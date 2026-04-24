Loftie inaugura il Calm Café presso Versatile: un santuario pubblico rigenerativo durante la Biennale d'Arte di Venezia

VENEZIA, Italia, 24 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Durante una delle settimane più vivaci (e impegnative) del calendario artistico mondiale, il Calm Cafè si presenta come un'irrinunciabile nota di contrasto. Questa iniziativa della durata di tre giorni (7-9 maggio), presentata da Loftie in collaborazione con Versatile e prodotta da Lover LLC, approda a Venezia per la settimana inaugurale della Biennale d'Arte 2026. L'evento trasformerà un palazzo storico veneziano nei pressi del Ponte di Rialto in uno spazio dedicato al riposo, alla concentrazione e alla sintonia interiore.

In un periodo in cui la città è invasa da migliaia di collezionisti, curatori, artisti e giornalisti, il Calm Café offre un'oasi di tranquillità che raramente si trova durante la settimana della Biennale: un ambiente dedicato alla lentezza. Aperto gratuitamente al pubblico, questo spazio invita gli ospiti a staccarsi dal ritmo incalzante di mostre ed eventi per ricaricarsi o lavorare in tutta tranquillità.

Questa esperienza, all'interno della nuova sede di Versatile a Calle Seconda de la Fava, si snoda tra sale intime, una terrazza affacciata sul canale e una zona lounge centrale. Nei giorni inaugurali della Biennale, la lounge funge anche da sala stampa, offrendo ai giornalisti una pausa rigenerante tra un appuntamento e l'altro.

Il percorso degli ospiti si snoda in totale libertà, scandito da una serie di rituali rilassanti per riequilibrare i sensi: esercizi di respirazione con una clessidra, riflessioni guidate e kit sensoriali completi di mascherine, tappi auricolari e attivatori tattili come lavanda o pietre antistress. Ogni rituale incoraggia a fermarsi e a essere presenti.

Il programma include anche sessioni di yoga mattutino, laboratori di acquerello e bagni sonori. Tutte le attività sono facoltative e pensate per favorire il riposo, la creatività e l'equilibrio del sistema nervoso; gli spazi restano disponibili durante tutta la giornata per lavorare in tranquillità o dedicarsi a un momento di riflessione.

Ogni ospite riceverà una Loftie Focus Card, per estendere l'esperienza anche dopo l'attivazione e incoraggiare momenti quotidiani più consapevoli e liberi dallo smartphone.

Informazioni su Loftie

Loftie è un marchio dedicato al benessere del sonno che crea prodotti pensati per aiutare le persone a staccarsi dal telefono, favorendo un riposo migliore e uno stile di vita più consapevole. La sua gamma di prodotti comprende Loftie Clock, Lamp e Loftie+. I suoi prodotti sono disponibili online , presso rivenditori selezionati e partner del settore dell'ospitalità in tutto il mondo.

Informazioni su Versatile

Versatile è un work club e polo creativo veneziano dedicato a lavoratori freelance e da remoto. Lo spazio, accessibile solo ai soci, offre postazioni di lavoro flessibili e ospita una varietà di programmi orientati alla comunità.

Informazioni su Lover LLC

Lover LLC è uno studio creativo che realizza esperienze orientate alla comunità, con la produzione di Ella Fitch. Tra i propri clienti annovera Frank Ocean, Spike Jonze, Björk, Google, e The Guggenheim.

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