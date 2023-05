Lo nuevo. Lo siguiente. Llega a Chuck E. Cheese en mayo

La mejor oferta de Pizza & Play, innovación de menús y planes para contratar a más de 5,000 empleados para un verano atareado

DALLAS, 2 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Chuck E. Cheese, amado centro de entretenimiento familiar y marca de restaurantes, anunció su línea de noticias que llegarán a los centros de diversión de todo el país este mes de mayo. Mientras los estadounidenses buscan las mejores opciones de entretenimiento para sus familias justo antes del término del año escolar, Chuck E. Cheese anunció su mejor oferta de día de semana, Pizza & Play por $19.99, con la que el almuerzo o la cena serán una victoria fácil.

Pizza & Play

El horario familiar puede ser divertido con la última oferta Pizza & Play de Chuck E. Cheese, que comienza en $19.99 por una pizza de queso personal y 30 puntos de juego, un valor de hasta $30.99*, disponible a través de la aplicación Chuck E. Cheese de lunes a viernes en los centros de diversión participantes hasta el 31 de mayo. Con la llegada de nuevos juegos a los centros de diversión durante todo el año, 30 puntos significan hasta 30 jugadas** para que los padres puedan hacer planes oportunos y económicos. Los nuevos miembros del programa de Recompensas pueden aprovechar esta gran oferta todos los días y obtener una bonificación de 500 entradas electrónicas gratuitas por inscribirse. Además, cuando los adultos ingresen las fechas de nacimiento de los niños en la aplicación, desbloquearán ofertas, recompensas y obsequios exclusivos de los miembros para los cumpleaños y medios cumpleaños, lo que les dará a todos más motivos para celebrar.

Party Platters para todos

Para los invitados que organicen celebraciones este mes de mayo, ahora cualquiera puede aprovechar nuestras seis Party Platters desde $15.99. Las fiestas de cumpleaños, las reuniones de amigos y familiares, las graduaciones, las celebraciones de equipos deportivos o cualquier grupo que busque un plato para compartir ahora pueden aprovechar las Party Platters, entre las que se incluyen: la XL Wings Platter con hasta 8 porciones de alitas y una opción de Hot Buffalo, Smoky BBQ, Sweet Chili o salsas simples; la Large App Sampler, que ofrece hasta seis porciones y 2 porciones de pan de queso caliente con ajo para untar, mozzarella derretida recién rallada y porciones de salsa de pizza y aderezo ranch para untar, así como una porción de alitas y papas fritas; la Veggie Platter con brócoli, zanahorias, tomates y apio trae hasta ocho porciones y viene con una guarnición de queso azul o aderezo ranch; una nueva French Fries Platter incluye 5 porciones de papas fritas clásicas y ketchup y aderezo ranch para untar; y, finalmente, la Dessert Platter con hasta cinco porciones para los golosos con una galleta gigante de chips de chocolate caliente, deliciosos brookies (una combinación de galletas de chips de chocolate y brownie para los amantes del chocolate), además de coloridos Unicorn Churros, churros clásicos horneados a la perfección y espolvoreados con algodón de azúcar, manzana amarga y azúcar de frambuesa azul.

Contratación, beneficios y becas

Mientras los centros de entretenimiento familiar de todo el país se preparan para la ajetreada temporada de verano, Chuck E. Cheese contratará a 5,100 miembros de elenco (de 15 años o más), gerentes y encargados de tecnología en todos los centros de diversión y en el Centro de Soporte, en Irving, Texas. El paquete de beneficios para los empleados, incluidos los miembros del elenco, está diseñado para fortalecer sus mentes, cuerpos y finanzas. La empresa ofrece beneficios tradicionales para empleados elegibles de los Estados Unidos, que incluyen seguro médico, dental, de visión, de vida y de discapacidad, becas, descuentos y plan de ahorro para jubilación 401(k), así como asistencia financiera adicional para la universidad, lo que incluye 40% de descuento en la matrícula y grados de 4 años pagados por completo, y certificaciones gratuitas para mejorar o volver a capacitarse con los Certificados de carrera de Google en cualquiera de los siguientes campos: analítica de datos, marketing digital y comercio electrónico, automatización de TI, soporte de TI, gestión de proyectos y diseño de experiencia del usuario. Chuck E. Cheese también ofrece acceso a merecidos salarios con nuestro NUEVO programa "Work Today, Get Paid Tomorrow". ¡Ya no espere entre sueldos!

"Estamos felices de presentar nuestra última oferta Pizza & Play y los nuevos Party Platters, así como de dar la bienvenida a 5,100 nuevos miembros de elenco a nuestro equipo", expresó Sean Gleason, director de marketing de CEC Entertainment. "Creemos que estas incorporaciones mejorarán la experiencia gastronómica y de entretenimiento de nuestros invitados mientras buscan la mejor relación entre precio y calidad para sus familias, a la vez que ofrecerán más oportunidades de trabajo para personas entusiastas, trabajadoras y divertidas que comparten nuestra pasión por ofrecer experiencias inolvidables para los invitados y las familias".

CEC Entertainment cree que su fuerza laboral debe reflejar los diversos orígenes, experiencias y perspectivas de los numerosos invitados a los que prestan servicios. Como empleador que ofrece igualdad de oportunidades, no discrimina a los postulantes por motivos de raza, ascendencia, color, genética, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, origen nacional, religión, edad, discapacidad física o mental, embarazo, condición de veterano militar, ni por cualquier otra clase protegida a nivel federal, estatal o local.

Cualquier persona interesada en comenzar su carrera con CEC Entertainment puede visitar https://chuckejobs.com/ o enviar CHEESE al 58046 para obtener una lista completa de los puestos vacantes***.

Acerca de CEC Entertainment, LLC.

CEC Entertainment, LLC. es el líder reconocido a nivel nacional en entretenimiento y cenas familiares que opera las marcas Chuck E. Cheese, Peter Piper Pizza y el concepto de cocina virtual Pasqually's Pizza & Wings. Como el lugar donde se celebra un millón de cumpleaños felices cada año, el objetivo de Chuck E. Cheese es crear recuerdos positivos duraderos para las familias mediante el entretenimiento, la comida y el juego. Además, es el lugar donde los niños pueden ser niños (Where A Kid Can Be A Kid®). Comprometida a ofrecer un entorno divertido y seguro, Chuck E. Cheese ayuda a proteger a las familias a través de programas líderes en la industria, como Kid Check®. Como un fuerte defensor de sus comunidades locales, Chuck E. Cheese ha donado más de $19 millones a escuelas por medio de sus programas de recaudación de fondos. Peter Piper Pizza ofrece servicio de restaurante, entretenimiento y comida para llevar con una sensación de pizzería de barrio y la cultura de "pizza fresca, familias felices". Peter Piper Pizza se enorgullece de ofrecer comida de alta calidad y diversión que reconecta a familias y amigos. Creada en 2020, Pasqually's Pizza & Wings ofrece una experiencia culinaria distintiva y personalizada fuera de un entorno de restaurante que amplifica las pizzas y alitas clásicas, y opera en 400 ubicaciones fantasma de todo el país. La compañía y sus franquiciados operan un sistema de casi 600 sedes de Chuck E. Cheese y más de 120 centros de Peter Piper Pizza, con sucursales en 47 estados y 17 países y territorios extranjeros. Para obtener más información, visite chuckecheese.com, pasquallyspizza.com y peterpiperpizza.com.

* Varía según la ubicación

** La cantidad real de juegos varía y depende de los juegos que elija jugar.

*** Impulsado por JobAlarm.com. Es posible que se apliquen tarifas por mensajes y datos. Envíe STOP al 58046 para cancelar la suscripción. Envíe HELP al 58046 para atención al cliente. Máximo de 4 mensajes por mes. Términos y política de privacidad en jobalarm.com/terms. EOE

Si desea hacer preguntas, comuníquese con:

Alejandra Brady

CEC Entertainment

[email protected]

972-504-1320

