LLYC obtém receita total recorde de 62,8 milhões de euros em 2021, 40% mais que em 2020

SÃO PAULO, 24 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A LLYC alcançou os objetivos traçados em seu plano estratégico. A prévia de resultados de 2021, pendente do relatório final de auditoria, registra uma receita total de 62,8 milhões de euros, um novo recorde para a consultora. A receita operacional (o total menos a refaturação de serviços a clientes) chegaram a 53,3 milhões de euros, também 40% mais que no exercício precedente. Esta cifra supõe um crescimento de 40% em comparação aos obtidos em 2020. Enquanto o EBITDA recorrente (resultado bruto de exploração) melhorou 51%, alcançando os 12,7 milhões de euros.

A Europa contribuiu em 2021 com 42% da receita operacional e 51% do EBITDA; Américas, com 36% e 28%, respectivamente. O resto chegou de Deep Digital Business, a área que integra todas as linhas de serviço e soluções de inteligência artificial, transformação digital e inbound marketing da firma.

Orçamento 2022

LLYC prevê manter este ano o forte crescimento de seus resultados. O orçamento aprovado pelo conselho de administração da firma registra um aumento da receita total de 35%, chegando aos 84,7 milhões de euros. A operacional ascenderia a 66,2 milhões de euros, 24% mais. O EBITDA recorrente se incrementaria 25%, até os 15,9 milhões de euros.

Se detalhamos a receita operacional total pelas principais unidades de negócio, a principal novidade é que mais de um terço (35%) da receita operacional procederá já da Deep Digital Business (DDB). O objetivo é que esta área represente a metade da faturação da consultora em 2025. Em relação à distribuição geográfica quase 50% da receita operacional e do resultado bruto de exploração virão da Europa.

As aquisições realizadas pela LLYC no ano passado já terão um impacto claro nas contas de 2022. Apache Digital e CHINA representarão 21% da receita de Europa. BESO contribuirá com a metade da faturação da Região Norte (México, Panamá e República Dominicana).

José Antonio Llorente, Sócio Fundador e Presidente da LLYC: "Apesar da incerteza, 2021 foi um bom ano para a firma. Realizamos três aquisições e os resultados estão alinhados com os objetivos que marcamos em nosso plano de crescimento. A mensagem é clara. Estamos cumprindo os compromissos que assumimos com o mercado ao passar a ser negociados na BME Growth graças ao esforço da equipe de profissionais que temos e à confiança que depositam em nós nossos clientes. Eu quero destacar além disso as 110 promoções internas e os cinco novos sócios que fizemos no ano passado dentro de nossa aposta pelo talento".

"Os desafios que estabelecemos no Orçamento para 2022 são novamente ambiciosos. Tenho certeza de que será possível alcançá-los graças ao trabalho que está fazendo toda a equipe, ao desenvolvimento da Deep Digital Business (DDB), ao impulso da criatividade e às novas unidades de negócio que pusemos funcionando como a área Executive de educação executiva. Queremos oferecer ao cliente todas as ferramentas necessárias para tomar as melhores decisões e que possa antecipar-se ao futuro, ser melhor que os competidores", assegura Llorente.

Sobre a LLYC

A LLYC é uma firma global de consultoria de comunicação, marketing digital e assuntos públicos, que ajuda seus clientes na tomada de decisões estratégicas de forma proativa, com a criatividade, inovação e experiência necessárias, e a sua execução minimizando os riscos, aproveitando as oportunidades e sempre considerando o impacto reputacional. No atual contexto disruptivo e incerto, a LLYC contribui a que seus clientes alcancem suas metas de negócio a curto prazo e a fixar uma rota, com uma visão a longo prazo, para defender sua licença social para operar e aumentar seu prestígio.

A LLYC (BME:LLYC) cotiza no mercado alternativo de ações espanhol, BME Growth. Atualmente, a LLYC tem 20 escritórios na Argentina, Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro), Colômbia, Chile, Equador, Espanha (Madrid e Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nova York e Washington, DC), México, Panamá, Peru, Portugal e República Dominicana. Ademais, oferece seus serviços através de empresas afiliadas no resto dos mercados de América Latina.

As duas publicações líderes do setor situam a LLYC entre as empresas de comunicação mais importantes do mundo. É a número 36 por receitas a nível mundial de acordo com a Global Agency Business Report 2021 de PRWeek e ocupa o lugar número 46 do Ranking Global 2021 elaborado pela PRovoke. A LLYC foi escolhida Melhor Consultora de Comunicação da Europa 2021, nos PRWeek Global Awards, e Consultora de Comunicação do Ano na América Latina, nos International Business Awards 2021.

Informações para a imprensa:

Adriano Pereira

[email protected]

T.: +55 11 3060-3390

llorenteycuenca.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1731484/Picture1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1731483/Picture2.jpg

FONTE LLYC

SOURCE LLYC