LLCP_Logo.jpg