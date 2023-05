Lockton anuncia aquisição da THB Brasil

Empresa combinada busca crescimento agressivo no Brasil por meio de uma abordagem independente e centrada no cliente

SÃO PAULO, 5 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Lockton, maior corretora e consultora privada de seguros do mundo, anunciou hoje a aquisição da THB Brazil da Amwins, a maior distribuidora atacadista independente de produtos de seguros especializados nos Estados Unidos.

A combinação de dois líderes no mercado brasileiro de seguros e soluções para pessoas permitirá escalabilidade e crescimento lucrativo, além de acesso a um conjunto ainda mais rico de soluções inovadoras para os clientes de ambas as empresas.

Eduardo Lucena, diretor executivo da THB Brasil, assumirá novas responsabilidades como vice-presidente executivo da Lockton no Brasil após a conclusão do negócio. Outros executivos da THB também se juntarão à equipe de gerenciamento da empresa combinada. Os termos da transação não foram divulgados.

"Estamos muito satisfeitos em iniciar uma nova era para a Lockton no Brasil", disse José Otávio Sampaio, CEO da Lockton no Brasil. "Como entidades separadas, a Lockton e a THB tiveram um desempenho excepcional nos últimos anos. Nossa força combinada só nos tornará melhores, permitindo-nos desenvolver relacionamentos mais significativos e de longo prazo com nossos clientes, seguradoras e resseguradoras, fornecer oportunidades de desenvolvimento para nossos associados e atingir nossa meta de dobrar de tamanho nos próximos três anos."

A aquisição da THB segue outros investimentos recentes da Lockton desenvolvidos para expandir suas operações brasileiras. Nos últimos anos, a corretora se concentrou em atrair e reter os melhores talentos do setor no país em suas equipes de Soluções de Risco, Soluções de Pessoas e Resseguro. A adição da THB fortalece ainda mais a equipe comercial da Lockton, expande sua capacidade no Brasil e apresenta novas oportunidades de vendas e desenvolvimento de produtos.

"Espera-se que o setor de seguros brasileiro cresça em 2023 e além, e nos mantermos competitivos exige que nos adaptemos e inovemos continuamente para atender às necessidades de nossos clientes", disse Eduardo Lucena, diretor executivo da THB Brasil. "Estamos entusiasmados em unir forças com a Lockton e fazer parte de sua cultura independente, focada no cliente e nas pessoas".

Sobre a Lockton

O que faz a Lockton se destacar também é o que nos torna melhores: independência. A propriedade privada da Lockton permite que seus mais de 9.500 associados que fazem negócios em mais de 125 países se concentrem exclusivamente nas necessidades de risco, seguro e pessoal dos clientes. Com uma experiência de alcance mundial, a Lockton oferece o profundo conhecimento necessário para alcançar resultados incríveis.

Por 14 anos consecutivos, a revista Business Insurance reconheceu a Lockton como o "Melhor Lugar para Trabalhar em Seguros". Em 2022, a Forbes nomeou a Lockton entre os melhores grandes empregadores da América e um dos melhores empregadores para a diversidade. Para mais informações, acesse www.lockton.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1024406/Lockton_Logo.jpg

FONTE Lockton Companies

SOURCE Lockton Companies