Locus nomme Ranadheer Velamuri au poste de vice-président principal de l'ingénierie

SAN FRANCISCO , 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- Locus, une plateforme de gestion de la répartition des commandes pour l'excellence logistique du dernier kilomètre, a vu Ranadheer Velamuri se joindre à l'équipe de direction à titre de vice-président principal, Ingénierie. Sous sa direction, Locus transformera son équipe technologique afin d'élargir et de développer ses solutions de pointe prêtes pour l'entreprise pour l'excellence du dernier kilomètre.

Velamuri apporte plus de 20 ans d'expérience dans la construction d'équipes de technologie et de technologie pour les entreprises dans la logistique, la publicité, le commerce de détail, e-commerce et les données. Dans le cadre de ses fonctions précédentes, il a créé la plateforme d'exécution des commandes au sein du secteur de la vente au détail de Tesco, en présentant de nouvelles propositions aux clients et en remaniant les plateformes existantes. Leader technologique chevronné, Velamuri a développé et dirigé des équipes qui ont construit des plateformes de produits à partir de zéro, et effectué des mises à jour technologiques pour des organisations de premier plan. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez eBay, Microsoft, Yahoo, Oracle, Rakuten et Deloitte en Inde, aux États-Unis, en Asie et au Japon.

Nishith Rastogi, fondateur et PDG de Locus, a déclaré : « La compréhension inégalée de l'écosystème technologique de Ranadheer, son approche exemplaire de l'ingénierie des produits, de la mise à l'échelle et de la différenciation, ainsi que ses antécédents impeccables en matière de construction et de leadership des équipes technologiques de classe mondiale font de lui un candidat idéal pour Locus. Nous sommes ravis que Rana nous rejoigne alors que nous continuons à innover et à résoudre des cas d'utilisation logistique de plus en plus complexes pour le dernier kilomètre. Son leadership sera d'une valeur inestimable pour Locus, qui franchira des jalons de plus en plus importants dans son parcours d'hypercroissance. »

Ranadheer Velamuri, Senior Vice President - Engineering, Locus, a déclaré, "Cela a été quelques mois exaltants à Locus. Travailler avec des équipes d'affaires sur quatre continents et sur un ensemble diversifié de cas d'utilisation logistique est venu avec une courbe d'apprentissage raide, mais passionnant. La croissance et le développement de l'équipe technologique pour continuer à différencier l'IP unique de Locus dans la gestion de la répartition et l'optimisation des itinéraires ont été une proposition et une occasion enrichissantes. »

À propos de Locus :

La plateforme de gestion des expéditions de commande à livraison de Locus aide les entreprises à transformer leurs opérations logistiques en centres de croissance en maximisant l'efficacité tout en ravissant les clients.

Avec plus de 650 millions de livraisons exécutées, Locus a aidé les entreprises à économiser plus de 200 millions de dollars en frais de transport et à compenser 70 millions de kg d'émissions de CO2 tout en maintenant un ratio de respect des ANS de 99,5 % pour des clients comme Nestlé, Unilever, The Tata Group, Bluedart-DHL et d'autres. www.locus.sh

