Společnost Locus hodlá v Evropě investovat 2 miliony eur do chytrých logistických řešení s nízkými emisemi uhlíku

SAN FRANCISCO, 8. října 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Locus, globální firma poskytující software jako službu (SaaS - Software-as-a-Service) firemním zákazníkům (B2B), která se zabývá automatizací rozhodování v logistice, oznámila, že v Evropě hodlá investovat 2 miliony eur do vývoje svých produktů a podnikání. Chytrá logistická řešení společnosti Locus pomohou snížit emise uhlíku a zvýšit produktivitu práce.

Firma Locus využívá strojové učení a strojové algoritmy, díky kterým vyvíjí chytrá logistická řešení, která umožňují optimalizaci tras, sledování zásilek v reálném čase a poskytují další důležité informace a analýzy, které pomáhají optimalizovat procesy a zajistit lepší a hospodárnější využívání vozového parku. Locus také pomáhá firmám optimalizovat svůj dodavatelský řetězec a nabízí strategické poradenské služby.

"Kvůli pandemii COVID-19 jsou dodavatelské řetězce v Evropě mnohem dynamičtější než kdy dříve a stále více se propojují jejich jednotlivé větve. Firmy potřebují automatizovat své rozhodovací procesy, aby dokázaly rychle a účinně reagovat na stále rostoucí poptávku," řekl Nishith Rastogi, generální ředitel firmy Locus. "Přesunul jsem svou základnu z Indie do Londýna, protože Evropa pro nás bude nyní hlavním bodem zájmu a budeme zde investovat 2 miliony Euro do uvedení našich chytrých řešení na trh. Díky řešením společnosti Locus mohou zákazníci například doručovat balíky z elektronických obchodů s o 20 % nižšími emisemi uhlíku. Velmi se těším na pozitivní přínos našich řešení pro místní trh."

Firma Locus v současné době spolupracuje s předními firmami v jihovýchodní Asii, severní Americe, Evropě a Indii. Ve vrcholovém vedení společnosti jsou bývalí manažeři firem Amazon Web Services (AWS), Barclays Capital, Google a BlueDart (dceřiná firma společnosti DHL) a datoví analytici s tituly PhD z univerzity Carnegieho-Mellonových, Illinoiské univerzity a dalších.

Společnost Locus získala investici ve výši 29 milionů dolarů od investorů Falcon Edge, Tiger Global, Blume Ventures, Exfinity Venture Partners a growX.

"Po celém světě dochází k prudkému rozvoji elektronického obchodování a vícekanálové distribuce. A pandemie COVID-19 tento proces jen urychlila. Ani v Evropě není situace jiná. Platformy, které urychlují rozhodovací procesy, jako je například Lotus, nabízí firmám hledajícím logistická řešení skvělou přidanou hodnotu a zvyšují pružnost provozu a spokojenost zákazníků. Navíc, řešení firmy Lotus pomohou firmám snížit svou uhlíkovou stopu. Špičková technologická řešení firmy Lotus jsou rozšířena po celém světě a těšíme se na to, že v Evropě opravdu změníme trh," řekla Krishna Khandelwal, obchodní ředitelka firmy Locus.

Společnost Gartner nedávno ve své zprávě "Hype Cycle for Transportation Industry (Hype křivka pro přepravní průmysl), 2020" 1 firmu Locus označila za špičkového dodavatele v kategorii logistických řešení poslední míle. Ještě předtím společnost Gartner, ve své zprávě "Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling (Průvodce trhem plánování dopravy a správou vozového parku)2", firmu Locus označila jako reprezentativního prodejce.

O společnosti Locus

Locus je technologická platforma pro automatizaci logistických rozhodnutí, která pomáhá zvýšit pružnost provozu a vzbuzuje nadšení u koncových zákazníků.

Tato platforma využívá strojového učení a vlastní algoritmy, na jejichž základě vzniklo chytré logistické řešení pro zákazníky. Řešení firmy Locus pomáhají doručovat více než 2 miliony zásilek denně v celé jihovýchodní Asii, Indii, Evropě a severní Americe. Další informace získáte na webových stránkách firmy Locus.

