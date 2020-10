Locus инвестирует 2 млн евро в развитие интеллектуальных логистических систем с минимизацией углеродных выбросов

После своего успеха в Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Индостане компания Locus намеревается предложить свои интеллектуальные логистические решения клиентам, находящимся в Европе

САН-ФРАНЦИСКО, 8 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Locus, являющаяся поставщиком программного обеспечения как услуги (SaaS) на корпоративном уровне (B2B) по всему миру и специализирующаяся на автоматизации человеческих решений в логистических системах, объявила об инвестировании 2 миллионов евро в развитие своей продукции и деятельности в Европе. Предлагаемые компанией интеллектуальные логистические решения будут способствовать сокращению углеродных выбросов и повышению операционной эффективности.

Компания Locus использует методы глубокого машинного обучения и алгоритмы собственной разработки для обеспечения интеллектуальных логистических решений, в частности оптимизации маршрутов, отслеживания в режиме реального времени, обработки и анализа поступающих данных, оптимизации мест сбора информации, а также распределения и эксплуатации транспортных средств. Кроме того, Locus помогает компаниям оптимизировать свою многопрофильную логистическую сеть с использованием предлагаемых ею услуг стратегического консалтинга.

«В связи с пандемией COVID-19 логистические цепи в Европе стали более динамичными, чем когда-либо ранее, а их различные звенья стали более взаимосвязанными. Для эффективного удовлетворения такого динамичного спроса компании нуждаются в автоматизированном принятии решений с высокой частотой, — рассказывает главный исполнительный директор компании Locus Нишит Растоги (Nishith Rastogi). — Я переехал в Лондон из Индии, поскольку Европа становится одним из основных объектов нашего внимания, и мы инвестируем 2 миллиона евро в продвижение наших интеллектуальных логистических решений на европейский рынок. Например, благодаря системам Locus вы можете доставлять отправления с покупками, сделанными через интернет-магазины, с 20-процентным сокращением углеродных выбросов. Меня очень вдохновляют результаты, которых мы можем здесь добиваться».

В настоящее время компания сотрудничает с крупнейшими клиентами по всей Юго-Восточной Азии, Северной Америке, Европе и Индостану. В состав высшего руководства компании входят, помимо прочих, управленцы из Amazon Web Services (AWS), Barclays Capital, Google и BlueDart (дочерняя компания DHL), а также специалисты по обработке и анализу данных из Университета Карнеги-Меллона и Иллинойсского университета.

Компания Locus привлекла $29 млн от инвесторов 1-го уровня, включая такие проекты как Falcon Edge, Tiger Global, Blume Ventures, Exfinity Venture Partners и growX.

«Во всем мире наблюдается резкое увеличение масштабов электронной коммерции и омниканальных продаж. Пандемия COVID-19 только ускорила этот процесс. В Европе все то же самое. Платформа принятия решений типа Locus может принести неоценимую пользу компаниям, которые ищут логистические решения, обеспечивающие операционную гибкость и повышающие степень удовлетворенности клиентов. Кроме того, решения от Locus помогут компаниям сократить свои углеродные выбросы. Эффективность новейших технических решений Locus абсолютно не зависит от географии их применения. Мы стремимся изменить ситуацию в Европе к лучшему», — заявил директор по развитию бизнеса компании Locus Кришна Хандельвал (Krishna Khandelwal).

Агентство Gartner недавно признало компанию «образцовым поставщиком» в категории «Логистические решения последней мили» по результатам своего исследования "Hype Cycle for Transport Industry, 2020".1 Ранее она была названа «репрезентативным поставщиком» в докладе агентства Gartner "Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling".2

О компании Locus

Locus представляет собой наукоемкую платформу для автоматизации логистических решений, обеспечивающую полную операционную гибкость и абсолютную удовлетворенность конечных пользователей.

Платформа использует методы глубокого машинного обучения и собственные алгоритмы для предоставления интеллектуальных логистических решений клиентам компании. Locus ежедневно обеспечивает более двух миллионов доставок на территории стран Юго-Восточной Азии, Индостана, Европы и Северной Америки. Для получения более подробной информации посетите Locus .

