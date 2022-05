Locus ernennt Ranadheer Velamuri zum Senior Vice President of Engineering

SAN FRANCISCO, 11. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Locus, eine Order-to-Delivery-Versandverwaltungsplattform für hervorragende Logistik auf der letzten Meile, hat Ranadheer Velamuri als Senior Vice President - Engineering in das Führungsteam aufgenommen. Unter seiner Leitung wird Locus sein Technologieteam umgestalten, um seine führenden, unternehmensgerechten Lösungen für die letzte Meile zu erweitern und weiterzuentwickeln.

Velamuri verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Aufbau von Technologie und Technologieteams für Unternehmen in den Bereichen Logistik, Werbung, Einzelhandel, E-Commerce und Daten. In seiner vorherigen Position baute er die Fulfillment-Plattform im Einzelhandelsgeschäft von Tesco auf, indem er neue Kundenangebote einführte und bestehende Plattformen überarbeitete. Als erfahrener Technologieführer hat Velamuri Teams aufgebaut und geleitet, die Produktplattformen von Grund auf neu entwickelt und Technologieaktualisierungen für führende Unternehmen durchgeführt haben. Zuvor hatte er Führungspositionen bei eBay, Microsoft, Yahoo, Oracle, Rakuten und Deloitte in Indien, den USA, Asien und Japan inne.

Nishith Rastogi, Gründer und CEO von Locus, sagte: "Ranadheers unvergleichliches Verständnis des Technologie-Ökosystems, sein vorbildlicher Ansatz bei der Produktentwicklung, Skalierung und Differenzierung sowie seine tadellose Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Führung von erstklassigen Tech-Teams machen ihn zu einer idealen Besetzung für Locus. Wir freuen uns, dass Rana zu uns stößt, da wir weiterhin innovativ sind und immer komplexere logistische Anwendungsfälle für die letzte Meile lösen wollen. Seine Führungsqualitäten werden für Locus von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, immer größere Meilensteine auf dem Weg des Hyperwachstums zu erreichen

Ranadheer Velamuri, Senior Vice President - Engineering, Locus, sagte: „Es waren ein paar aufregende Monate bei Locus. Die Zusammenarbeit mit Unternehmensteams auf vier Kontinenten und bei einer Vielzahl von logistischen Anwendungsfällen war mit einer steilen, aber spannenden Lernkurve verbunden. Der Ausbau und die Entwicklung des Technologieteams, um die einzigartige IP von Locus im Bereich Versandmanagement und Routenoptimierung weiter zu differenzieren, war eine erfüllende Aufgabe und Chance."

Über Locus:

Die Plattform von Locus für das Versandmanagement von der Bestellung bis zur Auslieferung hilft Unternehmen, ihre Logistikabläufe in Wachstumszentren zu verwandeln, indem sie die Effizienz maximieren und gleichzeitig die Kunden begeistern.

Mit mehr als 650 Millionen ausgeführten Lieferungen hat Locus Unternehmen geholfen, über 200 Millionen US-Dollar an Transportkosten einzusparen und 70 Millionen kg CO2-Emissionen zu kompensieren, während gleichzeitig eine SLA-Einhaltung von 99,5 % bei Kunden wie Nestle, Unilever, The Tata Group, Bluedart-DHL und anderen erreicht wurde www.locus.sh

