Locus invierte 2 millones de euros en Europa para permitir la logística inteligente y consciente de carbono

SAN FRANCISCO, 7 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Locus, compañía mundial B2B de Software-as-a-Service (SaaS) que automatiza las decisiones humanas en logística, anunció la inversión de 2 millones de euros en Europa para el desarrollo de productos y negocios. Las soluciones logísticas inteligentes de la compañía ayudarán a reducir las emisiones de carbono y aumentarán la eficacia operativa.

Locus utiliza el aprendizaje de máquina y los algoritmos propios para ofrecer soluciones logísticas inteligentes como la optimización de la ruta, el seguimiento en tiempo real, las visiones y analítica y asignación de vehículos y su utilización. Locus además ayuda a las compañías a optimizar su red de cadena de suministros completa con su oferta de consultoría estratégica.

"Debido a la pandemia de la COVID-19, las cadenas de suministros en Europa se han convertido en más dinámicas que nunca, y las diferentes extensiones de las cadenas de suministros se han convertido en más interconectadas. Las compañías necesitan una toma de decisiones automatizada de elevada frecuencia para cumplimentar de forma importante esta demanda dinámica", destacó Nishith Rastogi, consejero delegado de Locus. "He cambiado mi base, pasando de estar en La India a situarse en Londres, ya que Europa va a ser un objetivo principal para nosotros, y hemos invertido 2 millones de euros en llevar las soluciones logísticas inteligentes para el mercado. Por ejemplo, con Locus, puedes desplegar paquetes de e-commerce con un 20% menos de emisiones de carbono. Estoy muy emocionado acerca del impacto que podemos crear aquí".

La compañía trabaja en la actualidad con clientes destacados en el Sureste de Asia, Norteamérica, Europa y el Subcontinente de La India. El equipo administrativo destacado de la compañía incluye a ejecutivos de Amazon Web Services (AWS), Barclays Capital, Google y BlueDart (una compañía DHL), además de científicos de datos con PhDs de la Carnegie Mellon University y de la University of Illinois, entre otros.

Locus ha conseguido 29 millones de dólares de inversores de nivel 1 como Falcon Edge, Tiger Global, Blume Ventures, Exfinity Venture Partners y growX ventures.

"A nivel global, existe un chorro enorme en el e-commerce y la experiencia omnicanal. La pandemia de la COVID-19 tan solo ha hecho que acelerar esto. En Europa esto tampoco es diferente. Una plataforma de toma de decisiones como Locus puede añadir un valor enorme para las compañías que están buscando soluciones logísticas que lleven la flexibilidad operativa y mejoren el gusto de los clientes. Además, las soluciones de Locus ayudarán a las compañías a reducir su huella de carbono. Las soluciones de tecnología revolucionaria de Locus son realmente agnósticas desde el punto de vista geográfico. Estamos buscando llevar a cabo diferencias reales en Europa", explicó Krishna Khandelwal, responsable de negocios de Locus.

Gartner reconoció recientemente a Locus como un Sample Vendor dentro de la categoría Last-Mile Delivery Solutions en su "Hype Cycle for Transportation Industry, 2020 1 ". Anteriormente, fue identificado como Representative Vendor dentro del informe Gartner "Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling". 2

Acerca de Locus

Locus es una plataforma especializada en tecnología que automatiza las decisiones humanas de la cadena de suministro para ofrecer eficiencia, transparencia y consistencia en las operaciones de logística.

La plataforma utiliza algoritmos de aprendizaje de máquina y patentados que ofrecen soluciones de logística inteligentes para los clientes. Locus impulsa más de dos millones de entregas diariamente en el Sureste de Asia, La India Subcontinental, Europa y Norteamérica. Si desea conocer más visite Locus .

